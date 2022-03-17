Українські розвідники знищують вантажівку окупантів на Харківщині. ВIДЕО безпілотника

В мережі опубліковане відео знищення вантажівки російських окупантів українськими розвідниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, частина успішної атаки відзнята безпосередньо бійцями, що вразили техніку окупантів, а частина була зафіксована безпілотником.

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