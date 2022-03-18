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Маріуполь (2815) звернення (346) Білецький (197) Азов (678)

"Маріуполь потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги! Маріуполю потрібна деблокада!", - Білецький звернувся до усього світу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Засновник полку "Азов" Андрій Білецький звернувся до маріупольців, захисників Маріуполя, до усього світу.

Відео-звернення першого командира "Азову" з'явилось у телеграм-каналі полку, інформує Цензор.НЕТ

"Це звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу! Маріуполь - це місто, яке не скорилося росії в 2014 році, яке 8 років було символом світлого українського Донбасу, світлого й прекрасного українського Донбасу, на противагу російському мордору. Зараз за це Маріуполь знищують. Захисники Маріуполя б'ються не на межі, а за межею людських можливостей. Азовці, морські піхотинці, Національна гвардія України, багато інших підрозділів творять чудеса. Фактично 3000 бійців прикували зараз до себе 14-тисячне російське угруповання. Вони скували своїми діями більше 10% всіх окупаційних сил росії в Україні. Це справжні герої на рівні 300 спартанців чи козаків, які прикривали козацьку армію в битві під Берестечком. Але зараз місто знищується. Воно вже не на межі, а за межею гуманітарної катастрофи. росіяни не мають ані уяви про людяність, ані розуміння, що таке правила ведення війни. Знищуються школи, знищуються лікарні, знищуються дитячі садочки. Діти гинуть через нестачу води в місті. Маріуполю зараз не потрібні бадьорі брифінги або оптимістичні картинки в Фейсбуці та Інстаграмі. Маріуполю потрібна деблокада! Треба спасти українських героїв, треба спасти українське місто, треба деблокувати Маріуполь! Кожен день до мене звертаються сотні і сотні друзів з абсолютно різних бойових підрозділів. Всі говорять одне і те саме, і я передаю це своїм братам "Азовцям", кожному захиснику Маріуполя: "Кожен день, виходячи на бойову роботу, ми думаємо про вас, ми рівняємось на вас, ми працюємо по ворогу заради вас! Уся армія готова іти на деблокаду. Чекаємо наказу". Слава Україні!". Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей. Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги", - каже Білецький у зверненні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перший командир полку "Азов", історик Микола Кравченко (Крук) загинув у бою, - Білецький. ВIДЕО
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Топ коментарі
+35
Можно, хотя бы теми же байрактарами, остальные направления более менее закрыты. Непонятно почему ничего не делается.
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17.03.2022 20:25
+32
Невже не можна якось допомогти?
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17.03.2022 20:22
+30
Прошло слишком много дней, а спасения нет. Резонное требование((
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17.03.2022 20:22
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18.03.2022 01:28 Відповісти
Не хотів про це раніше казати , але з обмеженням їжи й особливо - води скільки можно триматися на ногах ?!

Не требо порівнювати зі 300 спартанців . Спартанці трималися тільки 3 доби . Й їжи й навіть вина у спратанців було в досталь . Й не 300 було елінів там , а крім спартанців там були 1000 феспійців , які теж загинули . Й якби не зрада малійця Ефіата , то тримали б Фермопіли царь Леонид йще довго . Та й Фермопіли для елінів були лише символом , але з військовою точки зору то була абсолютна поразка .

Україні требо , що зконали орки , а захистники Маріуполя жили йще 100 років
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18.03.2022 01:49 Відповісти
Коли Зе здав вагнерівців, то включив дурака і розказував якісь небилиці - то операції не було, то була, але не наша, то він літак рятував, то пасажирів. І тут придумає купу відмазок. Хоча не треба бути великим стратегом, щоб оцінивши масштаб мобілізації, прикинути, яким зараз має бути співвідношення сил між нашими і орками. Південь лівобережної України здали практично без бою, Північно-Кримський канал віддали, ЗАЕС віддали, для повноцінного сухопутного коридору в Крим не вистачає тільки здачі Маріуполя. Не хочу показувати пальце, а просто натякну про задум багатоходівочки - Єрмак, Демченко, Татаров, Подоляк, ...
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18.03.2022 02:24 Відповісти
Боже что за чушь
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18.03.2022 02:42 Відповісти
"Чушь" це зірвані оборонні замовлення та шашлички на "дєнь пабєди"
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18.03.2022 08:44 Відповісти
Це і все, чим можуть аргументувати тролі від Зе?
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18.03.2022 11:11 Відповісти
Знову зрада? Та у мене питання до прихильників цієї теорії, Ви, панове, як думали, війна «обійдеться» без взятих українських міст та загиблих героїв, що їх захищають?!

