Воєнні будні київського зоопарку. ВIДЕО
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Війна шокувала не тільки людей, вона внесла зміни у життя тварин, які до цього комфортно жили, як от у столичному зоопарку. Втім працівники зоосаду кажуть, що перейматися не варто. Тваринам вистачає їжі, а до вибухів вони потроху звикають.
Як живуть тварини у київському зоопарку, дізналися журналісти ТСН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
В зоопарку, на перший погляд, звичайний ранок. Тварини, які не бояться холоду, гуляють надворі. Примати ласують цитрусовими, а працівники прибирають сміття. Керівництво зоопарку каже, що фізична праця найкраще відволікає людей від думок про війну, а ось із тваринами складніше.
Деякі з них чутливі до вибухів, також вихованці зоопарку сумують, що тепер у них дуже мало відвідувачів.
У зоопарку можна побачити іноземних журналістів. Директор звіринця розповідає, що ледь не щодня вони цікавляться долею тварин і запитують, чи не планується їх евакуація. Проте він на такі запитання відповідає, що спочатку потрібно евакуювати дітей, жінок та людей похилого віку. Адже навіть у мирний час евакуація тварин - дуже складне завдання.
Директор запевнив, що тварини перебувають у комфортних умовах, наскільки це можливо. Коли вони нервують, працівники з ними розмовляють, дають щось смачненьке. Кожного дня містом їздять дві бригади, перша збирає продукти для тварин, друга - їжу для людей, які живуть у зоопарку.
Нині у звіринці поселилися понад 50 співробітників, там вони живуть разом зі своїми родинами. Працівникам важко та небезпечно кожного дня їздити до зоопарку. Тож уночі люди сплять у бомбосховищах. Вдень вони можуть собі дозволити незвичне для зоопарку барбекю.
Єдина тварина, якій довелося давати заспокійливі ліки - слон Хорес. Ці тварини, як розповів зоолог, по своїй суті "пацифісти", тож бойові дії для них щось незбагненне.
З Польщі вже везуть гуманітарну допомогу для київського зоопарку. Дирекція обіцяє прийняти перших відвідувачів, як тільки в Україні настане мир.
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людеймоскало-фашистів, убиваючи їх на українській землі. Пейс-бук імені сЦукерберга активно видаляє дописи із закликами прикінчувати рашистів та їх родини, а то й блокує аккаунти дописувачів.
- А кагда будут абізян карміть?
- А ти що -- голодний?
Це мабуть скорійше рептілоїди . Ось ця тварюга , коли йще без досвіту може на бегемота напасти ... але тільки один раз у житті ...
Про всяк випадок нагадую про безліч полонених ватників, буде з них користь
Я маю на увазі можуть допомогти там по господарству, а ви що подумали?
А мечта леопарда - не выдать себя перед прыжком.