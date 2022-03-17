Російські війська зайшли в Олешки на Херсонщині. ВIДЕО

У місто Олешки Херсонської області зайшли російські війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні у Facebook повідомив мер міста Євген Рищук.

За його словами, зараз російські окупанти заселяються в Олешки.

"Я щойно від них, мене трошки "потеребили". Загалом на зараз нічого страшного не відбувається, вони зараз заселяються у місто. Не знаємо їхні позиції. Нам сказали: "Підтримуйте порядок, як і підтримували, ми ніякого стосунку до вас зараз не матимемо". Патруль наш далі працює, ми далі працюємо, сміття вивозимо, хліб печемо, ми працюємо незалежно від того, що відбувається в місті", - сказав Рищук.

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