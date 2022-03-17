Кремль постійно вигадує брехню, щоб спробувати виправдати свої звірства, - Блінкен. ВIДЕО
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Росія неодноразово поширювала брехню, аби перекласти провину за свою злочинну діяльність у світі.
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
У публікації доданий ролик, в якому вказані випадки неправдивих заяв РФ про нібито біологічну і хімічну зброю і "секретні лабораторії" в Україні та Сирії, про окупацію української Автономної Республіки Крим російськими військовими без розпізнавальних знаків, про "геноцидні" звинувачення під час своєї війни проти Грузії, про отруєння "Новачком" Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії тощо
"Ми бачили це в Грузії в 2008 році. На сході України в 2014 році. У Сирії в 2018 році. У Великій Британії в 2018 році. Тепер це знову відбувається в Україні в 2022 році. Кремль постійно вигадує брехню, щоб перекласти провину і спробувати виправдати свої звірства", - пише Блінкен.
We saw this in Georgia in 2008. In eastern Ukraine in 2014. In Syria in 2018. In the UK in 2018. Now, it's happening again in Ukraine in 2022. The Kremlin has consistently made up lies to shift the blame and attempt to justify its atrocities. pic.twitter.com/aV8ovnN6H3— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 17, 2022
Будь ласка, зачекайте...
Закінчується третій тиждень героїчної оборони проти повномасштабного російського вторгнення.
Ситуація залишається непростою. Особливо - на півдні та сході. Але наші захисники і захисниці все частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту - від Київщини і Миколаївщини до Луганщини.
Палаючі гелікоптери ворога у Чорнобаївці на Херсонщині - це унаочнення того, що зараз відбувається з військами окупантів.
У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі. Ця кількість щодня зростатиме.
Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ. Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло.
Туди ж відправиться і морська піхота з Тихоокеанського флоту, яку в пожежному порядку готують в бій. Бо сили інтервентів підірвані ефективними діями нашої армії. Зустрінемо і цих.
Ворог продовжує чинити воєнні злочини проти мирних громадян. За 20 днів підтверджено загибель 103 українських дітей, яких вбили російські загарбники. Росіяни знищили та пошкодили понад 400 навчальних закладів та понад 100 українських лікарень, тисячі житлових будинків.
Проти Маріуполя чинять справжній акт геноциду. Це державний тероризм з боку Росії. Його не можна виправдати нічим, це безумство оскаженілих маніяків.
Ми помстимося за кожного нашого громадянина. Усі злочинці будуть покарані. Кілька російських генералів вже знищено. Час проб'є і для інших. Ми зробимо усе для цього.
У ці дні ми цілодобово працюємо на рівні НАТО, ЄС, двосторонньому рівні для посилення нашої оборони. Складно назвати міністра оборони партнерської країни, з яким би я не говорив за останні дні по телефону чи по відеозвязку. Світ дійсно змінився. Перейдено рубікон. Зараз вільний світ - україноцентричний. І ми робимо все, щоб це відчули наша армія і наш народ.
Ми домовилися не повідомляти про конкретні результати. Хочу лише сказати - позитивні новини є. Першим їх дізнається ворог - на фронті від наших військових.
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Москаль як не збреше..не проживе.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Визнання ***** військовим злочинцем несе за собою незворотні наслідки.
Це крах доя недоімперії