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Ми активізуємо роботу, щоб притягти окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна активізує роботу для притягнення російських окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал.

Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал. І він буде! За все, що вони наробили проти України. Проти наших людей. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави", - зазначив він.

"Світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України", - додав глава держави. 

Читайте також: Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим РФ. Ми вдома і захищаємо Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Це якось не в'яжеться з компромісом з агресором , про який зараз шепотять..
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16.03.2022 13:26
+4
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16.03.2022 13:33
+3
Суд над окупантами будет если мы выиграем войну а не пойдем на компромисы и отступим. Ато как то тупо рассказывать что мы на переговорах готовим компромисы на которые можем пойти сохранив лицо ***** и одновременно хвастаться что будем судить окупантов.
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16.03.2022 13:37
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Мы утопим в крови парашу.
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16.03.2022 13:25 Відповісти
Це якось не в'яжеться з компромісом з агресором , про який зараз шепотять..
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16.03.2022 13:26 Відповісти
За ОПой нужно в три глаза приглядывать...
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16.03.2022 13:36 Відповісти
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16.03.2022 17:39 Відповісти
На скільки я бачив та читав про компроміс поки що тільки кацапи кажуть, та й те що тільки є надія. Заяв з нашої сторони щодо компромисів я ніде поки що не читав.
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16.03.2022 13:40 Відповісти
Может хватит демагогией заниматься в каждом своем посте?! "про компроміс поки що тільки кацапи кажуть" На, читай...

Переговоры с РФ продолжатся завтра, есть принципиальные противоречия, но место для компромисса есть, - Подоляк Источник: https://censor.net/ru/n3325500
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16.03.2022 13:58 Відповісти
Слишком много в ОПе мутных персонажей и это настораживает...
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16.03.2022 14:10 Відповісти
слушай, хватит уже флудить! Все ветки загадил своими заумными испражнениями ни о чем! Ты в адрес Ksenia VB , которую на форуме все знают, как патриота Украины, опубликовал провокацию с намеком, что такое как она "тільки кацапи кажуть"... Тебе привели противоположный пример... И понеслось гавно по кочкам "само понятие... и видение его... инсинуации..." Хватить мусорить на форуме демагогией, иди в терО или волнтерам помогай, балобол!
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16.03.2022 14:44 Відповісти
Вова ты дурак???????????? за збитый боинг 8 лет не могут посадить а этих будут вечно судить потом аппеляции
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16.03.2022 13:26 Відповісти
Так а які перемовини,та підписанти?
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16.03.2022 13:27 Відповісти
Кручу-верчу запутать хочу
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16.03.2022 13:28 Відповісти
Все правильно! Без суеты, чтобы собрать всю доказательную базу. И тогда, как в анекдоте,

мы медленно-медленно спустимся с горы, ******** все руснявое стадо и

медленно-медленно вернемся на место
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16.03.2022 13:32 Відповісти
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16.03.2022 13:33 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

9 ч



15 марта Путин серьезно продвинулся к виселице : Армия Великой Украины перешла в контрнаступление, а осмелевший американский Сенат единогласно признал Путина военным преступником.
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16.03.2022 13:53 Відповісти
Говорят Татарстан и Чечня проведут референдумы по отделению от РАШИ и страны ООН ИХ ПРЗНАЮТ
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16.03.2022 13:36 Відповісти
А ещё китайцы ждут момента забрать Сибирь
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16.03.2022 13:37 Відповісти
Ічкерія,а не кадировці.
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16.03.2022 14:33 Відповісти
Суд над окупантами будет если мы выиграем войну а не пойдем на компромисы и отступим. Ато как то тупо рассказывать что мы на переговорах готовим компромисы на которые можем пойти сохранив лицо ***** и одновременно хвастаться что будем судить окупантов.
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16.03.2022 13:37 Відповісти
Активізуйте роботу снайперів
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16.03.2022 13:38 Відповісти
Головне, щоб ці підсудні дали свідчення про змови з цим опудалом напередодні війни
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16.03.2022 13:41 Відповісти
Ну вот совсем другое дело. А то расплывчатое "та сторона", "слышал только раскаты грома", "мир в глазах". Надо было для этого наши города разбомбить?
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16.03.2022 13:47 Відповісти
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16.03.2022 13:49 Відповісти
Вова,як ти притягнеш до відповідальності,коли ти сам напрашуєся постоянно на якісь перемовини?
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16.03.2022 14:32 Відповісти
верно.
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16.03.2022 15:36 Відповісти
 
 