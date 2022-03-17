Шварценеґґер звернувся до росіян: Цю війну почали не нацисти, її почав Кремль. ВIДЕО

Арнольд Шварценеґґер розказав росіянам про хніх вбитих в Україні солдатів та закликав зупитини війну.

Звернення актора та колишнього губернатора Каліфорнії опубліковане в його соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шварценеґґер назвав себе "старим другом російського народу" та закликав росіян почути неприємні речі, які змушений їм сказати.

"Я знаю, що ваш уряд вам каже, що це війна для денацифікації України. Денацифікація України? Це неправда. Україна — країна з президентом єврейського походження... Президентом єврейського походження, у батька якого, до всього іншого, всіх трьох братів убили нацисти. Україна не розпочинала цю війну. Її розпочали не націоналісти та не нацисти. Можновладці в Кремлі розпочали її. Це не війна російського народу. Ні", - заявив Шварценеґґер.

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Він нагадав росіянам, що 141 держава-член ООН проголосувала за визнання Росії агресором та закликала негайно вивести війська РФ з України.

"Я з важким серцем кажу вам, що тисячі російських солдатів убиті. Вони опинилися між українцями, які борються за свою батьківщину, і російським керівництвом, яке воює заради завоювання", - сказав актор.

Він закликав росіян "зрозуміти, що все це - пропаганда та дезінформація", а Путіна - зупинити війну.