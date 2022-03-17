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безпілотник (592) США (8337) дрони (24)

США передадуть Україні 100 дронів-камікадзе. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Новий пакет оборонної допомоги США для українського війська включатиме 100 безпілотників Switchblade, відомих як дрони-камікадзе тактичного рівня, які здатні вражати цілі зарядом на своєму борту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в середу американське видання Politico із посиланням на конгресмена-республіканця від штату Техас Майка Маккола, передає Укрінформ.

"Включення (в пакет підтримки – ред.) тактичних безпілотників, які врізаються в цілі, стало новою фазою поставок зброї, що Сполучені Штати відправляють в Україну",- зазначає видання.

БПЛА Switchblade – це невеликий легкий безпілотник, який може перебувати в повітрі до 30 хвилин, перш ніж оператор на землі направить його на ціль за десятки кілометрів. Дрон запускається з труби, як мінометний снаряд. Його GPS-наведення в реальному часі дозволяє в польових умовах керувати ним до моменту, коли він врізається в ціль і вибухає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядають можливість надання Україні дронів-камікадзе Switchblade

До цього часу поставки з Америки включали переважно протитанкову та зенітну зброю.

Маккол також сказав, що США "працюють із союзниками" над відправленням в Україну нових зенітно-ракетних систем С-300, знайомих для українських фахівців. Раніше повідомлялося, що такі комплекси готова була передати Україні Словаччина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великого виробника дронів просять вимкнути російські БПЛА

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Топ коментарі
+26
Заспокойтесь, 100 штук це на освоєння операторами. Джавелінів спочатку також було дуже мало, це по перше. По друге 100 штук може бути 100 дронів, може бути 100 комплексів пуску-управління, може виявитись що 100 штук після 100 уражень не закінчаться . Кацапам ніхто тепер не скаже скільки там чого передано.
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17.03.2022 02:37
+16
ССО можуть цими лезами по 6 000 $ за штуку нищити рашискі літаки по 30-40 міліонів $ прямо на аеродромах в рашці та Білорашці
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17.03.2022 03:20
+13
За Стугнами після війни буде черга. А на більше коштів не виділяли.
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17.03.2022 02:27
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ну на пару колон вистачить
а вони до рашиських аеродромів долетять?
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17.03.2022 02:21 Відповісти
Там доволі потужний *********. Хороше і дешеве доповнення до Байрактарів.
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17.03.2022 02:30 Відповісти
До 80 км можуть летіти, від місця запуску.
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17.03.2022 02:32 Відповісти
ССО можуть цими лезами по 6 000 $ за штуку нищити рашискі літаки по 30-40 міліонів $ прямо на аеродромах в рашці та Білорашці
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17.03.2022 03:20 Відповісти
Только модель 600
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17.03.2022 04:04 Відповісти
нафига тратить их на колоны- которые и так можна накрывать артилерией ? эти дроны лучше использовать для уничтожения труднодоступных и опасных целей типа градов буков искандеров или самолетов с вертолетами
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17.03.2022 03:29 Відповісти
Кому треба, розберуться. )))))
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17.03.2022 06:39 Відповісти
За Стугнами після війни буде черга. А на більше коштів не виділяли.
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17.03.2022 02:27 Відповісти
щоб тролятина срана питала
а при чому тут совецкі інжінєри, придурок?
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17.03.2022 02:28 Відповісти
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а при тому, дурило, що руки в них з жопи виросли... як і в тебе...
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17.03.2022 02:39 Відповісти
********, щоб ти знало в Україні теж такі розробки є і досить успішні, однак шмаркля недофінансувало їх і тому не отримали вчасно.
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17.03.2022 09:32 Відповісти
Ну по вашей логике и байрактар болт с гайкой, проще простого, но ни Польша, ни Румыния и .т.д почемуто его не создала, а то что данный БПЛА запускается с толкача вас не смущает, не как простой квадер, а с трубы, но куда мне вам объяснять как и что взлетает!
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17.03.2022 02:31 Відповісти
Завжди цікаво було - невже так складно таке виробляти в Україні? Навіть розважальні FPV дрони/літаки з магазину іграшок можуть літати на 30+ кілометрів з гарною антеною і нести під 10кг корисного вантажу. Причепити кумулятивний снаряд чи міну і йти на полювання на кацапа.
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17.03.2022 02:22 Відповісти
Нет не смогли бы максимум это только сборка из комплектующих
а это а эти : аккумуляторы, процессоры, двигатели да практически все
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17.03.2022 02:31 Відповісти
Ясно. Двигуни якісь наче у нас роблять (на той же Байрактар наприклад), корпус теж зробити не складно. Акумулятори і електроніка це звісно імпорт, але все одно краще ніж нічого.
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17.03.2022 02:34 Відповісти
ага проэкт гром тоже баражирующий боеприпас,делала украинская фирма сама,предлагала на испытания,но видать рылом не вышли
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17.03.2022 02:53 Відповісти
Нет, не сложно. Кто будет заказывать?
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17.03.2022 02:37 Відповісти
Ну ясно що МінОборони. Але все одно це ж набагато дешевше ніж випустити танк, наприклад. Я не знаю звичайно яке співвідношення користь/ціна у такої штуки.
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17.03.2022 02:42 Відповісти
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100 штук - це взагалі ніщо!

