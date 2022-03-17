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"Нам до лампочки ваши сети... Лишь бы телевизор работал", - росіяни про блокування соцмереж. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Більшість опитаних росіян підтримують блокування глобальних соцмереж і переконані, що це суттєво не вплине на їх життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, принаймні такий висновок можна зробити з одного з таких опитувань опублікованих в соцмережах. Для частки опитаних достатньо роботи телевізора або ж російських мереж - "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все бизнеса к х#ям собачим закроются, и п#здец", - російський блогер про блокування Instagram в РФ. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+68
Дебилы во всей красе
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17.03.2022 21:40
+52
Тупой нацисткий скот
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17.03.2022 21:40
+44
Гулагов вам побольше с печами для утилизации скота
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17.03.2022 21:41
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Дебилы во всей красе
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17.03.2022 21:40 Відповісти
та їм треба залишити оту "лампочку Ілліча" хай на неї дивляться - для кретинів буде досить
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17.03.2022 21:52 Відповісти
хватит керосиновой лампы а из жратвы собственное дерьмо как лекарство три раза в день по чайной ложке чтоб не переедали
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17.03.2022 22:53 Відповісти
Лучину в студію, і готувати на вогні в середині юрти.
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18.03.2022 11:36 Відповісти
"Не нуЖон на ваш инторнет, не нужОн" (с) какая-то старая лярва на рабсее.
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17.03.2022 21:40 Відповісти
«Он нам и нахий не нужон, этот тырнет ваш». (с)
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19.03.2022 00:34 Відповісти
Тупой нацисткий скот
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17.03.2022 21:40 Відповісти
Раковая опухоль на теле Земли. Животные
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17.03.2022 21:41 Відповісти
Гулагов вам побольше с печами для утилизации скота
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17.03.2022 21:41 Відповісти
кацапського скота.
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17.03.2022 21:51 Відповісти
Естественно.Кацапы--скот номер один в Мире.
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17.03.2022 21:55 Відповісти
А ЗАЧЕМ ИМ ЕЩЕ И КИСЛОРОД ВОДА И ЕДА... да ну нафиг.... зачем вообще такая скотобаза как Парашка??? на Земле занимающая огромный из Европы и Азии континент ...
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17.03.2022 22:44 Відповісти
Ниче, скоро ***** им холодильники заблокирукует
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17.03.2022 21:42 Відповісти
Будут землю есть. Это не лечится пока им города не расхерачить. Поверьте.
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18.03.2022 07:34 Відповісти
"В войну никакова епстограма не было - и ничаво, жили, в гости ходили, морожно по 20 копеек, вода с одного стакана..."
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17.03.2022 21:42 Відповісти
Вимкнути москалям телевізор і вони виздихають.
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17.03.2022 21:42 Відповісти
"Страна рабов, страна господ..."

В телеграмі одній свиноруській самці посилав фото, пояснював. Відповідь - ой, ну єслі там на вєрху так рєшілі, значіт так і далжно бить!

Просто раби, з рабським мисленням. Ніщо..
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17.03.2022 21:42 Відповісти
Ну если имеется твёрдая убеждённость, что там есть кому думать, то зачем зря напрягаться? Что же тут непонятного? Им просто повезло.
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19.03.2022 20:12 Відповісти
Таких не змінити, вони такі ж як їхній путін, на цьому треба фокусувати громадську думку особливо в країнах з великою російською діаспорою накшталт німетчини, потрібні ролики де кацапи показані такими якими є - расистами-імперіалістами які ненавидять всіх навколо. Російську Z треба законодавчо прирівняти до нацистських символів.
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17.03.2022 21:43 Відповісти
а що робити з латинською "Z" і яка між ними різниця? а ще кацапи використовували росіянську "О" i "V", як з ними бути? і таке нескромне питання, а коли вони стали росіянськими?
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17.03.2022 22:23 Відповісти
В V i O вони дітей в дитсадках не ставлять і наліпки не клеять на задні дзеркала машин, це як георгіївська лєнта після захоплення криму на кожній кацапській машині.
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17.03.2022 22:27 Відповісти
повторю питання: а що робити з латинською "Z" і яка між ними різниця? а ще кацапи використовували росіянську "О" i "V", як з ними бути? і таке нескромне питання, а коли вони стали росіянськими?
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17.03.2022 22:41 Відповісти
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17.03.2022 21:45 Відповісти
Московитське скотобидло як воно є 🐖🦮
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17.03.2022 21:45 Відповісти
Горбатого могила исправит ..телевизор как был в 2014 году ,так он и в 2022 остался..
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17.03.2022 21:45 Відповісти
Там старий пердун в середньовіччя хоче. Скоро його мрія здійсниться
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17.03.2022 21:46 Відповісти
все хотят....
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17.03.2022 21:54 Відповісти
В период до отмены крепостного права.
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17.03.2022 22:51 Відповісти
Раша ТБ = важкий наркотик
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17.03.2022 21:46 Відповісти
мозги кацапських дегенератів відмирають....
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17.03.2022 21:53 Відповісти
а вони там є
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17.03.2022 22:56 Відповісти
Давно забользамовані.
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18.03.2022 11:39 Відповісти
Я русский - мне не стыдно.

