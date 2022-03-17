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обстріл (20932) Сумська область (2192) Живицький Дмитро (465)

Учора вночі окупанти обстріляли будинки мирних жителів у с. Велика Писарівка на Сумщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Учора вночі окупанти обстріляли будинки мирних жителів у селі Велика Писарівка Охтирського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм керівника ОВА Дмитра Живицького.

"Учора вночі орки обстрілювали будинки мирних жителів. Унаслідок ворожих влучань загорілися будинок і господарча споруда, а також один із об’єктів цивільної інфраструктури селища", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники ДСНС загасили пожежі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили в Сумській області кілька САУ та Буків і потрапили у склад боєприпасів, - керівник ОВА Живицький

Автор: Наталя Джума
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Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 16:53 Відповісти
В цій новині цікавий сам факт обстрілу прикордонного села. Це значить що в цьому місці кацапи відкотились на 50км аж за поребік. Щвидше за все звідти і стріляли.
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17.03.2022 17:01 Відповісти
Їх звідти вигнали. По Великій Писарівці стріляють з територій мордору.
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17.03.2022 18:19 Відповісти
 
 