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Реактивна артилерія 128-ї бригади знищила російську понтонну переправу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади розстріляв понтонну переправу росармії в зоні бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських артилеристів опублікована на сторінці підрозділу в соцмережі.

"Перші кадри – відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі. Затим лунає команда відкрити вогонь, після якого артилерія накриває ворога із реактивних систем залпового вогню "Град". Після залпів звучить команда покинути вогневі позиції, які могли бути засічені росіянами. І останні кадри: відзняті дроном наслідки ураження – палаюча російська техніка. Колона знищена й відновленню не підлягає, більшість членів екіпажів також знищена", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+42
"Добрий вечір. Ми з України" - гарний мем.
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16.03.2022 13:52
+35
Щоб вам кацапи горіти не тільки в Пеклі, а і на Землі!
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16.03.2022 13:51
+33
Боги війни!!!
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16.03.2022 13:51
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Боги війни!!!
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16.03.2022 13:51 Відповісти
Щоб вам кацапи горіти не тільки в Пеклі, а і на Землі!
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16.03.2022 13:51 Відповісти
"Добрий вечір. Ми з України" - гарний мем.
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16.03.2022 13:52 Відповісти
Красотища!!!
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16.03.2022 13:52 Відповісти
128 гірсько-штурмова і на рівнині непогано штурмує. Молодці, легіні!
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16.03.2022 13:53 Відповісти
Это же просто праздник какой то !!!
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16.03.2022 13:55 Відповісти
Деревья жалко (
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16.03.2022 13:58 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=oAwdfG5Mveg
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16.03.2022 13:59 Відповісти
https://youtu.be/yNgRPFC59Cs?t=34
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16.03.2022 16:09 Відповісти
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16.03.2022 14:03 Відповісти
Не ссы, боец, мамка еще упырей нарожает!!!
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16.03.2022 14:04 Відповісти
Если найдётся папка с пьяным стояком.
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16.03.2022 14:59 Відповісти
Головне спєрмохраніліще знищити.
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16.03.2022 16:11 Відповісти
Парни, слов нет!! Боронь вас боже!!!
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16.03.2022 14:03 Відповісти
Браво, закарпатцi!
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16.03.2022 14:05 Відповісти
Слава ВСУ! Боронь вас Боже!
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16.03.2022 14:10 Відповісти
Это вам ***** за Иловайск , и Дебальцево , просто тогда были связаны руки , а русня решила , что ВСУ слабое
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16.03.2022 14:21 Відповісти
 
 