За два тижні окупанти не захопили ані метра землі у Запоріжжі, - глава ОВА Старух. ВIДЕО

Ситуація у Запорізькій область контрольована, ЗСУ дають відсіч.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Запоріжжя працює і воює. Ситуація в нас повністю контрольована. Люди готуються дати відсіч, військові дають відсіч на рубежах. За два тижні ворог не просунувся і не захопив ні метра запорізької землі", - зазначив він.

За словами Старуха, 16 березня снаряд окупантів влучив у вокзал Запоріжжя-2, де не було жодного військового.

У двох вишах, які розташовані поряд, повибивало шибки.

"Діти жили в гуртожитках, їх вікнами попривалювало. Ніхто не постраждав. Агресор воює зі студентами", - додав він.

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