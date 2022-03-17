УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12170 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордономВійна в Україні
16 755 77
війна (56107) звернення (346) Росія (47115) Шварценеггер (19)

Шварценеґґер звернувся до росіян: Цю війну почали не нацисти, її почав Кремль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Арнольд Шварценеґґер розказав росіянам про хніх вбитих в Україні солдатів та закликав зупитини війну.

Звернення актора та колишнього губернатора Каліфорнії опубліковане в його соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шварценеґґер назвав себе "старим другом російського народу" та закликав росіян почути неприємні речі, які змушений їм сказати.

"Я знаю, що ваш уряд вам каже, що це війна для денацифікації України. Денацифікація України? Це неправда. Україна — країна з президентом єврейського походження... Президентом єврейського походження, у батька якого, до всього іншого, всіх трьох братів убили нацисти. Україна не розпочинала цю війну. Її розпочали не націоналісти та не нацисти. Можновладці в Кремлі розпочали її. Це не війна російського народу. Ні", - заявив Шварценеґґер.

Дивіться: Наші 2-3 покоління мінімум, озлоблені на вас за ваші дії, - Усик до росіян. ВIДЕО

Він нагадав росіянам, що 141 держава-член ООН проголосувала за визнання Росії агресором та закликала негайно вивести війська РФ з України.

"Я з важким серцем кажу вам, що тисячі російських солдатів убиті. Вони опинилися між українцями, які борються за свою батьківщину, і російським керівництвом, яке воює заради завоювання", - сказав актор.

Він закликав росіян "зрозуміти, що все це - пропаганда та дезінформація", а Путіна - зупинити війну.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
Навіщо? Щоби що?
Кацапи стають хорошими тільки після того як холонуть.
показати весь коментар
17.03.2022 15:57
+29
***, там всі кацапи такі, вони всі хочуть вбивати
показати весь коментар
17.03.2022 15:56
+25
АРНІ-ТАК ЛАПАТНІКІ І Є НАЦИСТИ...
показати весь коментар
17.03.2022 15:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***, там всі кацапи такі, вони всі хочуть вбивати
показати весь коментар
17.03.2022 15:56 Відповісти
ВСЕ. После второй Мировой ВСЕ немцы отвечали за преступления Германии. Точно так же после поражения страны-помойки, ВСЕ русское стадо будет отвечать. Никто в сортах русского дерьма разбираться не собирается.
показати весь коментар
17.03.2022 16:51 Відповісти
Хороший русский - мертвый русский. И плохие русские уже этой осенью будут жрать дерьмо, но любить своего фюрера и ненавидеть все человечество не перестанут. А в сортах и возрастах дерьмa я разбираться не собираюсь. Русские дикари не разбираются, с какого возраста можно убивать Украинцев, и детям всех русских дикарей я желаю только всего самого плохого.
показати весь коментар
17.03.2022 17:03 Відповісти
Только если кое-кто не подпишет "мирный договор", который снимет ответственность с Мордора.
показати весь коментар
17.03.2022 19:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=73Qx1e8V-7M
показати весь коментар
17.03.2022 15:57 Відповісти
Навіщо? Щоби що?
Кацапи стають хорошими тільки після того як холонуть.
показати весь коментар
17.03.2022 15:57 Відповісти
АРНІ-ТАК ЛАПАТНІКІ І Є НАЦИСТИ...
показати весь коментар
17.03.2022 15:57 Відповісти
Арні намагався дозватися до росіян. Це не дуже можливо, якщо прямо назвати їх нацистами.
І вони не нацисті, а фашисти - це не одне й те саме.
показати весь коментар
17.03.2022 16:01 Відповісти
Фашизм - форма державного правління. Нацизм (рашизм) - ідеологія. Тобто, РФ за формою управління фашистська держава, де панує нацистська ідеологія.
показати весь коментар
17.03.2022 16:09 Відповісти
Нацисты, фашисты, расисты... до войны, я с пеной у рта спорил о том, что российская экономика - фашистская, её отношение к Украине - расизм; что ихний поцреарх кирюха - не фарисей, а саддукей...

Все эти слова сейчас не имеют смысла. Есть рашизм - и он убивает детей.
показати весь коментар
17.03.2022 16:10 Відповісти
Я должен озаботиться,что бы убийцы наших детей не обиделись на правду? Вы в своем уме?
показати весь коментар
17.03.2022 16:17 Відповісти
Ты? А кто про тебя вообще говорил?
Речь об Арнольде Шварцнеггере, который пытался достучаться до россиян, а не о каком-то ноу-нейме из Польши.
показати весь коментар
17.03.2022 16:22 Відповісти
Выучи уже наконец флаг страны -соседа. Дебилом выглядишь
показати весь коментар
17.03.2022 17:26 Відповісти
Польша, Мальта - в данном контекте - не важно из-за какой заграницы ты себя пытаешься выставить кому-то важной персоной. Суть остается та же. Чем ты там озабачиваешься - вообще никому не интересно. Речь шла про Арнольда.
показати весь коментар
17.03.2022 18:07 Відповісти
Щас гундяйка предаст Арнольда анафеме)
показати весь коментар
17.03.2022 15:58 Відповісти
Гундяйка хай спробе сам выйти з того дярьма!
показати весь коментар
17.03.2022 16:11 Відповісти
Почали москальські нацисти
показати весь коментар
17.03.2022 15:58 Відповісти
Джон Конор наказав термінатору нікого не вбивати(з людей), але кацапів це не стосується....
показати весь коментар
17.03.2022 15:59 Відповісти
Арні, кацапи не люди, наведь не намагайся з ними розмовляти. Краще звернись до сенату, з приводу депортаціі всіх кацапів з США
показати весь коментар
17.03.2022 15:59 Відповісти
А чем москали не нацисты? Им вот сейчас обидно было!
показати весь коментар
17.03.2022 16:00 Відповісти
Арни,не розачеровывай. Эту войну как раз начали нацисты--кацапские нацисты
показати весь коментар
17.03.2022 16:00 Відповісти
Чтобы стать нацистами для начала нужна нация. А москали не нацисты, они - фашисты.
показати весь коментар
17.03.2022 16:06 Відповісти
Они есть нацией орков
показати весь коментар
17.03.2022 16:08 Відповісти
Орки - это сброд, а не нация.
показати весь коментар
17.03.2022 16:13 Відповісти
Арни, начали всё-таки кремлёвские рашисты!
показати весь коментар
17.03.2022 16:14 Відповісти
Ще один ..." звертун ".
До кого ?
показати весь коментар
17.03.2022 16:00 Відповісти
Арни, не гони беса, они почти все там ******** телевизором...
Величие в портках не помещается...
показати весь коментар
17.03.2022 16:01 Відповісти
Цензор,у тебе хто. Пише заголовки?!!! Кремлівський ідеолог і маніпулятор? Читай заголовок. Тобто у країні все-таки є нацисти,але не вони почали війну? Адже багато людей так і зрозуміють посил. Викинь своїх помічників запарєбрік
показати весь коментар
17.03.2022 16:01 Відповісти
Арні, ти знаєш, що треба робити...)

https://youtu.be/y1HQqGXlJVQ
показати весь коментар
17.03.2022 16:02 Відповісти
Так ксцапи і є нацисти. Тут Арні помиляється.
показати весь коментар
17.03.2022 16:02 Відповісти
кремель це і є нацисти вірніше рашисти ,це поєднання гітлеровського нацизму з дикою середньовічною ордою.
показати весь коментар
17.03.2022 16:03 Відповісти
краще б ти тому окурку його курячу шию звернув і тобі розвага і від України подяка велика.
показати весь коментар
17.03.2022 16:04 Відповісти
Мда, ну що вже казати про шварца, якщо в нас повно ідіотів, які вірять кацапській пропаганді с плакатиками тіпа в прямому ефіри, і зразу називають наволочь яка 8 років зомбувала кацапів - гєраїнєй, сільнай жєнщінай,настаящєй расеянкай ітд. Сумно все це,навіть смерті людей і дітей не можуть у деякий імбецилів вивести їхнє кацапопоклонєніє і малороскість.
показати весь коментар
17.03.2022 16:04 Відповісти
Багато хто в світі й досі наївно думає, що винуватець лише один - *****, а його орки - невинні вівці, які вбивають українців лише керуючись наказом. Вони не розуміють, що всі кацапи - уйобки і підори... Були, є і будуть. І вони завжди із задоволенням будуть вбивати інші народи, бо всі орки - виродки на генетичному рівні.
показати весь коментар
17.03.2022 16:04 Відповісти
Нажаль, поки це їм не скаже якась **********, вони не зрозуміють цю інформацію!!
показати весь коментар
17.03.2022 16:06 Відповісти
Якщо кацапам після кожного слова лупити по пиці канделябром, то, можливо, до них щось і дійде.
показати весь коментар
17.03.2022 16:12 Відповісти
Зря старается ….
До зомби не возможно достучаться , они давно уже мёртвые.
показати весь коментар
17.03.2022 16:06 Відповісти
Арни, при всем уважении. Ты сильно ошибаешься в оценке "духовных, моральных и человеческих качеств" руских. Это просто ЖИВОТНЫЕ...
показати весь коментар
17.03.2022 16:07 Відповісти
он не понял, что кремль и есть нацисты!
показати весь коментар
17.03.2022 16:07 Відповісти
Anna


