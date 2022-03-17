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"Нам до лампочки ваши сети... Лишь бы телевизор работал", - росіяни про блокування соцмереж. ВIДЕО
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Більшість опитаних росіян підтримують блокування глобальних соцмереж і переконані, що це суттєво не вплине на їх життя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, принаймні такий висновок можна зробити з одного з таких опитувань опублікованих в соцмережах. Для частки опитаних достатньо роботи телевізора або ж російських мереж - "Одноклассники" и "ВКонтакте".
Топ коментарі
+68 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар17.03.2022 21:40
+52 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар17.03.2022 21:40
+44 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар17.03.2022 21:41
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Будь ласка, зачекайте...
В телеграмі одній свиноруській самці посилав фото, пояснював. Відповідь - ой, ну єслі там на вєрху так рєшілі, значіт так і далжно бить!
Просто раби, з рабським мисленням. Ніщо..
https://www.facebook.com/levan.dadiani.5661/videos/350948516914857
короче - не исправные долбодятлы……..
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
Потім їм буде вистачати радіо, а наприкінці димових сигналів від вогнища та гукання у лісі.
А когда бы Бармалей козни нам не строил,
Мы не знали бы, что мы, видимо герои.
Что не станем мы в беде ахать или охать,
Это очень хорошо, что пока нам плохо,
Это очень хорошо, это очень хорошо,
Что нам очень плохо!
Так как оне не читают то вместо книг -телефизор.Результат всему миру виден.
Восхищен мужественной борьбой вашего народа,все здравомыслящие и нормальные жители Молдовы с вами.Слава Украине.
Хоча у ХХІ сторіччі в епоху інтернету це дійсно тупо!
@valeria_chizh
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16 мар.
Минутка кринжа: мою подругу избил отец, потому что «Путин молодец, Россия империя, хохлы нацисты, их всех вырезать, вон по телевизору показывают, а ты ничего не понимаешь».
Взрослый мужик. Избил. Свою дочь.
Во!