"У нас нет мощи уже, 70% техники раз#бали. Мы тупо съ#бываемся, даже не отстреливаемся. Жопа тут. Страшно!", - розмова окупанта з жінкою. АУДIО

Спецслужби перехопили ще одну телефонну розмову російського окупанта з-під Миколаєва. Російський окупант плачеться своїй жінці про реалії війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

- У нас немає вже тієї бойової могутності, нас тупо роз##бали! Я думав, що в Росії все за##бісь, виявляється ніх#я не за#бісь. Коротше можна сказати, ми тупо з##буємося!

- А ви чому не х##рите нікого?

- З чого? Хіба я маю гармату, міномет чи танк?

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