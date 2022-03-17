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Російські війська зайшли в Олешки на Херсонщині. ВIДЕО

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У місто Олешки Херсонської області зайшли російські війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні у Facebook повідомив мер міста Євген Рищук.

За його словами, зараз російські окупанти заселяються в Олешки.

"Я щойно від них, мене трошки "потеребили". Загалом на зараз нічого страшного не відбувається, вони зараз заселяються у місто. Не знаємо їхні позиції. Нам сказали: "Підтримуйте порядок, як і підтримували, ми ніякого стосунку до вас зараз не матимемо". Патруль наш далі працює, ми далі працюємо, сміття вивозимо, хліб печемо, ми працюємо незалежно від того, що відбувається в місті", - сказав Рищук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У людей закінчується готівка, в аптеках – ліки, - мер окупованих Олешків про життя міста

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Цей дРищук так ніби трохи підлизує кацапам? Втім, його можна зрозуміти.
Але навіщо так рапортувати, ніби все добре. Ще трохи - і рашковани скажуть йому квіточки на клумбах саджати.
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17.03.2022 12:21
+17
Патруль працює все нормально.Мені здається або в МВС теж приймають присягу?
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17.03.2022 12:21
+17
левый берег напротив Херсона, шоб вы понимали.

а с Херсона видосики уже постят, ура кричат, мол колоны выходят. хотелось бы верить, даст Бог, наш славный ГородНеспящих уже будет свободен!!

Олешки держдитесь!! мы за вас дадим пистюлей тем гуглам и оркам, котооые на карте Гугль пишут "алёёшки", повбивав би гадів /

все буде Україна!!
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17.03.2022 12:23
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Цей дРищук так ніби трохи підлизує кацапам? Втім, його можна зрозуміти.
Але навіщо так рапортувати, ніби все добре. Ще трохи - і рашковани скажуть йому квіточки на клумбах саджати.
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17.03.2022 12:21 Відповісти
Патруль працює все нормально.Мені здається або в МВС теж приймають присягу?
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17.03.2022 12:21 Відповісти
сказали там сугубо добровольці. милиция и палиция разбежались в первый день!
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17.03.2022 12:24 Відповісти
ватан, яка нахєр "міліція". утіхні.
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17.03.2022 12:29 Відповісти
ты чево. я ж сказал про НАШИХ добровольцев! свои патрулируют, и реально мочат мародеров все это время. так докладывают родичи
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17.03.2022 12:50 Відповісти
левый берег напротив Херсона, шоб вы понимали.

а с Херсона видосики уже постят, ура кричат, мол колоны выходят. хотелось бы верить, даст Бог, наш славный ГородНеспящих уже будет свободен!!

Олешки держдитесь!! мы за вас дадим пистюлей тем гуглам и оркам, котооые на карте Гугль пишут "алёёшки", повбивав би гадів /

