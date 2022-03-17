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Захисники України вміло зупинили рух техніки ворожого полку та БТГ на Харківщині, - Залужний. ВIДЕО
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Захисники України вміло зупинили рух колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактичну групу 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ на Харківщині.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактична група 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ рухалися в напрямку Кам'янки Харківської області. Однак противник був вміло зупинений нашими воїнами", - пише Залужний та публікує відеозапис з місця успішної атаки.
Топ коментарі
+29 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар17.03.2022 12:19
+27 Вололо Трололо
показати весь коментар17.03.2022 12:16
+27 Саша Пончик
показати весь коментар17.03.2022 12:16
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Будь ласка, зачекайте...
Це прекрасно.
Але, чому так не замінували виходи із Криму?
Зараз би не мали окупованого Півдня!
После того как над этим 8 лет все смеялись, они теперь переключились на другой фетиш. Всё, что ни происходит - это "батальон Азов". По самым скромным подсчётам, если судить по рассказам кремлинов, в батальоне - примерно 50-70 миллионов человек.
Колись на уроках російської літератури (це ще за совка) ми вчили про одного літературного героя Митрофанушку із повісті "Нєдоросль" (здається Фонвізіна - як бачимо по фамілії чіста рускаго пісатєля). Так от цей Мітрофанушка заявляв своєму вчителю: на пуя мені географія? Мене і так ізвозчік отвезе куди я скажу.
ПРойшло більше двохсот років і новітні мітрофанушки із масковскіх іпєнєй були привезені кудись в якусь країну, про яку вони і уявлення не мали. А ви певно думаєте - звідкіля оті всі: за два часа до Києва, за два дня до Лондона. Воно гляне нетверезим оком на карту - так стільки ж тут їхать...
Хоча навчатися, знати завдяки інтернету зараз набагато легше. Але замість того аби вчитися і працювати вони вибрали як їм здавалося легший шлях - вбивати і мародерити. Ну що ж - хай тепер отримують по ділам їхнім.