@Anna60826396

·
16 ч



Сходила на ватные ресурсы. Оказывается, вата считает, что как только Россия захватит Украину, все её проблемы тут же закончатся. Украинцы радостно войдут в состав России, западные санкции тут же снимут и все заживут как прежде. Как можно быть такими идиотами?
показати весь коментар
17.03.2022 16:08 Відповісти
Більше того, вони згодні щоб Україну разом з Українцями стерли з лиця землі. Після закінчення війни треба не розброюватися, а по 5-10 ввп витрачати на оборону, весь кордон з білоруссю та рашою перетворити в укріплення з мінами, гротами й болотами.
показати весь коментар
17.03.2022 16:12 Відповісти
Так об этом им рассказали "соловьи" из Zомбоящика!
показати весь коментар
17.03.2022 16:21 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2022 16:23 Відповісти
Арні ти б краще забезпечив десяток новеньких танків з австрії ніж цю балаканину. До речі ота баба яка на російському тв показала плакат швидше за все спецоперація інформаційна, щоб показати буцімто росіяни нівчому не винні.
Всі кацапи повинні горіти на одному пекельному вогні разом зі своїм коханим фюрером, не ведіться на інформаційні атаки (наша влада також до цього приклала руку - "мы не виноваты нас заставили" або "мама забери сына")
показати весь коментар
17.03.2022 16:09 Відповісти
Баба показала плакат,чтобы потом ее приняли на Западе,как политическую беженку
показати весь коментар
17.03.2022 16:24 Відповісти
Показ цього плакатіку розрахований на лохів.
На росZомбоящику немає жодних прямих ефірів. Все, що показуєть по ньому, відредаговано і узгоджено до кожної секунди показу. Тому на Заході вона може бути не "беженка", а черговий спецагент ФСБ.
показати весь коментар
17.03.2022 17:21 Відповісти
Щтросердні, правдиві та вірні слова - тільки не для тієї аудиторії. Там "мой твой не понимает"
показати весь коментар
17.03.2022 16:10 Відповісти
о, ще один дружочек русского народу вилупився, а як би у нас був би президентом українець, то що, це би, арнольд, мать твою, шварцнеггер, щось би змінило би?!
показати весь коментар
17.03.2022 16:11 Відповісти
Якщо хтось думає , в тому числі і сам Арні , що є НЕ такі срюські ,
то ви помиляєтесь , так як виходять на протести одиниці і то
тільки через за те , що майже весь бізнес покидає росію і в магазинах вже опустіли полиці🙁
показати весь коментар
17.03.2022 16:13 Відповісти
Добрий москаль - дохлий москаль. Арнольд, є кращі кумири ніж Власов.
показати весь коментар
17.03.2022 16:14 Відповісти
Шварцнеггер правильний мужик, "с детства за него".
показати весь коментар
17.03.2022 16:15 Відповісти
До сих пір в світі є елюзія що до народу росії. Да вони всі там (росіяне) жаждать крові українців і підтримують війну, подивіться на рейтинг путіна зараз. Росіяне-орки, а путин їх главарь. Фашисти в рашиському соусі.
показати весь коментар
17.03.2022 16:18 Відповісти
Это очень сильное заявление. Я надеюсь, что это дойдет до всех в РФ.
показати весь коментар
17.03.2022 16:18 Відповісти
Вата - не пробиваемая! 😁😆Так, что не дойдёт и не надейся!
показати весь коментар
17.03.2022 16:26 Відповісти
було б для кого... просто америеанці погано знають історію інших краін.
показати весь коментар
17.03.2022 16:24 Відповісти
Счас начнут "дислайк-отписка"
показати весь коментар
17.03.2022 16:24 Відповісти
все исходят из ложного посыла о том, русские - это такие себе заблудшие овцы, которым, если глаза открыть, то они возьмут вилы и прогонят злого путлера..., увы, это не так, подавляющие большинство русских - это орки, не отягощенные совестью, не умеющие критически мыслить и обожающие право сильного..., они в восторге от своего фюрера и от того, что он делает в Украине..., но попытка была хорошей...
показати весь коментар
17.03.2022 16:25 Відповісти
Шварц, не тупи. Вони все прекрасно знають і розуміють.
показати весь коментар
17.03.2022 16:27 Відповісти
кремль - це квінтесенція раССєйськава народа
показати весь коментар
