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Рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку в Чернігові тіла 5 осіб. Це родина, батьки та троє дітей, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинула ціла родина із 5 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Місто-герой Чернігів. Під час проведення робіт по розбору конструкцій, рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб. Серед них 3 дітей - хлопчик та дівчинка двійнятка по 3 рочки, їхня старша сестричка 12 років та їхні батьки. Всі вони загинули внаслідок ворожого авіаудару по гуртожитку", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Вічна пам'ять нашим украінцям , які так хотіли жити , працювати та ростити діточок 😪😪😪
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17.03.2022 13:51
+21
ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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17.03.2022 13:49
+20
мета кожного Українця на покоління вперед це смерть раші і всіх кацапів
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17.03.2022 13:51
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Не простим!!!
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17.03.2022 13:49 Відповісти
ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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17.03.2022 13:49 Відповісти
Вічна пам'ять нашим украінцям , які так хотіли жити , працювати та ростити діточок 😪😪😪
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17.03.2022 13:51 Відповісти
мета кожного Українця на покоління вперед це смерть раші і всіх кацапів
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17.03.2022 13:51 Відповісти
підвал то не бомбосховище...
Царство Небесне родині...
ой яке горе...всі разом...
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17.03.2022 13:55 Відповісти
Они не в подвале были,с маленькими детьми быстро уйти в подвал и долго там находиться проблемно очень.Если в подвале много кладовок и и прочих конструкций,они хорошо удержуют плиты перекрытия и шансы там спастись близки к 100%
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17.03.2022 14:13 Відповісти
Наволочі. Лупити їх, аж поки земля не розкисне від їхньої поганої крові. Немає прощення!
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17.03.2022 13:56 Відповісти
Залили фашисти нашу землю кров"ю та сльозами.
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17.03.2022 13:58 Відповісти
путин и вся россия! БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА!!!
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17.03.2022 13:59 Відповісти
Підерам не пробачим.
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17.03.2022 14:02 Відповісти
Не можна повірити, що в нас масове вбивство народу, що до нас прийшли колишні родичі і "брати", а деякі так звані партнери розглядають питання по коронавірусу після душероздираючого виступу президента, побачили цінності Європи.
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17.03.2022 14:05 Відповісти
Чума на всіх кацапів!
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17.03.2022 14:06 Відповісти
Уже, кацапы превратились в зомби - рашистов. Причем задолго до войны.
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17.03.2022 14:35 Відповісти
путина ждет участь гитлера,но хотелось чтобы его четвертовали
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17.03.2022 14:46 Відповісти
Господи, ну що це за новини сьогодні такі гіркі((
Коли ми вже їх розтрощим, дегенератів проклятих....
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17.03.2022 15:09 Відповісти
Жодних домовленостей з москалями!!! Виродки!!!
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17.03.2022 16:10 Відповісти
не прощу ніколи...
ви кацапи ще згадаєте, ми будемо вас вбивати всюди, де, тільки, побачимо...
і, це, вже, абсолютно, не, має значення, на відпочинку, у європі, в америці, фінляндія, швеція,... будь де.
ви, тварі, думаю, ще, до кінця не розумієте, що ви усі накоїли..
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17.03.2022 22:07 Відповісти
 
 