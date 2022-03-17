Шварценеґґер звернувся до росіян: Цю війну почали не нацисти, її почав Кремль. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Арнольд Шварценеґґер розказав росіянам про хніх вбитих в Україні солдатів та закликав зупитини війну.
Звернення актора та колишнього губернатора Каліфорнії опубліковане в його соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Шварценеґґер назвав себе "старим другом російського народу" та закликав росіян почути неприємні речі, які змушений їм сказати.
"Я знаю, що ваш уряд вам каже, що це війна для денацифікації України. Денацифікація України? Це неправда. Україна — країна з президентом єврейського походження... Президентом єврейського походження, у батька якого, до всього іншого, всіх трьох братів убили нацисти. Україна не розпочинала цю війну. Її розпочали не націоналісти та не нацисти. Можновладці в Кремлі розпочали її. Це не війна російського народу. Ні", - заявив Шварценеґґер.
Він нагадав росіянам, що 141 держава-член ООН проголосувала за визнання Росії агресором та закликала негайно вивести війська РФ з України.
"Я з важким серцем кажу вам, що тисячі російських солдатів убиті. Вони опинилися між українцями, які борються за свою батьківщину, і російським керівництвом, яке воює заради завоювання", - сказав актор.
Він закликав росіян "зрозуміти, що все це - пропаганда та дезінформація", а Путіна - зупинити війну.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапи стають хорошими тільки після того як холонуть.
І вони не нацисті, а фашисти - це не одне й те саме.
Все эти слова сейчас не имеют смысла. Есть рашизм - и он убивает детей.
Речь об Арнольде Шварцнеггере, который пытался достучаться до россиян, а не о каком-то ноу-нейме из Польши.
До кого ?
Величие в портках не помещается...
https://youtu.be/y1HQqGXlJVQ
До зомби не возможно достучаться , они давно уже мёртвые.
@Anna60826396
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16 ч
Сходила на ватные ресурсы. Оказывается, вата считает, что как только Россия захватит Украину, все её проблемы тут же закончатся. Украинцы радостно войдут в состав России, западные санкции тут же снимут и все заживут как прежде. Как можно быть такими идиотами?
Всі кацапи повинні горіти на одному пекельному вогні разом зі своїм коханим фюрером, не ведіться на інформаційні атаки (наша влада також до цього приклала руку - "мы не виноваты нас заставили" або "мама забери сына")
На росZомбоящику немає жодних прямих ефірів. Все, що показуєть по ньому, відредаговано і узгоджено до кожної секунди показу. Тому на Заході вона може бути не "беженка", а черговий спецагент ФСБ.
то ви помиляєтесь , так як виходять на протести одиниці і то
тільки через за те , що майже весь бізнес покидає росію і в магазинах вже опустіли полиці🙁
Як мацква паде і розсекретять ефесбешні і гереушні архіви, світ ще дізнається, що вся-вся-вся наволоч на світі, всі оті бенладени-*******, кімченіни-*******, ассади-***** - все те гівно роками фінансувалося з кремля, за оті шалені газонафтодолари. Поки наївні американці жаліли цих тварюк і засилали їм ножки буша, шоби уродці з голоду не передохли, тварини в кремлі вже планували те що відбувається сьогодні в світі...
видно, що він був політиком - чітко, виразно формулює думки і хоч при цьому дипломатичні реверанси до кацапів, та обрисував усе як є. на жаль, ті, кому він це адресував, тільки обсеруть його ж самого