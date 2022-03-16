Реактивна артилерія 128-ї бригади знищила російську понтонну переправу. ВIДЕО

Артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади розстріляв понтонну переправу росармії в зоні бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських артилеристів опублікована на сторінці підрозділу в соцмережі.

"Перші кадри – відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі. Затим лунає команда відкрити вогонь, після якого артилерія накриває ворога із реактивних систем залпового вогню "Град". Після залпів звучить команда покинути вогневі позиції, які могли бути засічені росіянами. І останні кадри: відзняті дроном наслідки ураження – палаюча російська техніка. Колона знищена й відновленню не підлягає, більшість членів екіпажів також знищена", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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