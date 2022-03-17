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"Бригада наша уже небоеготовна. Если нападут - нас всех завалят. Ищем патроны украинские - 7.62, друг другу ноги прострелить. Чтобы вернуться в госпиталь", - російський окупант. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський окупант заявив рідним "по секрету", що він разом з іншими солдатами армії РФ шукає українські патрони калібру 7.62, щоб прострелити один одному ноги та евакуюватися з України в госпіталь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це загарбник розповідає в телефонній розмові, що була перехоплена українською спецслужбою.

За словами росіянина, це чи не єдиний шанс залишитися живим, адже його військова частина втратила боєздатність і триматиметься до першої атаки українських воїнів.

"У нас 120 человек ранены и 350  - 200-й груз... Наша бригада небоеготовна уже. На нас сейчас нападут и всех завалят. У танков нет. Ничего не осталось. Все украинцы минометами взорвали", - розповідає загарбник рідним.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+114
Нащо в ногу? В голову безпечніше, там немає життєво важливих органів
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17.03.2022 11:39
+50
Краще один одному яйця зубами відгризти
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17.03.2022 11:40
+38
и кто вас "сынулечек" сюда звал?
ищи **** украинские патроны...
пуля многое меняет в голове, даже если она попала в жопу !!!
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17.03.2022 11:42
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Нащо в ногу? В голову безпечніше, там немає життєво важливих органів
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17.03.2022 11:39 Відповісти
Вони безголові, якщо приперлися в Україну.
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17.03.2022 11:40 Відповісти
Нініні!!!В голову навиліт пройде, воно й не відчує нічого-там же пусто
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17.03.2022 11:44 Відповісти
Спочатку треба туди попасти. А як це зробити без голови?
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17.03.2022 12:27 Відповісти
в голову можна і кацапськими патронами, на хрена наші переводить
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17.03.2022 12:31 Відповісти
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17.03.2022 11:39 Відповісти
Краще один одному яйця зубами відгризти
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17.03.2022 11:40 Відповісти
дураки, сдались бы в плен, целыми остались бы
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17.03.2022 11:40 Відповісти
Треба допомогти мудакам, а куди там попаде то таке.
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17.03.2022 11:40 Відповісти
Голову себе прострели, дебил
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17.03.2022 11:40 Відповісти
В голову надійніше
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17.03.2022 11:41 Відповісти
и кто вас "сынулечек" сюда звал?
ищи **** украинские патроны...
пуля многое меняет в голове, даже если она попала в жопу !!!
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17.03.2022 11:42 Відповісти
З сайту https://www.kasparov.ru/

Владимир Анпилогов

Лежал солдат, земля дымилась, и тут вдруг думать начал он:

"И на хрена ж ты мне приснилась медаль "За город Вашингтон"?
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17.03.2022 11:52 Відповісти
Аль Капоне это сказал, а применение к москалям.
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17.03.2022 13:21 Відповісти
не жаль..сдохни падаль
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17.03.2022 11:42 Відповісти
Русский отстрелит себе яйца и найдет таджика для жены но в плен не сдастся.
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17.03.2022 11:42 Відповісти
з усих аудіо , що чув , це друга нормальна мама
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17.03.2022 11:42 Відповісти
А сынуля все равно довбень получился. Наверно, девятоемая отмечала, когда её хрюске крыл.
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17.03.2022 11:45 Відповісти
на жаль, до перемоги жаліти не можна. тільки якщо здається
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17.03.2022 13:32 Відповісти
Жаль мне ее, честно. Забрали у старушки единственного сына и на убой погнали.
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17.03.2022 12:57 Відповісти
Кого забрали? Кого куди погнали?

Вона виростила його на ненависті до українців, вялічії расії і цей шматок лайна поїхав сюди убивати добровільно і радісно.

Тому хай вона і її виродок пошвидше здохнуть і не забруднюють собою планету.
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17.03.2022 18:12 Відповісти
Де в цьому фрагменті ви почули про ненависть до українців? Я почув тільки біль за долю та життя свого сина.
Так що свої оті маячні залиште при собі.
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18.03.2022 09:25 Відповісти
Біль за долю і життя свого виродка в неї лише тому, що йому не вдалося нас знищити і великий шанс бути знищеним тепер є у нього.

Як вам це не доходить?

