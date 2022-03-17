Зруйнована військами РФ Волноваха: "У місті не лишилося жодного цілого будинку". ВIДЕО

В мережі показали кадри зі зруйнованої російськими військами Волновахи.

Відповідне відео оприлюнили в телеграм-каналі Третя сила, передає Цензор.НЕТ.

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"Волноваха після приходу "асвабадітєлєй". Схоже, що у місті не лишилося жодного цілого будинку. Іншими словами такого міста більше не існує… Брати в полон російських фашистів варто лише для того, щоб вони відбудовували наші міста!" - йдеться в описі відео.

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