https://www.facebook.com/levan.dadiani.5661/videos/350948516914857
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17.03.2022 21:47 Відповісти
Дуже сильно і від щирого серця каже. Дякую за посилання.
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17.03.2022 22:06 Відповісти
да ну, інетрвью в глухому *********** селі) в москві та й щей без інтернету, невірю!!! там інет вирубається на 5-10 хвилин і всі верещать що всьо пропало!!!
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17.03.2022 21:47 Відповісти
Не чего стадо прозреет когда силос закончится
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17.03.2022 21:47 Відповісти
а там не силос там вместо питания дерьмо
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17.03.2022 22:57 Відповісти
Лебеда, лопух, кропива, в кращому випадку вода з кислою капустою, вони на це кажуть щі.
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18.03.2022 11:41 Відповісти
Им главное, что бы у детей чиновников в развитых странах было всё, что душе угодно...
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17.03.2022 21:47 Відповісти
Отже в наступному пакеті санкцій має бути відключення кацапського телевізора
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17.03.2022 21:48 Відповісти
Та вже напевно сенсу нема, до побігли вже пацюки з "рускава *******": Тікають з корабля, що тоне! Путінські пропагандисти масово виїжджають за кордон
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17.03.2022 21:59 Відповісти
Не допоможе, дуже плотно вже сидять всі наративи в макітрі. Треба бити їх їхньою зброєю. Без тєлєка вони не можуть, тому поки по ньому не піде повна правда нічого не зміниться. Буде правда по тєлеку, беде розрив шаблону, без нього не можуть жити, а в ньому правда.
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18.03.2022 11:44 Відповісти
Це війна на знищення Росії проти України. Крапка. Ці росіяни - не інопланетяни. Вони - льотчики, які бомбардують українські міста, вбивають жінок та дітей. Саме мовчазне російське суспільство підтримує війну де-факто. Путін - це лише верхівка айсберга.
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17.03.2022 21:48 Відповісти
У нас теж такі є... Але є "одне але", нам їх позавозили протягом 50-60х років....
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17.03.2022 21:48 Відповісти
Я би казав 100 років, після 1917.
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18.03.2022 11:45 Відповісти
Капец……И это в 21 веке!…….🙁
короче - не исправные долбодятлы……..
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17.03.2022 21:48 Відповісти
Ну блииин... шо они в том телевизоре нашли? Когда-то давно (до войны) был в Мацкве в командировке. В номере был телевизор. Решил посмотреть что у вероятного противника по телику показывают. А показывают там 1) сериалы про бандитов, 2) сериалы про ментов (от бандитов менты отличались только наличием погон, даже актёры на одно лицо все) и 3) научные передачи про истоки мировой руссофобии. Нефиг там было смотреть тогда а щас и подавно...
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17.03.2022 21:48 Відповісти
І про моцність москальської зброї, про аналоговнєти ))
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18.03.2022 11:47 Відповісти
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17.03.2022 21:50 Відповісти
Опросы в мире животных. Ну действительно. Ведь никого например не удивляет что свиньям нужны лишь корыто да помои.
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17.03.2022 21:50 Відповісти
Мокшанське болото!!!
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17.03.2022 21:53 Відповісти
что толку в избу торопиться
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
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17.03.2022 22:01 Відповісти
Неандертальці 21 сторічча.
Потім їм буде вистачати радіо, а наприкінці димових сигналів від вогнища та гукання у лісі.
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17.03.2022 22:04 Відповісти
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17.03.2022 22:07 Відповісти
Путин - террорист, россияне - фашисты
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17.03.2022 22:08 Відповісти
- Соловёва я с удовольствием... Ну что ещё сказать.
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17.03.2022 22:11 Відповісти
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17.03.2022 22:16 Відповісти
Да, в Совке и такие песни были:

