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Родина Портнова володіє нерухомістю в РФ спільно з друзями Лаврова, - "Схеми". ВIДЕО

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Родина колишнього заступника голови Адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова володіє елітною нерухомістю в Москві.

Про це у Facebook повідомила керівниця та ведуча програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталка Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"24 лютого, як завжди у четвер мав вийти черговий випуск "Схем". Авторства - Максим Савчук. Ми його змонтували - але показати вже не встигли. Утім, насправді він не втратив актуальності. Тому що він - про Андрія Портнова.

Про того, хто своїми діями усіляко сприяв планам Путіна та наближав цю війну. Це історія про невідому сторінку в біографії Портнова. Вважалось, що після втечі Януковича він 5 років пересидів у Австрії. Насправді ж, він тривалий час провів у Росії. Регулярно паркувався під МЗС РФ. Його цивільна дружина отримала російське громадянство.

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Родина Портнова придбала маєток у Підмосков’ї за 70 мільйонів рублів (більше 2 мільйонів доларів). А також обзавелась комерційною нерухомістю у центрі столиці РФ вартістю у 5,5 мільйонів доларів. Спільно з друзями Лаврова. Де він зараз? Невідомо. На дзвінки та повідомлення не відповідає", - йдеться в повідомленні.

Так, родина колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова має низку елітного майна у Російській Федерації. Майно було придбане після Революції Гідності і оформлене на його цивільну дружину Анастасію Валяєву та її матір Лідію.

Ідеться про володіння 2000 квадратними метрами у бізнес-центрі "Мосфильмовский" (вулиця Мосфільмівська, 38а, Москва).

Ці офісні площі належать Лідії Валяєвій та ще кільком компаніям: кіпрській "Аспрогія Трейдінг Лімітед", "Мапекс Трейдінг Лімітед", Nadstow Holdings Ltd і російській "Ирика".

Власницею "Ирика" є Ірина Геннадіївна Торкунова. Вона є дружиною Анатолія Торкунова – впливового у Росії дипломата. Анатолій Торкунов – ректор МДІМВ МЗС Росії, академік російської академії наук, член колегії МЗС Росії. Крім того, він ще зі студентських років є другом міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

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У свою чергу, Анастасія Валяєва і її матір Лідія Валяєва також були бізнес-партнерами Андрія Портнова у словацькій компанії Leshko Group.

За даними "Схем", Анастасія Валяєва – цивільна дружина Андрія Портнова. Анастасія Валяєва також володіла квартирою у Києві на Печерську в тому ж будинку, де мав нерухомість Андрій Портнов. А після Євромайдану і втечі Андрія Портнова до Росії у 2014 році там же опинилася і Валяєва. У Росії Валяєва отримала російський паспорт.

На Анастасію Валяєву було оформлено будинок на 900 квадратних метрів у селищі Тимошкіно під Москвою. Восени 2021 року вона продала цей маєток.

