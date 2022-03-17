Російські війська зайшли в Олешки на Херсонщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
У місто Олешки Херсонської області зайшли російські війська.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні у Facebook повідомив мер міста Євген Рищук.
За його словами, зараз російські окупанти заселяються в Олешки.
"Я щойно від них, мене трошки "потеребили". Загалом на зараз нічого страшного не відбувається, вони зараз заселяються у місто. Не знаємо їхні позиції. Нам сказали: "Підтримуйте порядок, як і підтримували, ми ніякого стосунку до вас зараз не матимемо". Патруль наш далі працює, ми далі працюємо, сміття вивозимо, хліб печемо, ми працюємо незалежно від того, що відбувається в місті", - сказав Рищук.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У людей закінчується готівка, в аптеках – ліки, - мер окупованих Олешків про життя міста
Будь ласка, зачекайте...
Але навіщо так рапортувати, ніби все добре. Ще трохи - і рашковани скажуть йому квіточки на клумбах саджати.
а с Херсона видосики уже постят, ура кричат, мол колоны выходят. хотелось бы верить, даст Бог, наш славный ГородНеспящих уже будет свободен!!
Олешки держдитесь!! мы за вас дадим пистюлей тем гуглам и оркам, котооые на карте Гугль пишут "алёёшки", повбивав би гадів /
все буде Україна!!
А так да - только Антоновский мост напрямую(!!!) соединяет Херсон и левый берег…..
у меня там сестра
Де це все в Україні? Де партизанький рух????
Зашел такой разлагать дисциплину,в спам полетишь
Партизанський опір , в плани влади , схоже - не входив . .
Хоча йому на місці відніше...
Усе своє свідоме життя прожиди в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...!!!
А й далі ЧТОКАЄТЄ і КАКАЄТЕ, КАКАЄТЄ І КАКАЄТЕ кацапоморді МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ ***** ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО, ЧТО і КАКА РАЗНІЦА....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МАСКАЛЬНІ...!!!"