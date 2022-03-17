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Унаслідок влучання російських снарядів у Святошинському районі Києва загинуло двоє людей, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що внаслідок влучення снарядів окупантів у Святошинському районі Києва у четвер загинуло двоє людей.

"17 березня близько 16:30 до Служби порятунку 101 надійшло кілька повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці. Унаслідок потрапляння снарядів сталося займання двох автомобілів. О 17:04 загоряння було ліквідовано. Загинула одна людина", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Також, за інформацією ДСНС, неподалік виникло загоряння трав'яного настилу на площі 5тис. кв. м. Наразі ліквідація пожежі триває.

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"Ще один виклик надійшов про загоряння на складі. Площа пожежі становить 10 тис. кв. м. Є загроза вибуху снаряда, через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула одна особа", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок влучання російських снарядів у Святошинському районі Києва загинуло двоє людей, - ДСНС 01
Унаслідок влучання російських снарядів у Святошинському районі Києва загинуло двоє людей, - ДСНС 02
Унаслідок влучання російських снарядів у Святошинському районі Києва загинуло двоє людей, - ДСНС 03
Унаслідок влучання російських снарядів у Святошинському районі Києва загинуло двоє людей, - ДСНС 04
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Топ коментарі
+4
Точно. Поки не викинуть їх с Гостомель, Бучі, Ворзеля, ірпіня північ Києва будуть обстрілювати
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17.03.2022 19:06
+4
А вибивати їх звідти не легко, нажаль.
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17.03.2022 19:07
+2
Геращенку ще б координати викласти!

Хтось заткне цього навідника???
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17.03.2022 19:07
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Якась гидота з Приірпіння прилетіла.
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17.03.2022 19:02 Відповісти
Точно. Поки не викинуть їх с Гостомель, Бучі, Ворзеля, ірпіня північ Києва будуть обстрілювати
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17.03.2022 19:06 Відповісти
А вибивати їх звідти не легко, нажаль.
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17.03.2022 19:07 Відповісти
Су...*************.
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 19:07 Відповісти
Геращенку ще б координати викласти!

Хтось заткне цього навідника???
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17.03.2022 19:07 Відповісти
Крім району нічого не озвучено.
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17.03.2022 19:14 Відповісти
З фото не видно , куди саме прилетіло. Хто в районі не живе - не визначить місце
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17.03.2022 19:35 Відповісти
Місцеві взагалі кажуть про підпал дрг складу зі штучною травою. Хз.
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17.03.2022 19:43 Відповісти
А може підпал трави був сигналом, куди стріляти?
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17.03.2022 20:15 Відповісти
Срочно нужны дроны камикадзе. Эти сволочи быстро передвигаются и меняют место позиции артиллерийскими расчётами с авто сопровождения боеприпасов.
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17.03.2022 19:12 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

6 ч. ·

Геноцид - це московський спосіб ведення війни, і так було, є і буде, поки Москва Москвою. Комент (із других рук) від лікаря, що працював у Сирії, прислали мені вночі польські друзі, приголомшені злочином у Маріуполі, перекладаю головне:

"...вони бомбили насамперед лікарні, дитсадки, всю необхідну для виживання інфраструктуру, щоб викликати гуманітарну кризу... Єдиним способом уберегти в сирійському місті санітарний пункт від нальоту російської авіації було приховати, що це санітарний пункт. Натомість подавати його координати спостерігачам ООН було просто самогубством, бо тоді його позначали на мапах як медичний заклад (з погляду права недоторканий), і він негайно ставав об'єктом атаки. Цей альтернативний спосіб ведення війни російські сили розробили й застосовували досі в "менш важливих" місцях, як Чечня, Грузія чи Сирія, а тепер просто ткнули нас в нього носом..." (с)

Мені здається, це важливо розуміти: театр у Маріуполі орки бомбили НАВМИСНЕ - саме тому, що ЗНАЛИ, що там сховище.

А звідси висновок: нам усім треба бути максимально обережними з поданням інформації про всі життєво важливі "точки" міської інфраструктури. Постійно пам'ятати, що наші лікарні, дитсадки й бомбосховища - це для орків ЦІЛІ. Не ляпати про них по-мирному безтурботно, шифрувати місцезнаходження в розмовах по телефону й соцмережах. Вчитися мови війни.

І перестаньте вже, нарешті, їм докоряти, як малятам у ясельній групі, - ай-яй-яй, дивіться, що ви наробили, і не стидно вам?.. Їм не має бути стидно. Їм має бути страшно. Іншого способу зупинити терористичну армію не існує.
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17.03.2022 19:23 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 19:37 Відповісти
Пожежники/рятувальники/медики це теж наші герої, їх мало хто помічає але вони кожен день ризикують не менше ніж на полі бою. Дякую
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17.03.2022 19:48 Відповісти
 
 