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Перший командир полку "Азов", історик Микола Кравченко (Крук) загинув у бою, - Білецький. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Два тижні тому в бою за Харків загинув його батько.

Про загибель Миколи Кравченка повідомив перший командир полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом ми створювали організацію "Патріот України", він стояв у витоків "Правого Сектору" на Майдані, "Українських партизанів" на Харківщині та батальйону "Азов". Все життя він вірив і боровся за Велику Україну", - написав Білецький.

Він пообіцяв, що побратими Кравченка боротимуться до кінця заради помсти за всіх полеглих та майбутнього для їх дітей.

Дивіться: "Азов" знищив генерал-майора окупаційних військ. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
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16.03.2022 12:56
+35
УСІ ГЕРОЇ ЗАГИБЛІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ МАЮТЬ НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТИСЬ У ПАМ'ЯТІ НЕЗЛАМНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ...
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16.03.2022 12:56
+18
Царство небесне герою. А цапам горіти в аду.
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16.03.2022 12:59
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16.03.2022 12:56 Відповісти
УСІ ГЕРОЇ ЗАГИБЛІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ МАЮТЬ НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТИСЬ У ПАМ'ЯТІ НЕЗЛАМНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ...
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16.03.2022 12:56 Відповісти
((((((((((((
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16.03.2022 12:57 Відповісти
RIP
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16.03.2022 12:59 Відповісти
Царство небесне герою. А цапам горіти в аду.
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16.03.2022 12:59 Відповісти
Вічна память герою .
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16.03.2022 13:00 Відповісти
Слава Герою!Герої не вмирають!
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16.03.2022 13:00 Відповісти
Герої не вмирають! Вічна Пам"ять
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16.03.2022 13:01 Відповісти
Жил героем и погиб так же. Вечная Память
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16.03.2022 13:03 Відповісти
Спочивай з миром, брате. Рашисти заплатять за цей злочин люту ціну. Земля тобі пухом та вічна людська пам'ять.
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16.03.2022 13:03 Відповісти
С.У.М.
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16.03.2022 13:04 Відповісти
Героям Слава!!!
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16.03.2022 13:05 Відповісти
Азовці безцінні. Як за досвідом так і за мотивацією. Тому втрата вдічі тяжча.
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16.03.2022 13:11 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.03.2022 13:24 Відповісти
Вічна пам'ять. Воїни України це найцініший скарб для країни та джерело надії для таких як я.
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16.03.2022 13:26 Відповісти
Светлая память!
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16.03.2022 13:29 Відповісти


R.I.P.

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16.03.2022 13:31 Відповісти
Царство небесне, вічна пам'ять. Герої не вмирають! Слава нашим захисникам.
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16.03.2022 13:33 Відповісти
RIP
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16.03.2022 13:36 Відповісти
не віриться !!!
АЗОВ ! Рідні ! Бийте москалів,тримайте Маріуполь !
Ми молимося за ВАС !
Миколі-Вічна Слава !
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16.03.2022 13:46 Відповісти
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16.03.2022 14:10 Відповісти
Зараз гине цвіт Української нації, найкращі. Прикро що вистачає усіляких покидьків - мордатих мужиків призовного віку які відсижуются по хатам чекають поки мине, не те що не збираються з автоматом воювати, а навіть не допомагають ні чим. Дехто навіть намагается наживатися. Зате коли закінчиться війна увесь цей зброд повилазить із своїх нір і будуть знову понти кидати насолоджуватись своїм жлобським життям.
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16.03.2022 14:24 Відповісти
НЕХАЙ ЗЕМЛЯ БУДЕ ПУХОМ ЗАГИБЛИМГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!СЛАВА УКРАЇНІ!!!…
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16.03.2022 15:09 Відповісти
Вічна слава Героям, тим що віддали життя за волю України ! В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа !
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16.03.2022 15:17 Відповісти
 
 