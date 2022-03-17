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"Російську армію не лише зупинили, а починають витісняти з зайнятих позицій": деталі контратаки українських сил на Київщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Журналісти показали наслідки контратаки ЗСУ на Київщині.
Про це повідомив журналіст Левко Стек, передає Цензор.НЕТ.
"Деталі контратаки українських сил на Київщині, в ході якої звільнили одне з зайнятих російськими військами сіл і знешкодили 5 бронемашин ЗС РФ. Зустрів там одну всім вам знайому людину. Думаю, впізнаєте навіть без відеоряду за кількістю звуків "ПІ", які довелось використати", - розповів він.
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Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.
Там уже в белобласти ябатьки начинают жиденько гадить. Блокпосты появились. Вчера с ночи(15-16) вертолет летал постоянно.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA