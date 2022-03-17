Продовжуватимемо робити все, щоб вивезти якнайбільше людей з Маріуполя, - мер Бойченко. ВIДЕО
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Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив про бомбардування драмтеатру в місті, а також про людей, яким вдалося пройти відкритим коридором.
Як інормує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Бойченка
"Нам не забезпечили режиму тиші, проте був відкритий коридор, і наші маріупольці під пострілами гармат, під розривами "Градів", під нальотами авіації, зневірившись, виїжджали з міста Маріуполя, це вдалося зробити близько 6,5 тис. машин за останні два дні.
Сьогодні окупанти знищили Драматичний театр. Місце, де знайшли притулок понад тисячу людей. Ніколи не вибачимо цього.
Продовжуватимемо робити все, щоб вивезти якнайбільше людей з Маріуполя.
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