За даними, які отримали журналісти, номер телефону, яким користувалася Анастасія Валяєва у Росії, підписаний як "Анастасія Портнова". Крім того, Валяєва паркувала власне авто, якщо робити висновок із отриманої інформації, почергово з Андрієм Портновим у Москві, зокрема під МЗС Російської Федерації протягом 2016 – 2018 років.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Портянку уже давно нужно было казнить по законам военного времени Слишком уж долго этот петух топчет нашу землю
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18.03.2022 00:23
+13
Ще одне лайно всплило на горизонті рузької помийки.
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18.03.2022 00:21
+9
Скажу наступне,якщо б у січні якось би вдалося Зюзіку посадити Пороха,то він би і зараз сидів ,але гарні адвокати зробили свою працю.А Портнов,Медведчук чи то Коломойський йому не цікаві.
Останні важливі справи перед війною які?
-посадити Пороха,не вийшло-не дати їздити за кордон,обговорювати питання безпеки;
-є-бабусі!
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18.03.2022 00:25
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Ще одне лайно всплило на горизонті рузької помийки.
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18.03.2022 00:21 Відповісти
А де він взагалі?
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18.03.2022 00:31 Відповісти
В оп...В сусідньому кабінеті з "гарантом"...
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18.03.2022 07:00 Відповісти
Этот должен быть давно в розыске с конфискацией до 3 го колена
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18.03.2022 04:51 Відповісти
тебя чмошницу ещё Админ не деативировал...?
тебе от него уже было предупреждение...
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18.03.2022 00:27 Відповісти
Возможно будет, но это уже воровство на крови. Надеюсь, как-то будем их останавливать и садить наконец-то или ... отправлять на встречу к Кобзону, коли українською не розуміють чи російською.
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18.03.2022 00:27 Відповісти
Портянку уже давно нужно было казнить по законам военного времени Слишком уж долго этот петух топчет нашу землю
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18.03.2022 00:23 Відповісти
А что здесь удивительного? Дербанул денег в Украине и наслаждается, вместо тюрьмы и конфискации, жизнью в Масквабаде. И сколько там таких персонажей из "вэлыкой украинской политыки", море. А сейчас вообще пропал, так как война. Вывод: когда правоохранительная система НЕ РАБОТАЕТ, вот такие плачевные результаты
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18.03.2022 00:24 Відповісти
Работает, охраняет его дворец под Киевом
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18.03.2022 00:34 Відповісти
Скажу наступне,якщо б у січні якось би вдалося Зюзіку посадити Пороха,то він би і зараз сидів ,але гарні адвокати зробили свою працю.А Портнов,Медведчук чи то Коломойський йому не цікаві.
Останні важливі справи перед війною які?
-посадити Пороха,не вийшло-не дати їздити за кордон,обговорювати питання безпеки;
-є-бабусі!
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18.03.2022 00:25 Відповісти
Так, основне перед війною був серіал - "Посадити Порошенко", ще були відосики про шашлики, є-бабуля, Буковель, розпил бабла на дорогах. Обороною держави ніхто не займався!!! От тепер маємо, те що маємо! "Президент Миру" - номінант на нобелівську премію миру (сюр якийсь)!!!!
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18.03.2022 07:03 Відповісти
Зато сейчас у ЗЕчма звёздный час! Он полностью реализовал себя в качестве актёра в героическом амплуа
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18.03.2022 08:36 Відповісти
Портнова Тимошенко активно продвигала во главу фонда госимущества при своем премьерстве при президентстве Ющенко. Кстати, он кажись был юристом коломойского.
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18.03.2022 00:38 Відповісти
Таки кто его притащил себе в "помощники"? Загадка века...
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18.03.2022 00:42 Відповісти
Безнаказанность Портнова породили коалиционные игры в Раде, которые после 2014 г. системно и целенаправленно препятствовали действующей власти проводить судебную реформу.
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18.03.2022 00:42 Відповісти
заспокойтесь. портков починав, не перевірено, бо було давно, офіціантом в ресторані Перник, потім прилашувався юристом в типографії, мером тоді був Данілов. Після вбивства авторитета вони у 1997 році переїхали в Київ, данілов десь працював у інституті підприємництва а портков став юрисконсультом по цінних паперах. На цій ниві і створилась стійка група адвокатів - Портнов,Богдан,Власенко та інші. А самого порткова перевели головою комісії по цінних паперах, основне заняття - рейдерство по цілій Україні. А і політику через власенка і Пашу. А потім вийшов на перші ролі в юриспруденції через тезку клюєва. Це напевне він зробив через друзів секретарем данілова. Він у Москві, не такий дурний під гільотіну голівоньку свою підставляти. по національності він чуваш як і єгорка соболев і обоє конфіденти Асланбека Суркова.
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18.03.2022 01:48 Відповісти
І ще одне, у вікі опублікована хвалебна біографія порткова, написано,що після служби в армії він у 1993 році поступив на юрфак місцевого університету а в 1'998 році закінчив його, однак сам юрфак був відкритий у 1997 році. В ті часи існував підпільний Словянський університет у м.Словянськ, де охочі просто і тупо купували дипломи. НАБУ щось там шупорталось з цим а так і закинули.
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18.03.2022 01:53 Відповісти
от если б не вторжение, то никто и не знал бы, шо он чуваш, друг юности данилова и конфидент самого асланбека андарбековича ... строили бы дороги, готовились к майским шашлыкам, или к шаурме - у кого на шо денег хватает ... Теперь будут новые герои в новых видосиках .... Главно дело, шоб старое говно не всплыло через два года.
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18.03.2022 02:44 Відповісти
було все відомо давно, і про його "кримінальні подвиги" в Комісії по цінним паперам і дружба з видатними "конфліктологами" України і його фокуси з отримання звання прохвесора, коли він предявив копію диплома про освіту і як їздив по Україні і таємно викладав основи рейдерського права.
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18.03.2022 03:56 Відповісти
вообще-то, нороту пофиг на портнова. Большинство избирателей не знают, кто это такой, и дальше не будут этого знать. Так же, как и благодаря кому, этот персонаж получил возможность инфильтроваться в закулисье украинской политики. И я не исключаю вероятности того, что после окончания горячей фазы росийског вторжения, украинские конфиденты портнова получат ордена Героев Украины, и продолжат своё уже триумфальное шествие на вершинах укринского политикума.
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18.03.2022 04:07 Відповісти
шукайте портного на дачі Єрмака
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18.03.2022 03:29 Відповісти
В зе-команді є персонаж з прізвищем - татаров. Ця тварюка є шєстьокою портнова. Завдяки татарову, майже повністю зруйнована діяльність антикорупційних органів в Україні, саме тих органів, які розбудовували під керівництвом наших західних партнерів. І саме цікаве, що татаров досі сидить у охфісі преза на банковій, і у зеленського до нього абсолютно немає ніяких претензій. Так само, як немає претензій до рашистських колаборантів дєрьмака, дємченко, левченко.
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18.03.2022 06:00 Відповісти
Нагадаю, що воно повернулося в Україну одразу як мудрий нарід збожеволів у підтримці того, кого зараз не варто критикувати.... А також його маєток в Києві зараз охороняється державою наче стратегічний об'єкт...
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18.03.2022 07:08 Відповісти
А давайте і йому нобелівку!! Таланлєвиє мучєнікі.
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18.03.2022 07:44 Відповісти
Не знаю де партнов, але те, що він й досі керує українською прокуратурою та судами - нема жодних сумнівів
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18.03.2022 07:45 Відповісти
дбр, в першу чергу.
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18.03.2022 09:29 Відповісти
Де зараз цей собачий рот- реальний очільник юстиції?
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18.03.2022 09:29 Відповісти
Сейчас самый хороший момент избавиться от портновой и татаровой. А так же дбр. Насовсем .
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18.03.2022 10:51 Відповісти
В нашій країні по іншому і бути не може. За що боролись на те і напоролись
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12.07.2022 13:37 Відповісти
 
 