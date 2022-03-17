З початку війни війська РФ завдали по Житомирщині 57 авіаударів, внаслідок чого загинули 43 людини, - ОВА. ВIДЕО

З початку війни російські загарбники завдали по Житомирщині 57 авіаударів, внаслідок чого загинули 43 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"З 24 лютого по території Житомирської області нанесено 57 ракетно-бомбових ударів. Внаслідок цих терористичних акцій загинули 43 громадянина. 20 з них – цивільні люди, які не мали відношення до будь-яких військових об’єктів. Більше того, ця війна вже відняла життя 3 дітей. Травмовано 62 жителі області, з-під завалів та з пожеж, викликаних бомбардуваннями, врятовано 20 осіб", - йдеться у повідомленні.

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За словами Бунечка, ворог зруйнував та пошкодив понад 200 будівель. Серед них зруйновані понад 65 житлових будинків, 3 гуртожитки та 2 навчальні заклади. Пошкоджень зазнали понад 70 будинків, 41 навчальний заклад, 9 лікарень, 30 адміністративних та промислових будівель.

З 24 лютого на Житомирщині відкрили понад 120 кримінальних проваджень за фактами вчинення росією злочинів.