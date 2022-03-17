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АЗС (374) Київ (13825) обстріл (20932)

Окупанти завдали вогневого удару по АЗС на околиці Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти нанесли вогневий удар по АЗС, яка розташована на околиці Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Антон Геращенко.

Він зазначив: "Окупанти завдали удару по АЗС на виїзді з Києва у бік Вишгорода".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
За обстрел Киева нужно *благодарить* диктатора Лукашонку лично. Именно благодаря етой мрази окупанты смогли подобраться к Киеву так близко
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17.03.2022 19:57
+7
Опять Гера криваві лайки в ФБ збирає.
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17.03.2022 19:54
+4
Коли цей тарілколиз заспокоється???? Скільки разів просили???? Дібіл мля
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17.03.2022 20:03
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Опять Гера криваві лайки в ФБ збирає.
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17.03.2022 19:54 Відповісти
Що не треба розповідати про дії рашистів, чи що?
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17.03.2022 19:55 Відповісти
Треба. Тільки він не розповідає, а хайпує.
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17.03.2022 19:57 Відповісти
Гера Києва не знає. Горить зовсім в іншому місці. Близько від мене. Вибух був дуже сильний
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17.03.2022 20:03 Відповісти
У вас хоч геолокація вимкнена?
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17.03.2022 20:05 Відповісти
Звичайно
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17.03.2022 20:07 Відповісти
Цікаво, в що вони там цілили? В цей склад чи в щось сусіднє?
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17.03.2022 21:04 Відповісти
Можливо йому таки напихали і тепер він свідомо фігню несе?
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17.03.2022 21:21 Відповісти
Спробуйте спочатку читати те, що коментуєте.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Антон Геращенко. Джерело: https://censor.net/ua/v3326197
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17.03.2022 19:56 Відповісти
За обстрел Киева нужно *благодарить* диктатора Лукашонку лично. Именно благодаря етой мрази окупанты смогли подобраться к Киеву так близко
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17.03.2022 19:57 Відповісти
За цілі райони під окупацією...Без світла, їжі, ліків і зв'язку вже ТРИ ТИЖНІ
За сотні вбитих мирних жителів Бучі Ірпеня Гостомеля...
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17.03.2022 20:20 Відповісти
Коли цей тарілколиз заспокоється???? Скільки разів просили???? Дібіл мля
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17.03.2022 20:03 Відповісти
Москаль не людина...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 20:14 Відповісти
Страна-бензоколонка "победила" пригородную бензоколонку.
Деды ваевале.
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17.03.2022 21:07 Відповісти
Заткайте рило геращенку,сказали ж- не поширювати інфу про обстріли!
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17.03.2022 21:47 Відповісти
 
 