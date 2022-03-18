"Маріуполь потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги! Маріуполю потрібна деблокада!", - Білецький звернувся до усього світу. ВIДЕО

Засновник полку "Азов" Андрій Білецький звернувся до маріупольців, захисників Маріуполя, до усього світу.

Відео-звернення першого командира "Азову" з'явилось у телеграм-каналі полку, інформує Цензор.НЕТ

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"Це звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу! Маріуполь - це місто, яке не скорилося росії в 2014 році, яке 8 років було символом світлого українського Донбасу, світлого й прекрасного українського Донбасу, на противагу російському мордору. Зараз за це Маріуполь знищують. Захисники Маріуполя б'ються не на межі, а за межею людських можливостей. Азовці, морські піхотинці, Національна гвардія України, багато інших підрозділів творять чудеса. Фактично 3000 бійців прикували зараз до себе 14-тисячне російське угруповання. Вони скували своїми діями більше 10% всіх окупаційних сил росії в Україні. Це справжні герої на рівні 300 спартанців чи козаків, які прикривали козацьку армію в битві під Берестечком. Але зараз місто знищується. Воно вже не на межі, а за межею гуманітарної катастрофи. росіяни не мають ані уяви про людяність, ані розуміння, що таке правила ведення війни. Знищуються школи, знищуються лікарні, знищуються дитячі садочки. Діти гинуть через нестачу води в місті. Маріуполю зараз не потрібні бадьорі брифінги або оптимістичні картинки в Фейсбуці та Інстаграмі. Маріуполю потрібна деблокада! Треба спасти українських героїв, треба спасти українське місто, треба деблокувати Маріуполь! Кожен день до мене звертаються сотні і сотні друзів з абсолютно різних бойових підрозділів. Всі говорять одне і те саме, і я передаю це своїм братам "Азовцям", кожному захиснику Маріуполя: "Кожен день, виходячи на бойову роботу, ми думаємо про вас, ми рівняємось на вас, ми працюємо по ворогу заради вас! Уся армія готова іти на деблокаду. Чекаємо наказу". Слава Україні!". Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей. Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги", - каже Білецький у зверненні.



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