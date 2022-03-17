"Нам до лампочки ваши сети... Лишь бы телевизор работал", - росіяни про блокування соцмереж. ВIДЕО

Більшість опитаних росіян підтримують блокування глобальних соцмереж і переконані, що це суттєво не вплине на їх життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, принаймні такий висновок можна зробити з одного з таких опитувань опублікованих в соцмережах. Для частки опитаних достатньо роботи телевізора або ж російських мереж - "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все бизнеса к х#ям собачим закроются, и п#здец", - російський блогер про блокування Instagram в РФ. ВIДЕО