УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10426 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
5 123 2
армія РФ (13417) війна (56084) Житомирщина (1038) обстріл (20911) жертви (1246) Бунечко (51)

З початку війни війська РФ завдали по Житомирщині 57 авіаударів, внаслідок чого загинули 43 людини, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку війни російські загарбники завдали по Житомирщині 57 авіаударів, внаслідок чого загинули 43 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"З 24 лютого по території Житомирської області нанесено 57 ракетно-бомбових ударів. Внаслідок цих терористичних акцій загинули 43 громадянина. 20 з них – цивільні люди, які не мали відношення до будь-яких військових об’єктів. Більше того, ця війна вже відняла життя 3 дітей. Травмовано 62 жителі області, з-під завалів та з пожеж, викликаних бомбардуваннями, врятовано 20 осіб", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли ракетами військову частину в Бердичеві. ФОТО

За словами Бунечка, ворог зруйнував та пошкодив понад 200 будівель. Серед них зруйновані понад 65 житлових будинків, 3 гуртожитки та 2 навчальні заклади. Пошкоджень зазнали понад 70 будинків, 41 навчальний заклад, 9 лікарень, 30 адміністративних та промислових будівель.

З 24 лютого на Житомирщині відкрили понад 120 кримінальних проваджень за фактами вчинення росією злочинів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Падлюки-окупанти, відповісте за все.

Буде вам і z, і обіцяне нашими воїнами пекло !
показати весь коментар
17.03.2022 07:50 Відповісти
Це все прилітає з *********, ще мєсная вата допомагає. Мало блокують бєлараху, десь писали що через кордон бульба і ходмть і іздить спокійно, майже кожен бульбаш агент бєкгб або фсби. Повне ембарго і пішли н.х. в сраку своєму главпутінососу.
показати весь коментар
17.03.2022 07:58 Відповісти
 
 