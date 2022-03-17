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Воєнні будні київського зоопарку. ВIДЕО

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Війна шокувала не тільки людей, вона внесла зміни у життя тварин, які до цього комфортно жили, як от у столичному зоопарку. Втім працівники зоосаду кажуть, що перейматися не варто. Тваринам вистачає їжі, а до вибухів вони потроху звикають.

Як живуть тварини у київському зоопарку, дізналися журналісти ТСН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

В зоопарку, на перший погляд, звичайний ранок. Тварини, які не бояться холоду, гуляють надворі. Примати ласують цитрусовими, а працівники прибирають сміття. Керівництво зоопарку каже, що фізична праця найкраще відволікає людей від думок про війну, а ось із тваринами складніше.

Деякі з них чутливі до вибухів, також вихованці зоопарку сумують, що тепер у них дуже мало відвідувачів.

У зоопарку можна побачити іноземних журналістів. Директор звіринця розповідає, що ледь не щодня вони цікавляться долею тварин і запитують, чи не планується їх евакуація. Проте він на такі запитання відповідає, що спочатку потрібно евакуювати дітей, жінок та людей похилого віку. Адже навіть у мирний час евакуація тварин - дуже складне завдання.

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Директор запевнив, що тварини перебувають у комфортних умовах, наскільки це можливо. Коли вони нервують, працівники з ними розмовляють, дають щось смачненьке. Кожного дня містом їздять дві бригади, перша збирає продукти для тварин, друга - їжу для людей, які живуть у зоопарку.

Нині у звіринці поселилися понад 50 співробітників, там вони живуть разом зі своїми родинами. Працівникам важко та небезпечно кожного дня їздити до зоопарку. Тож уночі люди сплять у бомбосховищах. Вдень вони можуть собі дозволити незвичне для зоопарку барбекю.

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Єдина тварина, якій довелося давати заспокійливі ліки - слон Хорес. Ці тварини, як розповів зоолог, по своїй суті "пацифісти", тож бойові дії для них щось незбагненне.

З Польщі вже везуть гуманітарну допомогу для київського зоопарку. Дирекція обіцяє прийняти перших відвідувачів, як тільки в Україні настане мир.
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До речі,москалі тисячі котиків,песиків і тд. вбили.Ду всі світові захисники тварин? Де їхні заяви?
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17.03.2022 19:50 Відповісти
Світові "захисники всього хорошого" скоро остаточно з'їдуть з глузду, заявивши, що ми порушуємо права людей москало-фашистів, убиваючи їх на українській землі. Пейс-бук імені сЦукерберга активно видаляє дописи із закликами прикінчувати рашистів та їх родини, а то й блокує аккаунти дописувачів.
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18.03.2022 11:10 Відповісти
Москаль вештається по зоопаркові, дивиться, круте хлібалом, а потім питає в служителя:
- А кагда будут абізян карміть?
- А ти що -- голодний?
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17.03.2022 19:51 Відповісти
Мавпи розумнійші за московитів . Мавпи не схильні до суїциду .
Це мабуть скорійше рептілоїди . Ось ця тварюга , коли йще без досвіту може на бегемота напасти ... але тільки один раз у житті ...
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17.03.2022 19:58 Відповісти
"Тож уночі люди сплять у бомбосховищах. Вдень вони можуть собі дозволити незвичне для зоопарку барбекю". Дякую за таке формулювання: хоч на мить розвеселили. Дивіться ж не з'їжте всіх, на розплід залиште.
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17.03.2022 19:58 Відповісти
Якщо левам і крокодилам бракуватиме харчів...
Про всяк випадок нагадую про безліч полонених ватників, буде з них користь

Я маю на увазі можуть допомогти там по господарству, а ви що подумали?
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17.03.2022 20:06 Відповісти
Справи у Київскому набагато кращі, ніж в зоопарку 12 місяців під Київом, там тварини вже вмирають від голоду і холоду, а доставити допомогу чи евакуювати дуже складно. Якщо хтось живе біля Демидова допоможіть! Чи поширьте, треба дати огласку цьому
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17.03.2022 20:40 Відповісти
По хорошему животных надо вывезти пока не поздно. Орки в Киеве живого места не оставят пока не подохнут сами. Потом вернёте, и зоопарк отстроите. А пока надо беречь.
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17.03.2022 21:00 Відповісти
Мечта кадыровца - ворваться в зоопарк: жирафов он не пробовал.
А мечта леопарда - не выдать себя перед прыжком.
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17.03.2022 21:13 Відповісти
Хорош! Я ще нагадаю, що швидкість гепарда 90 км/год, втекти буде важкуВАТО
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17.03.2022 23:23 Відповісти
 
 