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Зруйнована військами РФ Волноваха: "У місті не лишилося жодного цілого будинку". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі показали кадри зі зруйнованої російськими військами Волновахи.
Відповідне відео оприлюнили в телеграм-каналі Третя сила, передає Цензор.НЕТ.
"Волноваха після приходу "асвабадітєлєй". Схоже, що у місті не лишилося жодного цілого будинку. Іншими словами такого міста більше не існує… Брати в полон російських фашистів варто лише для того, щоб вони відбудовували наші міста!" - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+12 Ольга Зелко 0ed7d459
показати весь коментар17.03.2022 10:18
+9 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар17.03.2022 10:25
+6 Ольга Зелко 0ed7d459
показати весь коментар17.03.2022 10:20
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п.с. помню эту музыку из фильма "холодное лето 53го"...символично..на сегодня рф-страна победивших зотовых .
п.п.с русские,это народ-*******.
Ото їх коріння.Іскільки б ви нашим князям не становили пам'ятників,скільки не привласнювали нашу історію,ви ніколи не станете русинами.
Ось ваша сущність.гени пальцем не роздавиш.Як ваші,так і наші...
Смерть вам раби путінські!Ми запам'ятаєм це навіки і не пробачим!
и что Запад должен думать то? совки посрались с совками и верещат - ты фошист, нет ты, нет ты(имея в виду членов партии Национал-социалистов Рейха, друзей как раз таки совка)
просто гадко - это же центр Киева взорвали и плотину - муссолинисты, да. а нквд и кгб - ну просто "немного перегибали", а вот фошисты - УУУУ, миллионы голодом заморили в мирное время, подлец Муссолини.