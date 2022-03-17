США передадуть Україні 100 дронів-камікадзе. ВIДЕО
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Новий пакет оборонної допомоги США для українського війська включатиме 100 безпілотників Switchblade, відомих як дрони-камікадзе тактичного рівня, які здатні вражати цілі зарядом на своєму борту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в середу американське видання Politico із посиланням на конгресмена-республіканця від штату Техас Майка Маккола, передає Укрінформ.
"Включення (в пакет підтримки – ред.) тактичних безпілотників, які врізаються в цілі, стало новою фазою поставок зброї, що Сполучені Штати відправляють в Україну",- зазначає видання.
БПЛА Switchblade – це невеликий легкий безпілотник, який може перебувати в повітрі до 30 хвилин, перш ніж оператор на землі направить його на ціль за десятки кілометрів. Дрон запускається з труби, як мінометний снаряд. Його GPS-наведення в реальному часі дозволяє в польових умовах керувати ним до моменту, коли він врізається в ціль і вибухає.
Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядають можливість надання Україні дронів-камікадзе Switchblade
До цього часу поставки з Америки включали переважно протитанкову та зенітну зброю.
Маккол також сказав, що США "працюють із союзниками" над відправленням в Україну нових зенітно-ракетних систем С-300, знайомих для українських фахівців. Раніше повідомлялося, що такі комплекси готова була передати Україні Словаччина.
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а вони до рашиських аеродромів долетять?
а при чому тут совецкі інжінєри, придурок?
а это а эти : аккумуляторы, процессоры, двигатели да практически все
Самі ж кажуть - це зброя тактичного рівня, тобто вони повинні бути у кожному взводі по декілька штук, а 100 штук - це по парі на бригаду в ліпшому випадку, отже ніякого впливу на бойову обстановку не має!
Більше схоже на банальний піар, типу "Ось Вам, і від'@біться від нас"!
Запустив дрон, провів його до цілі, і можна трубу викидати.
Фактично - це така собі граната з пропеллером і камерою, і ненабагато більшою вражаючою властивістю. Не впевнений, що він може знищити БМП, не кажучи вже про танк, але тут я визнаю, що в мене замало знань для оцінки.
Але знов таки - а як він реагує на засоби РЕБ, які точно прикривають ЗРК! Боюсь, що в такому разі управління дроном буде втрачено, принаймі картинка для оператора так точно!
Switchblade 300 - вага 2,7 кг, для ураження живої сили і, наскільки я зрозумів, неброньованої техніки, керування на відстані до 10 км від оператора. Сила вибуху еквівалентна 40-мм гранати, але вибух направлений вперед, а не на 360 градусів.
Switchblade 600 - вага 23 кг, з бронебійною головкою. Можливе оснащення протитанковою боєголовкою. Дальність польоту - 40 км, і ще стільки ж він може літати в районі цілі (я так зрозумів - для пошуку цілі, або в її очікуванні). Загальна тривалість польоту - до 40 хвилин.
Тут стаття Вікіпедії англійською мовою.
Я думаю, що нам їх поставляють саме для того, аби перевірити, як вони покажуть себе в реальних боях високої інтенсивності, зважаючи, що їх почали випускати лише 10 років тому.
https://en.wikipedia.org/wiki/AeroVironment_Switchblade
так же как и у байрактара были наши аналоги,но почему их нет? а денег не дали,а вот у турок хорошый отдел маркетинга,и откаты неплохо дают,плохи ли дроны? нет они хороши,могли мы делать что аналогичное ? да вот только дороги намного "прибыльнее"
Приберіть цю картинку китайського мотлоха, ось Switchblade