"У нас нет мощи уже, 70% техники раз#бали. Мы тупо съ#бываемся, даже не отстреливаемся. Жопа тут. Страшно!", - розмова окупанта з жінкою. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спецслужби перехопили ще одну телефонну розмову російського окупанта з-під Миколаєва. Російський окупант плачеться своїй жінці про реалії війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
- У нас немає вже тієї бойової могутності, нас тупо роз##бали! Я думав, що в Росії все за##бісь, виявляється ніх#я не за#бісь. Коротше можна сказати, ми тупо з##буємося!
- А ви чому не х##рите нікого?
- З чого? Хіба я маю гармату, міномет чи танк?
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+83 Олександр Дніпро
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+82 экзорцист
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Смерть москалям
-да вот так!" =) смешные зверюшки
https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
Земля бетоном.
https://twitter.com/PatriotGor/status/1504539335827378178?s=20&t=wv0jbV6F4PFy6-SkQ1MH5Q