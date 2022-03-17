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Рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку в Чернігові тіла 5 осіб. Це родина, батьки та троє дітей, - ДСНС. ВIДЕО
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Внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинула ціла родина із 5 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Місто-герой Чернігів. Під час проведення робіт по розбору конструкцій, рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб. Серед них 3 дітей - хлопчик та дівчинка двійнятка по 3 рочки, їхня старша сестричка 12 років та їхні батьки. Всі вони загинули внаслідок ворожого авіаудару по гуртожитку", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+27 Amber
показати весь коментар17.03.2022 13:51
+21 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар17.03.2022 13:49
+20 Alex Bylim
показати весь коментар17.03.2022 13:51
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Будь ласка, зачекайте...
Царство Небесне родині...
ой яке горе...всі разом...
Коли ми вже їх розтрощим, дегенератів проклятих....
ви кацапи ще згадаєте, ми будемо вас вбивати всюди, де, тільки, побачимо...
і, це, вже, абсолютно, не, має значення, на відпочинку, у європі, в америці, фінляндія, швеція,... будь де.
ви, тварі, думаю, ще, до кінця не розумієте, що ви усі накоїли..