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Учора вночі окупанти обстріляли будинки мирних жителів у с. Велика Писарівка на Сумщині. ВIДЕО
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Учора вночі окупанти обстріляли будинки мирних жителів у селі Велика Писарівка Охтирського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм керівника ОВА Дмитра Живицького.
"Учора вночі орки обстрілювали будинки мирних жителів. Унаслідок ворожих влучань загорілися будинок і господарча споруда, а також один із об’єктів цивільної інфраструктури селища", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники ДСНС загасили пожежі.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили в Сумській області кілька САУ та Буків і потрапили у склад боєприпасів, - керівник ОВА Живицький
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Vasyl A_Vinn
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Verter_98
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