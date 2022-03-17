Окупанти завдали вогневого удару по АЗС на околиці Києва. ВIДЕО

Російські окупанти нанесли вогневий удар по АЗС, яка розташована на околиці Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Антон Геращенко.

Він зазначив: "Окупанти завдали удару по АЗС на виїзді з Києва у бік Вишгорода".