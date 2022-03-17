38 637 45
Українські розвідники знищують вантажівку окупантів на Харківщині. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опубліковане відео знищення вантажівки російських окупантів українськими розвідниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, частина успішної атаки відзнята безпосередньо бійцями, що вразили техніку окупантів, а частина була зафіксована безпілотником.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з авіаполку
Топ коментарі
+31 Александр d30dc4a6
показати весь коментар17.03.2022 10:47
+29 Funt Gor
показати весь коментар17.03.2022 10:48
+24 Константин Чернышев
показати весь коментар17.03.2022 10:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
кацапов жарим без подливы
Слава Україні.
А гранатомёт - "муха" - слабое изделие.
https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
Земля бетоном.
https://twitter.com/PatriotGor/status/1504539335827378178?s=20&t=wv0jbV6F4PFy6-SkQ1MH5Q