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Ми активізуємо роботу, щоб притягти окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна активізує роботу для притягнення російських окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал.
Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал. І він буде! За все, що вони наробили проти України. Проти наших людей. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави", - зазначив він.
"Світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України", - додав глава держави.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
показати весь коментар16.03.2022 13:26
+4 Sophia-Maria Duglass
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+3 Valter Valter
показати весь коментар16.03.2022 13:37
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Єдина опція, яка зупинить війну - прямі переговори Зеленського та Путіна. Напрацьовуємо документ, який вони підпишуть, - Подоляк
Джерело: https://censor.net/ua/n3325761
И как это понимать?
Переговоры с РФ продолжатся завтра, есть принципиальные противоречия, но место для компромисса есть, - Подоляк Источник: https://censor.net/ru/n3325500
мы медленно-медленно спустимся с горы, ******** все руснявое стадо и
медленно-медленно вернемся на место
9 ч
15 марта Путин серьезно продвинулся к виселице : Армия Великой Украины перешла в контрнаступление, а осмелевший американский Сенат единогласно признал Путина военным преступником.