Окупанти обстріляли автобус під час евакуації з Попасної, - Гайдай. ВIДЕО

На Луганщині під час евакуації населення з Попасної російський агресор відкрив вогонь по автобусу, але людей вдалося вивезти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Із Попасної навіть під вогнем росіян вдалося евакуювати людей… Під час евакуації росіяни відкрили вогонь по автобусу, пошкодили двері. Дякую водію і супроводжуючим співробітникам поліції за хоробрість", - написав очільник області.

Він зазначив, що навіть за наявності "зеленого коридору" вивезти людей з Гірського чи Попасної вкрай небезпечно, подекуди доводиться прориватися крізь щільні обстріли російської армії. Ще важче, коли "режим тиші" відсутній. Але сьогодні евакуаційному автобусу вдалося доїхати до Попасної і врятувати місцевих жителів, які кілька днів жили в бомбосховищі.

Автобусом людей доправили на один із залізничних вокзалів Донеччини, звідки вони поїздом вирушать у західні регіони країни, підсумував Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ влаштували в Рубіжному справжнє пекло, обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків, 1 загиблий, - Гайдай