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"У нас нет мощи уже, 70% техники раз#бали. Мы тупо съ#бываемся, даже не отстреливаемся. Жопа тут. Страшно!", - розмова окупанта з жінкою. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спецслужби перехопили ще одну телефонну розмову російського окупанта з-під Миколаєва. Російський окупант плачеться своїй жінці про реалії війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

- У нас немає вже тієї бойової могутності, нас тупо роз##бали! Я думав, що в Росії все за##бісь, виявляється ніх#я не за#бісь. Коротше можна сказати, ми тупо з##буємося!
- А ви чому не х##рите нікого?
- З чого? Хіба я маю гармату, міномет чи танк?

Читайте також: Знищено ворожий командний пункт. Ймовірно, це означає ліквідацію декількох генералів, - Арестович
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Топ коментарі
+83
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17.03.2022 13:45
+82
Українці ще просто розминаються. А на фініші ви всі трупи, підари лаптеногі.
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17.03.2022 13:40
+60
Вот это мне нравится: "- ты ж смотри, не говори никому ничего …" короче, согласны молча сдохнуть. И это тоже нормальный вариант.
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17.03.2022 13:43
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Про "жЫнку" зачетно !
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17.03.2022 13:38 Відповісти
Українці ще просто розминаються. А на фініші ви всі трупи, підари лаптеногі.
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17.03.2022 13:40 Відповісти
Судячи з того, що вчора-позавчора під Миколаївом орків їбашили добряче, то ця тварина з "каманднава пункта" вже вдобрює землю скоріш за все
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17.03.2022 15:43 Відповісти
Судячи з того, цією розмовою "охорона командного пункта" здала свій командний пункт геть з усім потрухом - сюрпри-из 🎁 (💣) Хай буде більше таких дурних орків!
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17.03.2022 16:54 Відповісти
У кацапов конгитивный диссонанс. Они так долго были в матрице своего зомбоящика, что искренне поверили в её реальность.
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17.03.2022 14:32 Відповісти
Вот она, реальность кассабская ...

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18.03.2022 10:58 Відповісти
Вот это мне нравится: "- ты ж смотри, не говори никому ничего …" короче, согласны молча сдохнуть. И это тоже нормальный вариант.
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17.03.2022 13:43 Відповісти
РАСЄЯ СВАІХ НЄ БРАСАЄТ-АНА НА НІХ ПРОСТА СРЬОТ...
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17.03.2022 13:43 Відповісти
Как в песне у Гребенщикова: "нас с тобою *****....ли".
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17.03.2022 13:45 Відповісти
БГ - Подмога (нас с тобою на*бали) - YouTube
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17.03.2022 18:41 Відповісти
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17.03.2022 13:45 Відповісти
Та це ще й непоганий варіант...
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17.03.2022 13:50 Відповісти
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18.03.2022 10:54 Відповісти
Калантярян и Кожугет везут Пыню на тачанке.
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17.03.2022 15:22 Відповісти
Орки ******** на Київ. Прямо в парадній формі.
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17.03.2022 19:52 Відповісти
🤣
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17.03.2022 23:49 Відповісти
прое**льская фидерация ))
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17.03.2022 13:48 Відповісти
Парад пленных руZко-фашисто будет.
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17.03.2022 15:34 Відповісти
пушечное мясо путина...
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17.03.2022 13:51 Відповісти
тупорылые выродки!прокляты будьте и вы%лядки ваши!
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17.03.2022 13:53 Відповісти
Что за уроды? Одни матюки ... Это рюсский мир? Провалитесь вы сквозь землю со своим недомерком ублюдочным ...
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17.03.2022 13:56 Відповісти


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17.03.2022 19:55 Відповісти
Зайшов на bloknot-volgograd. На сайті визнали двохсотими аж 19 защітніков будущєго мордора.
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17.03.2022 13:56 Відповісти
Це по їхній області.
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17.03.2022 13:57 Відповісти
*какие ваши доказательства*,хэ в пальто? У вас вообще нет потерь ,вы -неубиваемые хрюсские батыры ,так нормуль?
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17.03.2022 14:26 Відповісти
судя по акценту - беседа крымчан-предателей
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17.03.2022 14:00 Відповісти
Тільки за це подумав )
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17.03.2022 14:02 Відповісти
А акцент то у нього кримський а не чістарусскій