Самі ж кажуть - це зброя тактичного рівня, тобто вони повинні бути у кожному взводі по декілька штук, а 100 штук - це по парі на бригаду в ліпшому випадку, отже ніякого впливу на бойову обстановку не має!

Більше схоже на банальний піар, типу "Ось Вам, і від'@біться від нас"!
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17.03.2022 02:29 Відповісти
Ну якщо їх юзати економно по «правильним цілям» - ЗРК, **********, то в принципі непогано.
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17.03.2022 02:32 Відповісти
100 штук это при правильном использовании 100 единиц техники, а при скоплении и больше, и это не Камазы, Мазы, а танки, бтры, бмп, ну и плюс то что курит возле брони.
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17.03.2022 02:36 Відповісти
Заспокойтесь, 100 штук це на освоєння операторами. Джавелінів спочатку також було дуже мало, це по перше. По друге 100 штук може бути 100 дронів, може бути 100 комплексів пуску-управління, може виявитись що 100 штук після 100 уражень не закінчаться . Кацапам ніхто тепер не скаже скільки там чого передано.
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17.03.2022 02:37 Відповісти
я б русне говорил просто,их дохера)))
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17.03.2022 03:02 Відповісти
Тысячи их . Проглотят полки второй армии мира, вместе с полководцами, в украинской степи.
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17.03.2022 03:04 Відповісти
Ці дрони - це комплекс з пускової труби довжиною 60 см, і власне дрона. Це не Джавеліни, в якого в пускову установку можна нову ракету вставити, а акумулятор розрахований на мінімум два пуски.

Запустив дрон, провів його до цілі, і можна трубу викидати.

Фактично - це така собі граната з пропеллером і камерою, і ненабагато більшою вражаючою властивістю. Не впевнений, що він може знищити БМП, не кажучи вже про танк, але тут я визнаю, що в мене замало знань для оцінки.
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17.03.2022 03:24 Відповісти
Ну якщо влучититв радар ЗРК, то цього достатньо.
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17.03.2022 03:31 Відповісти
Ну так - вони випускаються двох видів - для ураження живої сили, і другий вид - для ураження техніки. Добре буде, якщо у Вас буде під рукою саме потрібний екземпляр.

Але знов таки - а як він реагує на засоби РЕБ, які точно прикривають ЗРК! Боюсь, що в такому разі управління дроном буде втрачено, принаймі картинка для оператора так точно!
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17.03.2022 03:50 Відповісти
ничего себе не набагато а дальность до 80 км это что мало: зачем всякий бред писать
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17.03.2022 03:32 Відповісти
Шановний - яка різниця, наскільки далеко він літає, якщо його вражаюча здатність відносно невелика?
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17.03.2022 03:51 Відповісти
на один град бук искандер хватит? нет?
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17.03.2022 05:01 Відповісти
Є дві модифікації.

Switchblade 300 - вага 2,7 кг, для ураження живої сили і, наскільки я зрозумів, неброньованої техніки, керування на відстані до 10 км від оператора. Сила вибуху еквівалентна 40-мм гранати, але вибух направлений вперед, а не на 360 градусів.

