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Маріуполь (2815) Бойченко (86)

Продовжуватимемо робити все, щоб вивезти якнайбільше людей з Маріуполя, - мер Бойченко. ВIДЕО

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Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив про бомбардування драмтеатру в місті, а також про людей, яким вдалося пройти відкритим коридором.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Бойченка

"Нам не забезпечили режиму тиші, проте був відкритий коридор, і наші маріупольці під пострілами гармат, під розривами "Градів", під нальотами авіації, зневірившись, виїжджали з міста Маріуполя, це вдалося зробити близько 6,5 тис. машин за останні два дні.

Сьогодні окупанти знищили Драматичний театр. Місце, де знайшли притулок понад тисячу людей. Ніколи не вибачимо цього.

Продовжуватимемо робити все, щоб вивезти якнайбільше людей з Маріуполя.

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Автор: Роман Свиридович
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Вадик выпердыш АХМЕТОВСКИЙ в этом театре должен был быть ты кусок говна ПРЕДАТЕЛЬ ГОРОДА. ВО ВСЕХ ГОРОДАХ МЕРЫ НА МЕСТАХ ТЫ ЖЕ КРЫСА ЗАБЕЖАЛ ПЕРВЫЙ И ЕЩЁ ХВАТАЕТ НАГЛОСТИ КУКАРЕКАТЬ ИЗ ПОДВАЛА МРАЗЬ.
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17.03.2022 03:33 Відповісти
Предатель!
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17.03.2022 04:14 Відповісти
Предатель и трус! Бросил город и сбежал. Дал интервью Гордону 5 марта, где сказал, что города больше нет. А люди все это время выживали как могли. Он сидел в подполье, а тут вылез. Какой он мэр?!!!! Гад просто!!!
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17.03.2022 04:39 Відповісти
Эквилибрист 80 уровня. Это ж надо так переобуваться в прыжке. 🤬
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17.03.2022 04:49 Відповісти
Боягуз. За ці події теж є його вина. Сволота.
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17.03.2022 08:02 Відповісти
****, ничего не сделал для эвакуации. Люди сами своими машинами самоорганизовываются, едут на свой страх и риск. И эта падла смеет говорить что делает все что бы ПРОДОЛЖАТЬ эвакуировать людей? Ему лучше не возвращаться в Мариуполь никогда!
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17.03.2022 08:14 Відповісти
Странное обращение Бойченко, очень странное. Вещает загробным голосом, как будто из бомбоубежища драмтеатра и без всякой уверенности что завалы разберут. В середине этой малосвязной речи мы с удивление узнаем, что он в Бердянске. То есть на самом-то деле на душе у него праздник, как никак выжил, теперь в тепле, со светом, напоен и накормлен. Снялся бы на фоне моря где-нибудь в районе Бердянской Косы под умиротворяющие крики чаек и шум плеск волн. Так мол и так, друзья, я в безопасности, здесь не стреляют, а вам всего наилучшего, держитесь, победа будет за нами! Слава Украине! и т.д.
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17.03.2022 10:34 Відповісти
 
 