Коли вона виховувала вбивцю і окупанта - сльозок в неї чомусь не було.
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18.03.2022 10:28 Відповісти
Що в цій окупантці нормального? Вона виростила повну мразоту.
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17.03.2022 18:10 Відповісти
Лучше яйца друг другу отстрелите. Если вдруг вернетесь в хрюссию живыми, чтобы приплод не дали.
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17.03.2022 11:43 Відповісти
кадыровский госпиталь вылечит ранения
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17.03.2022 11:43 Відповісти
передасня кацапська... до Бога взиває.... плодяща самка від страху обісралась, її вилупок смердить на весь фронт... смерть московським фашистам!!!
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17.03.2022 11:44 Відповісти
ужасная картина сын который хотел отслужит чтобы военный билет взят и мама его одиночка вырастившая с трудом до 18 лет и путлер сволочь послал на явную смерть украинцы помогите им и откройте к сее коридор чтобы они сдалис. путлер капут
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17.03.2022 11:44 Відповісти
Нахер його і його одіночку
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17.03.2022 11:48 Відповісти
Сын - мразь и убийца, а мамаша - тупорылая ватная курица, которая вырастила такого ублюдка.

Путлер отдал преступный приказ - ничто не мешало сыночку его не выполнять. Но он пришел сюда брать "Киев за 2 дня".
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17.03.2022 11:52 Відповісти
нахера в ногу, стреляйте для гарантии в голову
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17.03.2022 11:45 Відповісти
Ноги, валенки, это неактуально. Вас мигом раскусят. Вот если в голову - поверят сразу. И все обойдется.
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17.03.2022 11:45 Відповісти
Одна схожа риса орди, поки їм не всипали, вбивати мирних громадян та мародерство - це нормально. Тож приходиться знищувати орду.
Ті хто мали мозок не поїхали б в Україну.
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17.03.2022 11:45 Відповісти
Война ничинается с того что тупая курица у телевізора умиляется харизматичньім пидером а потом ей приносят лего набор из ее сьіна
А. Невзоров
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17.03.2022 11:46 Відповісти
Невзорова, до речі, теж нах, як і всіх "харошіх рускіх".
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17.03.2022 11:53 Відповісти
хвардєйці мля, ну точно як діди.
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17.03.2022 11:46 Відповісти
Дайте телефон цієї сучки буду названівать
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17.03.2022 11:46 Відповісти
А пачиму 7.62?
РПГ - 100% результат
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17.03.2022 11:48 Відповісти
Лед тронулся? Далі буде ще веселіше, ще суд людський та Божий. Відповідатимуть всі і організатори, і виконавці , і вихователі з батьками.
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17.03.2022 11:48 Відповісти
Запізно. Ноги собі треба було прострелювати до того, як ви збиралися в Україну. Списали б на необережне поводження зі зброєю. А тепер, як казав мер Києва (ох, як же він вміє дивитися в завтрашній день, як виявиося): "Готовьтесь к земле!"
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17.03.2022 11:49 Відповісти
Пью за вас не чокаясь, робяты

Фсе у вас получится
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17.03.2022 11:49 Відповісти
Тю, восемь лет пролетит как один день, зато живой будет.
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17.03.2022 11:50 Відповісти
сынулечка,миленький...кацап фашистский ненавижу!
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17.03.2022 11:51 Відповісти
нет твари - главное, что б вы до своей границы. обратно не доползли.....
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17.03.2022 11:52 Відповісти
"Нравится, не нравится, терпи, моя красавица..."
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17.03.2022 11:54 Відповісти
Неочікувано адекватна мама...
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17.03.2022 11:59 Відповісти
Украинский патрон, САМ найдет героя!
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17.03.2022 12:05 Відповісти
ще єсть другий варіант міну у вогнище вкинути і підійти всим взводом погрітись ...тільки мамашка в мухосранські саму ногу , або руку отримає
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17.03.2022 12:19 Відповісти
Что за пораженческие настроения? Они не верят своему плешивому фюреру? Или главе сатанинской секты рпц гундяйке? Не скрепно однако.)
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17.03.2022 12:37 Відповісти
простреливайте!! все равно скоро побегите назад и взад, так шо и покусать ноги можете. пожалуста, не тяните, время идет!!
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17.03.2022 12:58 Відповісти
Лучше яйца друг другу отстрелите. У орков не должно быть детей
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17.03.2022 13:37 Відповісти
Постанова! Это Женя Сморигин говорит Орки со со своими матками через *** общаются!
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17.03.2022 13:41 Відповісти
без матов с мамой общается? ужас
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17.03.2022 14:14 Відповісти
1ый раз такое слышу...
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17.03.2022 18:22 Відповісти
Ні ні ні в башку стріляйті собі !!!
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17.03.2022 15:39 Відповісти
Лучше уроду кремлевскому шизофренику и его оленеводу с дебилом лавриком бошки прострелите из ДШК. Отморозки конченные
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19.03.2022 01:03 Відповісти
 
 