Switchblade 600 - вага 23 кг, з бронебійною головкою. Можливе оснащення протитанковою боєголовкою. Дальність польоту - 40 км, і ще стільки ж він може літати в районі цілі (я так зрозумів - для пошуку цілі, або в її очікуванні). Загальна тривалість польоту - до 40 хвилин.

Тут стаття Вікіпедії англійською мовою.
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17.03.2022 05:18 Відповісти
Я вже мовчу про те, що його радіус роботи - 10 км від оператора, ніяк не 80!

Я думаю, що нам їх поставляють саме для того, аби перевірити, як вони покажуть себе в реальних боях високої інтенсивності, зважаючи, що їх почали випускати лише 10 років тому.
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17.03.2022 04:01 Відповісти
Вы щас всех запутаете Там две модели 300 и 600. 600 - имеет возможность возврата к оператору в случае отмены цели или разведки, в таком случае радиус 40 км, если "с концами" - 80 км.
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17.03.2022 04:13 Відповісти
Вчіть ТТХ:

https://en.wikipedia.org/wiki/AeroVironment_Switchblade
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17.03.2022 05:03 Відповісти
На 80 він тільки летить по прямій, але треба ще ціль знайти. Реально 40 км + 20 мін на пошук цілі.
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17.03.2022 10:10 Відповісти
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17.03.2022 02:30 Відповісти
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17.03.2022 02:30 Відповісти
Є один ньюанс - в США дрони-камікадзе вважаються не дронами, а ракетами. Тому США передає Україні 100 дронів та невідомо скільки дронів-камікадзе.
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17.03.2022 02:36 Відповісти
Головне щоб кацап боявся в танк залазити. Все інше просто деталі
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17.03.2022 02:39 Відповісти
кацапы больше боятся кадыровцев из заград отрядов а балаболов в интернете они не боятся
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17.03.2022 03:34 Відповісти
Все верно, это ракета, но управляемая через монитор, и без всяких кабелей, как тот же например ПТУР стугна. Нашел цель, направил сверху, и аминь!
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17.03.2022 02:47 Відповісти
хрень не надо городить стугна не имеет никаких проводов,на кабеле ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ,ничего сверх технологичного в этих дронах нет,несколько украинских фирм предлагало проэкты своих аналогорв,но ******** от МО вечно отмахивались,теперь имеем что имеем,шкаляем по всему миру то что могли делать сами
так же как и у байрактара были наши аналоги,но почему их нет? а денег не дали,а вот у турок хорошый отдел маркетинга,и откаты неплохо дают,плохи ли дроны? нет они хороши,могли мы делать что аналогичное ? да вот только дороги намного "прибыльнее"
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17.03.2022 03:07 Відповісти
можливо один з таких дронів прилетить до головного ******* , якщо той все ж таки дійсно приїде в Україну ...
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17.03.2022 02:55 Відповісти
дон у себя в горах сидит и выдосы пилит,далековато этот ишак удрал)))
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17.03.2022 03:09 Відповісти
Фото неудачное конечно. Роботизированный барражирующий боеприпас это совсем другое. Дрон далеко не обязательно квадрокоптер)
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17.03.2022 05:05 Відповісти
100 звісно мало, але це ************ зброя з дуже легким керуванням та навчанням.

Приберіть цю картинку китайського мотлоха, ось Switchblade
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17.03.2022 07:15 Відповісти
600-я модель это вещь. Дальность 40 км от точки запуска + 40 км может барражировать в поисках цели. Весит 23 кг. Бесшумный, привод винта электрический. При попадании в крышу пробивает танк. Разработка 2019 (!) года
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17.03.2022 09:28 Відповісти
Але 100 шт - це майже нічого. Краще б 100 AGM-84 підкинули, і ЧФ було б хана.
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17.03.2022 10:08 Відповісти
Можно и в Крым слетать, весь черноморский флот потопить за одну атаку.
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17.03.2022 09:40 Відповісти
Навіщо тут нісенітниці розповсюджувати? В нього дальність по прямій 80 км. А ще треба ціль знайти. І добре, якщо танк зуміє знешкодити. А для корабля - це комар. Який там Крим.
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17.03.2022 10:04 Відповісти
What about Polish Warmate usage ?
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17.03.2022 09:48 Відповісти
треба більше, жоден рашист в Україні не має почуватися в безпеці
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17.03.2022 10:03 Відповісти
 
 