Продажна шкура попала в "жопу"
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17.03.2022 14:01 Відповісти
І ще ця скєпно-кацапська кількість матів-перематів...
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17.03.2022 14:04 Відповісти
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17.03.2022 14:05 Відповісти
Вы сами себя убили, придурки. А страшный Бандера обязательно за вами придёт
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17.03.2022 14:12 Відповісти
ДУРАК СДАВАЙСЯ ОСТАНЕШЬСЯ ЖИВ
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17.03.2022 14:09 Відповісти
личинки рашистов на заднем фоне при разговоре ваты с матом перематом
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17.03.2022 14:12 Відповісти
Усваивают, так сказать, с молоком матери.
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17.03.2022 15:53 Відповісти
Мова москаля та його самки характеризують їх рівень інтелектуального розвитку. Навіть з тваринами порівнювати не має бажання. Бо тварини - істоти, що гармонійно співіснують в природі.
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17.03.2022 14:14 Відповісти
Жопа там, а тут - сафари на аленя..
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17.03.2022 14:16 Відповісти
У жінки вся твоя мощь залишилась,кидай все і тікай туди.
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17.03.2022 14:16 Відповісти
Какой милый ребенок там вопит вот бы на него авиобомбу скинуть чтобы тварь подохла!
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17.03.2022 14:26 Відповісти
ещё и фашистский ****** на фоне визжит .. уже нарожали суки себе подобных ..
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17.03.2022 14:29 Відповісти
Не дождется маленький выпердыш своего папку.
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17.03.2022 14:31 Відповісти
Москаль..не людина...
..
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 14:46 Відповісти
раССєйській салдат, сдавайся!
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17.03.2022 14:50 Відповісти
Что не слово то мат, даже у женщин.Это даже не животные, животные себя так не ведут, это тупая биомассса.
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17.03.2022 15:01 Відповісти
Высокий уровень культуры на лицо. Освободители хреновы... в 1940 у нас они таки же оказались. 80 лет спустя ничего не поменялось.
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18.03.2022 10:42 Відповісти
А з розмови москалів так і пре "велика російська культура".
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17.03.2022 15:18 Відповісти
Блін, послухаєш цих ує...нів і розумієш, ми не просто не один народ ми навіть не один всесвіт
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17.03.2022 15:45 Відповісти
ну, виходить ******** російської мови у кацапів нема - одна "связка слов"...
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17.03.2022 17:07 Відповісти
"-как это?
-да вот так!" =) смешные зверюшки
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17.03.2022 17:17 Відповісти
у нас задача - *********** 🤣
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17.03.2022 17:45 Відповісти
виродки.
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17.03.2022 18:51 Відповісти
От скільки слухаю я ці розмови між "асвобадітелямі" та їхніми жінками. То хочу мило запихати їм обом в писок. Я дивуюсь, що у такого бидла ще вистачає совісті їхати повчати когось як жити
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17.03.2022 19:03 Відповісти
Можливо це була його передсмертна розмова перед зустріччю з Кобзоном.
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17.03.2022 19:44 Відповісти
По голосу она по ходу уже пол литра накатила.
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17.03.2022 21:31 Відповісти
среднестатистическая, высокоинтеллектуальная беседа, кацапа со своей, блеющей матом, кацапосамкой.
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17.03.2022 23:04 Відповісти
Собрался таки хероически орк сдохнуть, оно в принципе не жалеет что пришло убивать мирных людей в чужой стране, оно просто недовольно что с воздуха поддержки нет. Ублюдки, до всех вас доберутся ЗСУ, будете в аду охранять ботокса своего.
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17.03.2022 23:32 Відповісти
Це бляха якийсь портал в пекло. Перехрюкування орків між собою - то є еталон огидності.
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18.03.2022 00:13 Відповісти
Послушал... Матов много, сути - на три слова. Так и хочется ворваться в разговор с вопросом: "Пацаны, а что у вас случилось?" ))))))))))))))))
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18.03.2022 01:27 Відповісти
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 03:08 Відповісти
Що з ******, Андрюха? Поліщук Андрій Валентинович - донецький зрадник. Втратив частину рила, звільняючи Україну від «бендеровцев».
Земля бетоном.

https://twitter.com/PatriotGor/status/1504539335827378178?s=20&t=wv0jbV6F4PFy6-SkQ1MH5Q
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18.03.2022 05:37 Відповісти
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18.03.2022 05:38 Відповісти
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18.03.2022 05:38 Відповісти
Это ужас,ну и общение..,полное падение личности,деградация,распад элементарных человеческих отношений ,нелюди .Теперь я понимаю почему они говорят-"бьет значит любит",такие особи женского пола просто...на уровне скотов.
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18.03.2022 06:33 Відповісти
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18.03.2022 11:06 Відповісти
 
 