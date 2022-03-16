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Спроби РФ перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну не вдаються. Окупанти не мають резервів, - Арестович. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спроби РФ перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну поки що не вдаються,

 Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник глави Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо загальної ситуації навколо України та в найбільш її гарячих точках, то вони не змінилися протягом доби і не мають шансів на зміну, тому що Російська Федерація витратила свої ресурси. Спроби перекинути своїх найманців із Сирії та Лівії, рештки своїх підрозділів із Далекого Сходу поки що їм не вдаються. Тобто вони не мають резервів і за нашою оцінкою, і оцінкою провідних західних фахівців", - заявив він.

За словами Арестовича, основні зусилля РФ нині зосереджені в районі зони ООС. Водночас учора противник зазнав втрат у напрямку міст Ізюму та Миколаєва.

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Крім того, вчора Збройні сили України провели на окремих ділянках тактичний контрнаступ, який покращив ситуацію.

Як зазначив Арестович, військово-політичне керівництво України зберігає контроль за ситуацією.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
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16.03.2022 12:34
+17
Кадырову не сообщать где прячется Степан Бандера ! ‼️‼️
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16.03.2022 12:34
+13
Но каждый выстрел по оккупантам сопровождать ПРИВЕТОМ ОТ БАНДЕРЫ

каждый из нас ПРЕЗИДЕНТ - КАЖДЫЙ ИЗ НАС БАНДЕРА
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16.03.2022 12:35
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А что там по Сухолучью,а то у меня там родыч не могу 4 дня дозвониться,там наши или кацапня?
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16.03.2022 12:32 Відповісти
Кадырову не сообщать где прячется Степан Бандера ! ‼️‼️
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16.03.2022 12:34 Відповісти
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16.03.2022 12:34 Відповісти
Но каждый выстрел по оккупантам сопровождать ПРИВЕТОМ ОТ БАНДЕРЫ

каждый из нас ПРЕЗИДЕНТ - КАЖДЫЙ ИЗ НАС БАНДЕРА
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16.03.2022 12:35 Відповісти
Степан Андреевич сейчас в Мариуполе, проездом из Харькова. Но вечером выезжает в Одессу через Днепр. Контролирует, так сказать , самые бандеровские города.
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16.03.2022 12:42 Відповісти
Ну вот.Вы все и разболтали
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16.03.2022 12:44 Відповісти
читаю вот это...а наши молчат....

https://www.unian.net/war/ukraina-dlya-okonchaniya-voyny-s-rossiey-predlagaet-shvedskiy-variant-neytralnogo-gosudarstva-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11746048.html

Украина предлагает шведский вариант

нейтрального государства - представитель РФ

на переговорах

****и Вова чому молчим??!! почему Параша

за нас рассказывает какие то варианты сдачи

Конституционных направлений и Украиной???!!!
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16.03.2022 12:53 Відповісти
АРАХАМИЮ НА ГИЛЯКУ !!!

"Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом", - сказал Мединский.
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16.03.2022 12:58 Відповісти
У Франції пройшла інфа, що вже набрали у Сирії 40 000 шантрапів для війни з Україною.
Мені здається зараз, Франція підігрує раші в пропаганді.
Обережно - раша і Франція ментально з*єднані якоюсь дивною пуповиною.
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16.03.2022 12:34 Відповісти
То вони з жінками і дітьми біженцями в ЄС зібралися.
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16.03.2022 12:40 Відповісти
То саудити взнали, що за здачу в полон дають громадянство ЄС, а за техніку ще і бабло ))
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16.03.2022 12:39 Відповісти
А саудити літаки привезуть?
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16.03.2022 13:24 Відповісти
Вони нічого не привезуть, їм все видасть рашка, а яку техніку побачимо, скоріш за все просто стрілкове і гранатомети, те з чим вони знайомі.
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16.03.2022 14:25 Відповісти
За стрілкове і гранатомети громадянства Європи не надаватимемо. Може трохи грошей)
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16.03.2022 16:11 Відповісти
То брехня. Кацапська пропаганда. Немає там скільки "війська". Те що є то зброд без жодного досвіду війни з регулярним противником.