Взяття Маріуполя для ворога було принциповим питанням з багатьох причин, в тому числі через репутаційні втрати «другої армії світу», яких вони зазнали внаслідок невдалого «блицкригу»…Тому до міста вони стягнули все те що у них ще залишилось в резерві…
Деблокувати наших бійців не можливо, тому що поки вони героїчно боронили місто, наші «партнери» які гарантували нам і територіальну цілісність і нашу безпеку в разі нападу, не змогли чи не захотіли знайти в собі мужності та закрити повітря в Україні від ворожої авіації та крилатих ракет….
Як наслідок, нам немає чим прикрити сухопутні війська від атак з повітря…сподіваюсь пояснювати не потрібно, що це означає для деблокуючої групи ЗСУ?!
Тому, панове, знайдіть в собі сили заспокоїтися, адже зараз ми повинні бути єдині як ніколи, тільки в цьому випадку Україна зможе вистояти у цій війні на виживання! Слава Україні! Слава захинкам Маріуполя! Смерть ворогам! Тільки так і ніяк по іншому…
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18.03.2022 04:31 Відповісти
Тобто винні західні партнери ?
А ви не чули про наш нейтральний статус ? Вони нам нічого не винні. З них брали обіцянку не нападати на нас. Запам'ятайте собі це.
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18.03.2022 10:13 Відповісти
Викиньте ці мантри. Або залиште політикам.
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18.03.2022 10:50 Відповісти
Призывать оно конечно не мешками ворочать, интересно где сейчас сам Билецкий, в смысле чем занят кроме интервью и видосиков
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18.03.2022 08:55 Відповісти
На Западе Украины много молодых мужиков ********** которые отвезли туда семьи и остались там. почему-бы не сделать мобилизацию тех кто в физ кондициях лет до 40 и не сделать ротацию:их необстрелянных на тот фронт где нет большой напряженности а военных с опытом-послать на помощ Мариуполю?
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18.03.2022 09:03 Відповісти
Як думаєте, у ГШ про це ніхто не здогадався ?? Підрозділи незлагоджені на фронт не відправлять. Мабуть ...
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18.03.2022 10:52 Відповісти
Так там только Азов за всех отдувается?? Там без системной работы ВСУ ничего не светит..(
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18.03.2022 09:36 Відповісти
Не понятный план генштаба всу. Сдать мариуполь? Наши люди хотят воевать. Их не берут в армию. Тероборона без оружия и броникок. Все силы на обороне Киева?
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18.03.2022 09:56 Відповісти
Великие слова позор русским https://www.facebook.com/levan.dadiani.5661/videos/350948516914857
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18.03.2022 10:33 Відповісти
Наша влада чекає щоб найбільш патріотичних і хоробрих бійців знищили, бо потім вони не завадять ЗЕ будувати свою корумповану вертикаль. Менше патріотів, менше проблем.
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18.03.2022 10:45 Відповісти
На самом деле орки там мало , что контролируют . Рассредоточены на дорогах и въездах в города . Они идеальная мишень для диверсионных групп. Также до сих пор не уничтожили железную дорогу по которой руские доставляют боеприпасы и резервы к тому же Мариуполю. Местное население снимает ролики на телефон и матами кроет руских орков . Это не ни как не поможет их остановить . А людей там очень много , в разы больше чем самих окупантов .
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18.03.2022 11:17 Відповісти
Хлопчики та дівчатка припиніть істереку!
Ні якого "плану" Зеленського знищення АЗОВу та сдачі міста Маріуполя - не існує від слова "взагалі"!
Військовими діями в Україні зараз командує Залужний - військовик з величезним бойовим досвідом, і він бачить та розуміє всю картину по Маріуполю.
Як тіки наші комплекси ППО перекриють повітря над Маріуполем та Запорізькою обл - допомога прийде неодмінно!
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18.03.2022 11:24 Відповісти
откуда знаешь?Ермак сообщил?
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18.03.2022 12:37 Відповісти
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ІДІТЬ НА ДЕБЛОКАЦІЮ.
ПРАВИЙ СЕКТОР ІДІТЬ НА ДЕБЛОКАЦІЮ.
ДОБРОБАТИ ІДІТЬ НА ДЕБЛОКАЦІЮ,
ЗСУ НЕ МОЖЕ ЗАЛАТАТИ УСІ ДІРИ.
ПАНЕ БІЛЕЦЬКИЙ ОЧОЛІТЬ ОПЕРАЦІЮ ПО ДЕБЛОКАЦІЇ МАРІУПОЛЯ, НЕ ЧЕКАЙТЕ НА НАКАЗИ, БО ВОНИ МОЖУТЬ НЕ ПОСТУПИТИ,
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18.03.2022 11:27 Відповісти
ЕСЛИ ТАМ ТАКАЯ ПЛОТНОСТЬ ВРАГА И ТЕХНИКИ,ПОЧЕМ У ИХ НЕ УТЮЖАТ?
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18.03.2022 11:30 Відповісти
Ну да мы не на фронте...Но здешние троли ермака тоже не из окопов пишут.
Подоляки мечутся ища повод "найти копромисы",Мариуполь ломает планы и фашистов и подоляков-ермаков.
Даже нет идей помощи!
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18.03.2022 12:36 Відповісти
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