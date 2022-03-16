Спроби РФ перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну не вдаються. Окупанти не мають резервів, - Арестович. ВIДЕО
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Спроби РФ перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну поки що не вдаються,
Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник глави Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо загальної ситуації навколо України та в найбільш її гарячих точках, то вони не змінилися протягом доби і не мають шансів на зміну, тому що Російська Федерація витратила свої ресурси. Спроби перекинути своїх найманців із Сирії та Лівії, рештки своїх підрозділів із Далекого Сходу поки що їм не вдаються. Тобто вони не мають резервів і за нашою оцінкою, і оцінкою провідних західних фахівців", - заявив він.
За словами Арестовича, основні зусилля РФ нині зосереджені в районі зони ООС. Водночас учора противник зазнав втрат у напрямку міст Ізюму та Миколаєва.
Крім того, вчора Збройні сили України провели на окремих ділянках тактичний контрнаступ, який покращив ситуацію.
Як зазначив Арестович, військово-політичне керівництво України зберігає контроль за ситуацією.
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https://www.unian.net/war/ukraina-dlya-okonchaniya-voyny-s-rossiey-predlagaet-shvedskiy-variant-neytralnogo-gosudarstva-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11746048.html
Украина предлагает шведский вариант
нейтрального государства - представитель РФ
на переговорах
****и Вова чому молчим??!! почему Параша
за нас рассказывает какие то варианты сдачи
Конституционных направлений и Украиной???!!!
"Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом", - сказал Мединский.
Мені здається зараз, Франція підігрує раші в пропаганді.
Обережно - раша і Франція ментально з*єднані якоюсь дивною пуповиною.
режим асада тримається на кацапах та іранцях. Якщо хоч одну підпорку прибрати, то він впаде.
Тобто навіть 2000 кацапів забраних звідти для нього фатально. Прямо зараз там чергове повстання поблизу столиці.
Об этом сообщает британское издание Mirror.
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Несмотря на то, что Пхеньян исторически был ключевым союзником Москвы из-за своих исторических связей с коммунистической эпохой Советского Союза и публично поддерживал Путина за его действия против Украины, военная авантюра России даже для северокорейского диктатора оказалась "слишком сумасшедшей".
По словам автора XSoviet-News Херст, Ким быстро отказал Путину в оказании помощи.
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США помогало Англии с 1940 года! когда еще ссср бюыл союзником Райха!! в 1940 Англия пережила тяжелую битву за Британию. просто ополченцы с пиками строились, на случай воздушного десанта, настьлько все было мнрачно у них . а сэсэсэср кормил ресурсами Райх и был союзником (делили Европу).
Также США воевала во всех концах океана, на нескольких театрах военных действий . также снабжала италийских и грецких партизан, а свою армию пришлось увеличить в 10(!) раз, что б подготовиться к войне