режим асада тримається на кацапах та іранцях. Якщо хоч одну підпорку прибрати, то він впаде.

Тобто навіть 2000 кацапів забраних звідти для нього фатально. Прямо зараз там чергове повстання поблизу столиці.
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16.03.2022 12:59 Відповісти
Заблокированный Мариуполь - единственный рычаг давления пуйла на переговорах. Деблокируйте город- и кацы капитулируют.
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16.03.2022 12:35 Відповісти
перекидання рештків. рештки своїх підрозділів з далекого сходу на захід, рештки перекинутих - знову на схід. якщо, звичайно, рештки від одкинутих залишишаються.
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16.03.2022 12:35 Відповісти
Северокорейский диктатор Ким Чен Ин - ключевой союзник Москвы - отказал стране-террористу России в военной помощи, назвав рашистское вторжение "слишком сумасшедшим".

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Нацистская Россия уже почти полностью истощила свои силы, предназначенные для нападения на Украину, поэтому сейчас выпрашивает помощь у "дружественных" стран, которые не собираются подвергать себя западным санкциям.

Несмотря на то, что Пхеньян исторически был ключевым союзником Москвы из-за своих исторических связей с коммунистической эпохой Советского Союза и публично поддерживал Путина за его действия против Украины, военная авантюра России даже для северокорейского диктатора оказалась "слишком сумасшедшей".

По словам автора XSoviet-News Херст, Ким быстро отказал Путину в оказании помощи.

"Россия, как сообщается, обратилась в Северную Корею с просьбой о помощи в ее неудачном вторжении. Северная Корея ответила: "Вы слишком безумны для нас", - заявила она в Twitter.
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16.03.2022 12:36 Відповісти
а коли літаки та ПВО надасть НАТО, чого чекають, війна вже б тиждень тому закінчилася б, якби надали належну зброю. Бояться третьої світової, але ж не боялися її, коли надавали нам зброю проти бронотехніки, а тут раптово злякались.
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16.03.2022 12:37 Відповісти
Стільки разів вже про це говорилося і писалося, а все одно питають. Вже втомився відповідати. Погугліть.
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16.03.2022 12:43 Відповісти
Путин влез в Сирию по "официальной просьбе правительства Асада". А наше правительство может обратиться с такой просьбой к зарубежным странам?
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16.03.2022 12:39 Відповісти
Вже звернулися, добровольці з усіх країн йдуть, окремі батальйони формуються, це відкрита інфа, погугліть.
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16.03.2022 12:42 Відповісти
Згадайте другу світову війну, союзники відкрили 2-й фронт, коли радянський союз почав гнати німців до своїх кордонів. Так і зараз НАТО вступить у війну, коли Україна почне гнати кацапів. Не раніше і не пізніше. Думаю ,що Донбас і Крим визволяти будемо разом з НАТО.
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16.03.2022 13:03 Відповісти
минуууточку!! там другое!

США помогало Англии с 1940 года! когда еще ссср бюыл союзником Райха!! в 1940 Англия пережила тяжелую битву за Британию. просто ополченцы с пиками строились, на случай воздушного десанта, настьлько все было мнрачно у них . а сэсэсэср кормил ресурсами Райх и был союзником (делили Европу).

Также США воевала во всех концах океана, на нескольких театрах военных действий . также снабжала италийских и грецких партизан, а свою армию пришлось увеличить в 10(!) раз, что б подготовиться к войне
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16.03.2022 15:32 Відповісти
бацька-Эрдоган султан хан , бей их!!! бей , задави асада, задави все рашинские силы -и путина генералы порежут сами за сдачу всех позиций!!
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16.03.2022 15:11 Відповісти
 
 