А когда бы Бармалей козни нам не строил,
Мы не знали бы, что мы, видимо герои.
Что не станем мы в беде ахать или охать,
Это очень хорошо, что пока нам плохо,
Это очень хорошо, это очень хорошо,
Что нам очень плохо!
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17.03.2022 23:29 Відповісти
как мне кажется в рашке успешно будут внедрять один из постулатов великого кормчего их друзей тов.Мао Цзедуна: Чем меньше ешь,тем лучше работаешь.Однозначно они будут есть гораздо меньше-ну а насчет работы руки у них все рано их жопы растут,поэтому это им не по может.Ну и если на современный лад еще одну цитату Мао:чем больше читаешь,тем больше глупеешь.
Так как оне не читают то вместо книг -телефизор.Результат всему миру виден.
Восхищен мужественной борьбой вашего народа,все здравомыслящие и нормальные жители Молдовы с вами.Слава Украине.
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18.03.2022 00:44 Відповісти
Не відставайте, думайте.
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18.03.2022 11:49 Відповісти
********* хватает, когда-то еду в тралике, говорю кондукторше пожилой включите Wi-Fi, у вас тут по всему салону расклеено, что есть.. Она мне , что включить, я говорю опять Wi-Fi, она что, я говорю Wi-Fi!!!. Она махнула рукой, я не понимаю...
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17.03.2022 22:17 Відповісти
a ne sprosila, - ento, kak on tam, waifai, vkusnee jagelia, ne?
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18.03.2022 03:50 Відповісти
Так ось чого вони луплять по телевежах - вони нас міряють по собі. Думають, що якщо вони не можуть без ТБ, то і всі не можуть...
Хоча у ХХІ сторіччі в епоху інтернету це дійсно тупо!
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17.03.2022 22:21 Відповісти
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17.03.2022 22:23 Відповісти
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18.03.2022 11:50 Відповісти
умом россию не понять, и интернетом не измерять. Им телевизор подавай и Соловьеву только верят. Не важно , что где то в дали сынок сгорел от джавелина. Им соловей насрал в мозги, что сына не было в помине.
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17.03.2022 22:49 Відповісти
распранутая тысячніца, атрымліваецца


@valeria_chizh

·
16 мар.



Минутка кринжа: мою подругу избил отец, потому что «Путин молодец, Россия империя, хохлы нацисты, их всех вырезать, вон по телевизору показывают, а ты ничего не понимаешь».

Взрослый мужик. Избил. Свою дочь.
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17.03.2022 22:49 Відповісти
Мне вот интересно с научной точки зрения как эксперимент .если ***** выступит и с телевизора призовет тех животных выбросится из окна на благо рабсии .сколько лаптей выживут?
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17.03.2022 22:50 Відповісти
Щось подібне було вже описано.
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19.03.2022 00:49 Відповісти
Россияне уже и в своих национальных сетях практически не сидят. Они сейчас все у телевизоров, где показывают и рассказывают все, что им нравится.
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17.03.2022 22:56 Відповісти
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17.03.2022 23:38 Відповісти
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18.03.2022 03:21 Відповісти
Нам ваш интернет до радиолампочки!
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18.03.2022 12:46 Відповісти
биомусор планеты!
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18.03.2022 14:24 Відповісти
НаРоссии все это безумие закончиться когда выключат все башни излучатели
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18.03.2022 14:58 Відповісти
про який телевізор ви говорите - 100 років назад його не було і ці ординці робили те саме, до речі залучаючи дікіе дивізіїґ. якщо треба на бересті новини будуть друкувати, ця московська нація не виправиться, бо є нашадками золотої орди
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18.03.2022 19:08 Відповісти
https://sefon.pro/mp3/33822-lyapis-trubetskoj-televizor/
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18.03.2022 23:24 Відповісти
Ніт, ну все ж логічно! В тих ваших тирнетах понаписують всякого... А от тілівізарвратьнєможет!
Во!
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19.03.2022 00:43 Відповісти
 
 