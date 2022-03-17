Вакарчук звернувся до росіян з дитячої палати реанімації: "Ці діти були поранені російськими ракетами, російськими осколками, російськими солдатами". ВIДЕО
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Українських співак Святослав Вакарчук звернувся до росіян з палати дитячої реанімації і закликав припинити війну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, персонал лікарні саме напружено працював, рятуючи поранених дітей.
"Я зараз перебуваю в палаті реанімації, де наші лікарі борються за життя діток, котрі були поранені російськими ракетами, російськими осколками, російською армією тільки тому, що вони живуть в незалежній країні. У деяких поранених вибухом відірвало руку, ногу, декому намагаються врятувати життя. Подивіться на це і зупиніть свою безумну владу", - сказав Вакарчук.
Топ коментарі
+19 Lvbnhj
показати весь коментар17.03.2022 15:51
+17 экзорцист
показати весь коментар17.03.2022 15:52
+10 Микола Папізже
показати весь коментар17.03.2022 15:55
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Там же лишня хромосома не дає думати !?
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Слава нації
Смерть москалям
ось коли ми почнему бомбити їхні міста тоді вони завиють
А в ответ - сложите оружие, прекратите сопротивление и мы перестанем (вас убивать), смерти ваших детей на вашей совести, так как мы пришли с миром, а вы оказали сопротивление.
С ними таких разговоров быть не может и обращение к ним бессмысленно! Там нету нормальных людей, они все заражены шовинизмом, имперством, царизмом...а ***** в себе сконцетрировал хотелки всех слоев общества...и если его кто то там и хаит, то только по причине, что не оправдал надежд тех или иных слоев общества! И ВСЕ!!!!!
Нелюдів треба нищити, а не умовляти!