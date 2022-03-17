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"Бригада наша уже небоеготовна. Если нападут - нас всех завалят. Ищем патроны украинские - 7.62, друг другу ноги прострелить. Чтобы вернуться в госпиталь", - російський окупант. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Російський окупант заявив рідним "по секрету", що він разом з іншими солдатами армії РФ шукає українські патрони калібру 7.62, щоб прострелити один одному ноги та евакуюватися з України в госпіталь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це загарбник розповідає в телефонній розмові, що була перехоплена українською спецслужбою.
За словами росіянина, це чи не єдиний шанс залишитися живим, адже його військова частина втратила боєздатність і триматиметься до першої атаки українських воїнів.
"У нас 120 человек ранены и 350 - 200-й груз... Наша бригада небоеготовна уже. На нас сейчас нападут и всех завалят. У танков нет. Ничего не осталось. Все украинцы минометами взорвали", - розповідає загарбник рідним.
Топ коментарі
+114 B Raw
показати весь коментар17.03.2022 11:39
+50 Андрей Дрофяк
показати весь коментар17.03.2022 11:40
+38 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар17.03.2022 11:42
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ищи **** украинские патроны...
пуля многое меняет в голове, даже если она попала в жопу !!!
Владимир Анпилогов
Лежал солдат, земля дымилась, и тут вдруг думать начал он:
"И на хрена ж ты мне приснилась медаль "За город Вашингтон"?
Вона виростила його на ненависті до українців, вялічії расії і цей шматок лайна поїхав сюди убивати добровільно і радісно.
Тому хай вона і її виродок пошвидше здохнуть і не забруднюють собою планету.
Так що свої оті маячні залиште при собі.
Як вам це не доходить?
Коли вона виховувала вбивцю і окупанта - сльозок в неї чомусь не було.
Путлер отдал преступный приказ - ничто не мешало сыночку его не выполнять. Но он пришел сюда брать "Киев за 2 дня".
Ті хто мали мозок не поїхали б в Україну.
А. Невзоров
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