17.03.2022 16:30 Відповісти
К сожалению это послание примут и увидят те. кто с самого начала был против ***** и его войн.а это 3-7% и большая эта часть не живет в рабсии. 20 лет тотальной пропаганды величия и превосходства скреп и т.д. Тирания полная.уничтожили всю оппозицию. вливают всю эту дичь в те лапти с телевизора круглосуточно .их вылечит только большое количество трупов оккупационно-нацистских войск лаптей .голод и нищета на тех ипенях с болотами.более говорить там не с кем и незачем и без результативно .
показати весь коментар
17.03.2022 16:30 Відповісти
Арні. ти тупий. Війну якраз і розпочали нацисти. 80 % росіян це нацисти калібровані, яких можна порівняти тільки з СС фашистської Германії.
показати весь коментар
17.03.2022 16:34 Відповісти
это посылы для людей, которые и так все понимают, а маргинальный плебс только обозлится и скажет, что арни сам фашист, австриец же....
показати весь коментар
17.03.2022 16:37 Відповісти
Не скажи. Є й такі хто вагається. В мене родич один взагалі не виходив на зв'язок, а коли стало ясно, що швидкої "денацифікації" не відбулося, почав дзвонити і казати, що вони не такі і проти "ультрапатріотів" з обох сторін і взагалі вже за мир, бо грошей нема (заблоковано валютні рахунки) і треба за будь-яку ціну зупинити війну. 😱
показати весь коментар
17.03.2022 16:47 Відповісти
Це такі самі лапті, тільки вид збоку. Як можна бути проти патріотів? Це все одно, що пафосно закидати тезу про "я кААААсмапАААлит", тобто - банальна п'явка, що ссе кров там, де можна, а не корисний учасник здорового суспільства. Хай жеруть лайно, ці тварюки заслужили.
Як мацква паде і розсекретять ефесбешні і гереушні архіви, світ ще дізнається, що вся-вся-вся наволоч на світі, всі оті бенладени-*******, кімченіни-*******, ассади-***** - все те гівно роками фінансувалося з кремля, за оті шалені газонафтодолари. Поки наївні американці жаліли цих тварюк і засилали їм ножки буша, шоби уродці з голоду не передохли, тварини в кремлі вже планували те що відбувається сьогодні в світі...
показати весь коментар
17.03.2022 18:42 Відповісти
Залізна людина разом з Україною 💪💪👍
показати весь коментар
17.03.2022 16:41 Відповісти
Цю війну почали саме нацисти- тільки расійські, на чолі з їхнім залу...енфюрером путіним-ХУ№ЛОМ!!!
показати весь коментар
17.03.2022 16:42 Відповісти
Ще один наївний щодо нещасних "расіян".
показати весь коментар
17.03.2022 17:02 Відповісти
Арнольд хороший хдопець, але в нього є трохи каші в голові. Він не дуже розбирається в сортах рашистського лайна.
показати весь коментар
17.03.2022 17:23 Відповісти
Арні крутий, але це називається метати бісер перед свинями.
видно, що він був політиком - чітко, виразно формулює думки і хоч при цьому дипломатичні реверанси до кацапів, та обрисував усе як є. на жаль, ті, кому він це адресував, тільки обсеруть його ж самого
показати весь коментар
17.03.2022 18:25 Відповісти
наивный арнольд ...не российский народ виноват...а кто?в первую очередь они и виноваты во всём!а ***** лишь ими баранами правит!
показати весь коментар
17.03.2022 18:44 Відповісти
Доречи, не відразу звернув увагу: подивіться на обличчя майже ровісника хйла(5 років різниці) з теж чималенькими грошима і можливостями "омоложення" - Шварц виглядає, як дідуган, чесний сивий бородатий 75-річний дідуган, навіть зі старчеськими плямами на обличчі. І хйло... обколоте ботоксне смердюче лайно, що корчить в 70+ з себе вічномолодого хлопчика, а шкіра на їбалі скоро лусне від підтяжек - і все те лайно з понтами витече й розтечеться по дорогому брендовому ганчір'ю...
показати весь коментар
17.03.2022 19:34 Відповісти
Неправда, нацисти є, але вони виключно росіянські.
показати весь коментар
17.03.2022 19:51 Відповісти
Арни хочет использовать свой авторитет и с легким голливудским флером как бы заигрывает с русским народом. Зря старается. Для россиян он просто пиндос
показати весь коментар
17.03.2022 20:43 Відповісти
 
 