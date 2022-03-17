Окупанти завдали вогневого удару по АЗС на околиці Києва. ВIДЕО
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Російські окупанти нанесли вогневий удар по АЗС, яка розташована на околиці Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Антон Геращенко.
Він зазначив: "Окупанти завдали удару по АЗС на виїзді з Києва у бік Вишгорода".
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Антон Геращенко. Джерело: https://censor.net/ua/v3326197
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