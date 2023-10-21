"Ми робимо це для перемоги": гуманітарна допомога у Миколаєві. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські війська продовжують боронити Миколаїв від російських окупантів. Місто зазнає постійних артобстрілів, через що його захисники потребують постійної гуманітарної допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, на відео проєкту "Український свідок" - один з місцевих гуманітарних складів. Тут відбувається сортування гуманітарки: волонтери розкладають харчі, воду, одяг, медикаменти, предмети особистої гігієни.
Волонтерством займаються всі, незалежно від своєї "мирної" професії. Серед волонтерів є скрипачка на ім'я Ольга, яка складає ящики й сортує консерви. Тут працюють фармацевти, які розподіляють припаси медикаментів.
Волонтери розповідають, що гуманітарної допомоги наразі вистачає. З цим зокрема допомагає і Миколаївська ОДА. Але є нагальна потреба у розхідних матеріалах: медикаментах - протизастудних, противірусних, знеболювальних, а також у військовій амуніції. Запити на це надходять постійно.
Самі волонтери мають доволі оптимістичний настрій. Вони посміхаються і зазначають, що метою їхньої допомоги є перемога української армії. "Щоб наші хлопці були найздоровіший, найзавзятіший. Миколаїв — це Україна", — каже одна з волонтерок.
Мета проекту "Український свідок" — показати всьому світові правдиву ситуацію в Україні щодо російської агресії.
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- этот ****** город никто не может взять (цитирую)