все буде Україна!!
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17.03.2022 12:23 Відповісти
Оркам дали ***** под чб ,мразі відійшли до олешек,сподіваюсь очікують,оба щось друге,від попідьків не жди добра
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17.03.2022 12:30 Відповісти
Сорян не очікують а очкують
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17.03.2022 12:31 Відповісти
Наверное будуть закрепляться на левом берегу. Сам Херсон они не удержут. Там с севера нажать и всё - готовый котёл. Бежать только вплавь через Днепр.
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17.03.2022 12:31 Відповісти
нет ясности что с мостами. первый день как баабхнуло - все думали Ж-Д мост взорван. однако инфы о нем так и нет! автомост работает. даже кой кто проезжает в Херсон, видосы выкладывали в фб
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17.03.2022 12:52 Відповісти
В том и проблема для орков, что мост по-сути один. И тот северней города. Как только наши подойдут к мосту на 10 км и возьмут его под огневой контроль из Херсона начнётся драп орков. Или уже начался. Судя по исходящим колонам.
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17.03.2022 13:01 Відповісти
Есть ещё Дарьевский мост. Он конечно относительно далеко от самого Херсона, но если кацапы и дальше будут контролировать Каховскую ГЭС, то могут этим мостом воспользоваться……надеюсь наши это учли и приготовили (если не поздно) кацапам горячий «приём»….
А так да - только Антоновский мост напрямую(!!!) соединяет Херсон и левый берег…..
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17.03.2022 13:27 Відповісти
они с Олешек и не выходили
у меня там сестра
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17.03.2022 18:17 Відповісти
Це типу нас захопили вбивці, поки що сидіть чекайте, за вами прийдуть...
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17.03.2022 12:24 Відповісти
Невже немає партизанського руху? Хотяби на мопеді
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17.03.2022 12:24 Відповісти
Що ти мелеш,партизани в степу ?! " Підводний човен в степах України"?
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17.03.2022 12:28 Відповісти
Олешки це місто. 24 000 населення. Не знайшлось добровольців хоча б трохи?
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17.03.2022 12:30 Відповісти
Не знайшлось клована який би дав людям зброю
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17.03.2022 13:04 Відповісти
там 50% - лижбы закончилась война
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17.03.2022 18:18 Відповісти
Насправді там великі лісові масиви, а в гирлі Дніпра додатково в чагарниках. Тому і поперли через Нову Каховку, через поля. Зараз, вочевидь, оборону по Дніпру будуть тримати.
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17.03.2022 12:43 Відповісти
Это новое поступление или из Херсона назад вернулись?
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17.03.2022 12:25 Відповісти
ПидаГасы....
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17.03.2022 12:26 Відповісти
Коли дивишся Сирію, там люди на мопедах, на пікапах з РПГ, з кулеметами котрі пробивают практичну всю радянську техніку.....
Де це все в Україні? Де партизанький рух????
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17.03.2022 12:27 Відповісти
Никто не хотел умирать
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17.03.2022 12:31 Відповісти
На складах гниють мільйони мілкашок та патронів до них, мільйони пм пістолетів, пороздавайте людям для спротиву так ні, хай гниє, а людям руками бронетехніку зупиняти. Скоро я так зрозумів по всій Україні гуманітарна катастрофа буде, так як окрім канхфет вже майже немає нічого, а що є те втридорога продають, а у багатьох людей ні роботи немає, ні на заробітки виїхати не дають, так а чим себе годувати ***** збереження не у всих є , ми не мільйонери ***** , а ще ж тільки майже місяць минув.
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17.03.2022 12:38 Відповісти
Без паники,для пожрать денег много не надо.У каждого есть друзья и родственники и каждый из них готов поделиться в нелегкое время.
Зашел такой разлагать дисциплину,в спам полетишь
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17.03.2022 13:37 Відповісти
Какой "умный"! посиди в окупации хоть с недельку, без работы, без налички, без магазинов, без лекарств, без возможности выехать, и попроси у родственников помощи, которые в таком же положении находятся или хуже.
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17.03.2022 15:07 Відповісти
Какая "умная " (( а рідних вже поховала як я ? А вони загинули щоб таких як ти від окупації звільнити (( Ти знаєш , бути живим якось простіше навіть якщо "нєдєльку бєз работи і налічкі" аніж знаходитися там де вже похєр - окупація чи лєкарства отсутствуют . Так що гризи мовчки сухарика і пий водичку та чекай поки тебе звільнять а не хєрню тут пиши !
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17.03.2022 17:16 Відповісти
Херню пишешеш как раз ты! когда видиш выход из тяжелых ситуаций в призывах к родственникам за помощью. Не у всех такие родственники есть. Злобой своей не подавись, когда ешь свои сухарики. Дебил.
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17.03.2022 17:58 Відповісти
=> і угомонись , агент кацапський !
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17.03.2022 18:06 Відповісти
ЗСУ знает кто кацап. А так партизаны друг друга перестреляют и гражданских с перепугу, не надо им давать, панимейшн Энд
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17.03.2022 12:44 Відповісти
Який нах - партизанський рух , коли в людей немає зброї . ? Країну треба було максимально озброїти ще перед вторгненням кацапні ,.. Тепер , на жаль , вже пізно ..
Партизанський опір , в плани влади , схоже - не входив . .
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17.03.2022 13:02 Відповісти
Для тех,кто в танке,чтобы раздать оружие,нужна четкая координация этих групп с оружием,иначе ********** себя и простых граждан
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17.03.2022 13:41 Відповісти
... Я зрозумів , таваріщ хенерал .
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17.03.2022 14:27 Відповісти
Ну ви ж знаєте чому прогнивша влада боїться озброїти населення? У чинуш та депутатів у всих зброя є. Але вони бояться справедливого гніву народу за їх свавілля та корупційну діяльність.
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17.03.2022 16:42 Відповісти
Там де й ти!!!
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17.03.2022 13:04 Відповісти
Ти ******** вислюк,бзде полишив людей напризволяще,поговорив після перемоги.
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17.03.2022 13:07 Відповісти
ватный юг...
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17.03.2022 17:46 Відповісти
Зараз вони може й не матимуть, а як буде потім?(
Хоча йому на місці відніше...
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17.03.2022 12:28 Відповісти
Це ті, які тікають з Херсону після того як наші відкинули орків далеченько від Миколаєва?
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17.03.2022 12:28 Відповісти
може вони притулок просять ..треба уточнити
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17.03.2022 12:29 Відповісти
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17.03.2022 12:34 Відповісти
дивуєшся ДУРІСТЮ коментаторів та цього продажного мера. Руські окупанти заходили в Херсон через Олешки тому вони вже 2 тижня як під контролем орків --- ТАК ПРО ШО НОВИНА???
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17.03.2022 12:38 Відповісти
флаги были наши! а теперь заехали прямо в центр, если к меру приходили
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17.03.2022 12:54 Відповісти
Всі ці беріння та контролі умовна річ у них немає чим контролювати такі величезні территорії.
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17.03.2022 13:13 Відповісти
Чет я не понял радости этого товарища.....
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17.03.2022 12:38 Відповісти
Диванные войска! Покажите силу - пишите Гуглу по поводу исправления названия с Алёшки на Олешки (в честь Олешковских песков). Сделать это можно в Гугл картах, в меню выбрать "редактировать карту" сделать скриншот с названием города и написать текст с требованием об исправлении названия.
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17.03.2022 12:39 Відповісти
ЦЕ УСЕ ВАША КАКА РАЗНІЦА....МОСКАЛИКИ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНЦИ....!!!!
Усе своє свідоме життя прожиди в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...!!!
А й далі ЧТОКАЄТЄ і КАКАЄТЕ, КАКАЄТЄ І КАКАЄТЕ кацапоморді МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ ***** ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО, ЧТО і КАКА РАЗНІЦА....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МАСКАЛЬНІ...!!!"
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17.03.2022 13:00 Відповісти
Чого репетуешь?! Тримай себе до купи...
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17.03.2022 13:12 Відповісти
Поки цапки наступали щось цей держ.діяч нічого і не рапортував.

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17.03.2022 13:32 Відповісти
В хлеб селитру кладите = хлеб да соль!
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17.03.2022 13:49 Відповісти
Шо опять?
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17.03.2022 20:55 Відповісти
 
 