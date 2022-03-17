Учора вночі окупанти обстріляли будинки мирних жителів у с. Велика Писарівка на Сумщині. ВIДЕО

Учора вночі окупанти обстріляли будинки мирних жителів у селі Велика Писарівка Охтирського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм керівника ОВА Дмитра Живицького.

"Учора вночі орки обстрілювали будинки мирних жителів. Унаслідок ворожих влучань загорілися будинок і господарча споруда, а також один із об’єктів цивільної інфраструктури селища", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники ДСНС загасили пожежі.

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