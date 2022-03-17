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Через обстріл окупантів спалахнув ринок "Барабашово" у Харкові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Сьогодні, 17 березня Харків вчергове зазнав обстрілу окупаційних військ. Унаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на ринку "Барабашово".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Харків".

"Дим над Харковом. Внаслідок обстрілів горить ринок у Київському районі", - йдеться в повідомленні.

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За словами очевидців, на ринку "Барабашово" масштабна пожежа, попіл від якої розлітається по всьому місту. Як помітно з кадрів, над всім містом утворився величезний густий шар диму.

Автор: Наталя Джума
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иди Иван вслед росийскому кораблю...
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17.03.2022 17:14 Відповісти
твоё место свиноцабака в параше - настамнет...
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17.03.2022 17:28 Відповісти
Многие на этом рынке сожалели о потере засРашкинских клиентов после 2014 года и вот засРашкинцы передали им привет.
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17.03.2022 17:13 Відповісти
Китайские предприниматели призывайте своего Си открыть второй фронт против куйловской *********.
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17.03.2022 17:13 Відповісти
Владелец рынка Фельдман плачет горькими слезами.
Забавно наблюдать, как все рыги резко переобулись на ходу.
Фельдман волонтерит, Бойко в территориальной обороне )))
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17.03.2022 17:27 Відповісти
Давай и Украина будет херачить по их домах и базарах. Зеля, всё хватит с ними гадами на "мировую" ? Пусть они тоже самое узнают и быстрее поймут цену своего урода в бункере.
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17.03.2022 17:28 Відповісти
ужас-ужас, это ж имущество фопов, в первую очередь, а во вторую всех фельдманов, у которого все застраховано и не все из них миллионеры
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17.03.2022 17:33 Відповісти
 
 