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Захисники України вміло зупинили рух техніки ворожого полку та БТГ на Харківщині, - Залужний. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України вміло зупинили рух колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактичну групу 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ на Харківщині.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ

"Колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактична група 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ рухалися в напрямку Кам'янки Харківської області. Однак противник був вміло зупинений нашими воїнами", - пише Залужний та публікує відеозапис з місця успішної атаки. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Эта картинка под данное событие прям напрашивается
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17.03.2022 12:19
+27
Не чекали.. Хлопака файно замінував
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17.03.2022 12:16
+27
Вторая армия мира оказалась хламом и дохлятиной.
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17.03.2022 12:16
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Не чекали.. Хлопака файно замінував
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17.03.2022 12:16 Відповісти
Вторая армия мира оказалась хламом и дохлятиной.
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17.03.2022 12:16 Відповісти
Хренасе "зупинили".
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17.03.2022 12:17 Відповісти
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17.03.2022 12:17 Відповісти
Эта картинка под данное событие прям напрашивается
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17.03.2022 12:19 Відповісти
"Achtung, minen!"

Це прекрасно.
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17.03.2022 12:19 Відповісти
Z-ЦЕ ПРОСОТО ЗАДРОТИ...
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17.03.2022 12:20 Відповісти
Гарно !

Але, чому так не замінували виходи із Криму?

Зараз би не мали окупованого Півдня!
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17.03.2022 12:21 Відповісти
чому - на шашлики готовалися, не до того було, зате зараз які фанфарони
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18.03.2022 09:43 Відповісти
што?
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17.03.2022 12:33 Відповісти
Колонна когда-то нового учебного полка. Это они уже скоро на тренажёрах начнут сюда ехать? ******, учебный полк. Ну что, научились?
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17.03.2022 12:28 Відповісти
У Кремля раньше был фетиш - Ярош.
После того как над этим 8 лет все смеялись, они теперь переключились на другой фетиш. Всё, что ни происходит - это "батальон Азов". По самым скромным подсчётам, если судить по рассказам кремлинов, в батальоне - примерно 50-70 миллионов человек.
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17.03.2022 12:32 Відповісти
Перехватчик, рашисти бояться наш Азов ще сильніше, як у себе Кадировців
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17.03.2022 12:44 Відповісти
ага, а з телефонних розмовах з маманями по них луплять виключно якісь бендери. Де те Азовське море, а де ті молдавські Бендери? ну не зна москальня геграфії зовсім.
Колись на уроках російської літератури (це ще за совка) ми вчили про одного літературного героя Митрофанушку із повісті "Нєдоросль" (здається Фонвізіна - як бачимо по фамілії чіста рускаго пісатєля). Так от цей Мітрофанушка заявляв своєму вчителю: на пуя мені географія? Мене і так ізвозчік отвезе куди я скажу.
ПРойшло більше двохсот років і новітні мітрофанушки із масковскіх іпєнєй були привезені кудись в якусь країну, про яку вони і уявлення не мали. А ви певно думаєте - звідкіля оті всі: за два часа до Києва, за два дня до Лондона. Воно гляне нетверезим оком на карту - так стільки ж тут їхать...
Хоча навчатися, знати завдяки інтернету зараз набагато легше. Але замість того аби вчитися і працювати вони вибрали як їм здавалося легший шлях - вбивати і мародерити. Ну що ж - хай тепер отримують по ділам їхнім.
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17.03.2022 12:54 Відповісти
Молодчики! Это вам, суки, не 2014-й. Слава Героям!!!!
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17.03.2022 12:45 Відповісти
Навчальний полк уже є - скоро приженуть ще шкільний ясельний полки.
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17.03.2022 13:19 Відповісти
Нужно мины поп олной использовать,очень хороший эффект мины оказывают на боевой дух
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17.03.2022 13:29 Відповісти
 
 