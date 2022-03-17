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"Російську армію не лише зупинили, а починають витісняти з зайнятих позицій": деталі контратаки українських сил на Київщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журналісти показали наслідки контратаки ЗСУ на Київщині.

Про це повідомив журналіст Левко Стек, передає Цензор.НЕТ.

"Деталі контратаки українських сил на Київщині, в ході якої звільнили одне з зайнятих російськими військами сіл і знешкодили 5 бронемашин ЗС РФ. Зустрів там одну всім вам знайому людину. Думаю, впізнаєте навіть без відеоряду за кількістю звуків "ПІ", які довелось використати", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два літаки окупантів було збито ввечері 16 березня на Київщині, - Залужний

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Есть шанс покончить с этой кремлевской нечестью раз и навсегда. Украинские герои Честь и Слава Вам.
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17.03.2022 09:50 Відповісти
Чому Китай другий фронт не відкриває? Чи Сибір їх не цікавить?
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17.03.2022 09:53 Відповісти
Тобто? А вони що, мають з того Сибіру вийти, а чи як?
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17.03.2022 09:58 Відповісти
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17.03.2022 10:08 Відповісти
Сибір вже їхній. В них просто інші методи.
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17.03.2022 10:02 Відповісти
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.

Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.
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17.03.2022 10:02 Відповісти
Рідненькі! Бийте рашистів, знищуйте ту падаль ! Наснаги Вам!
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17.03.2022 09:54 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/3/17/459420/


Там уже в белобласти ябатьки начинают жиденько гадить. Блокпосты появились. Вчера с ночи(15-16) вертолет летал постоянно.
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17.03.2022 09:54 Відповісти
кацапы: это вам не мелочь по карманам тырить
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17.03.2022 09:54 Відповісти
кАзлам відбили роги.
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17.03.2022 09:54 Відповісти
Весело небось было когда грузовик с минами начал рваться, хорошо хоть шевроны нашли
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17.03.2022 09:56 Відповісти
+
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17.03.2022 10:09 Відповісти
рабсеяне, у вас на рабсее посевная будет или вы решили тут костями своими всё усеять.
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17.03.2022 09:57 Відповісти
Вони ж все крадуть і їжу, навіщо їм посівна. Дикуни ледачі, які тільки мародерить можуть
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17.03.2022 10:01 Відповісти
Ну й "армія" навіть дріб'язок крадуть...
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17.03.2022 09:58 Відповісти
чей туфля?
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17.03.2022 09:59 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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17.03.2022 09:59 Відповісти
Так и должно быть.Сейчас придет большая партия оружия из-за бугра,так вам кацапчики вообще Енот приснится.
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17.03.2022 10:00 Відповісти
ой уже так за єнотиком скучили
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17.03.2022 10:11 Відповісти
Путин - террорист, россияне - фашисты
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17.03.2022 10:00 Відповісти
ничего. скоро еще и окружать научатся
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17.03.2022 10:02 Відповісти
Луплять наші Герої на всіх фронтах ху@ловчан!!!



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17.03.2022 10:05 Відповісти
Лютої Смерті мокшанським загарбникам та їх посіпакам...
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17.03.2022 10:08 Відповісти
На немытой вой такой: азовцы окружили осло...бов в Марике и предлагают сдаться!
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17.03.2022 10:09 Відповісти
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17.03.2022 10:10 Відповісти
 
 