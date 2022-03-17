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Окупанти обстріляли автобус під час евакуації з Попасної, - Гайдай. ВIДЕО

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На Луганщині під час евакуації населення з Попасної російський агресор відкрив вогонь по автобусу, але людей вдалося вивезти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Із Попасної навіть під вогнем росіян вдалося евакуювати людей… Під час евакуації росіяни відкрили вогонь по автобусу, пошкодили двері. Дякую водію і супроводжуючим співробітникам поліції за хоробрість", - написав очільник області.

Він зазначив, що навіть за наявності "зеленого коридору" вивезти людей з Гірського чи Попасної вкрай небезпечно, подекуди доводиться прориватися крізь щільні обстріли російської армії. Ще важче, коли "режим тиші" відсутній. Але сьогодні евакуаційному автобусу вдалося доїхати до Попасної і врятувати місцевих жителів, які кілька днів жили в бомбосховищі.

Автобусом людей доправили на один із залізничних вокзалів Донеччини, звідки вони поїздом вирушать у західні регіони країни, підсумував Гайдай.

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Автор: Наталя Джума
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І не треба русскіх порівнювати з нацистами, чи фашистами. Це інше. Значно гірше.
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17.03.2022 17:51 Відповісти
ЛАПАТНІ ОБКАКАНТИ ВМІЮТЬ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ДІТЬМИ ЖІНКАМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
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17.03.2022 17:51 Відповісти
І про що з ними хоче домовлятись падляк і зеля. Хто буде вмконувати ті домовленості, Україна в односторонньому порядку. Москалі- звичайні виродки- терористи
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17.03.2022 17:54 Відповісти
роSSия = терроризм. От собственной беспомощности и врожденной трусости рашиSSты воюют с гражданскими. За это они ответят своей кровью!
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17.03.2022 18:09 Відповісти
 
 