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За два тижні окупанти не захопили ані метра землі у Запоріжжі, - глава ОВА Старух. ВIДЕО

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Ситуація у Запорізькій область контрольована, ЗСУ дають відсіч.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Запоріжжя працює і воює. Ситуація в нас повністю контрольована. Люди готуються дати відсіч, військові дають відсіч на рубежах. За два тижні ворог не просунувся і не захопив ні метра запорізької землі", - зазначив він.

За словами Старуха, 16 березня снаряд окупантів влучив у вокзал Запоріжжя-2, де не було жодного військового.

У двох вишах, які розташовані поряд, повибивало шибки.

"Діти жили в гуртожитках, їх вікнами попривалювало. Ніхто не постраждав. Агресор воює зі студентами", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"Люди готуються дати відсіч..." Я вижу и знаю,что люди делают,а этот товарисч,как и мэр,-бесполезные субъекты
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18.03.2022 07:32 Відповісти
Кроме того ****** с большой буквы.. агент кремля или немецкой разведки ( как раньше говорили при сталине) ****** что и когда и от куда .... а сегодня как раз туда и прилетело... ******* «гражданское»создание этот здабол
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18.03.2022 08:30 Відповісти
Йоу.... за 3 тижні ******** усю теріторію Запорізької області, та залишити Маріуполь в оточенні, тому щр не утримали лінію Запоріжжя - Оріхів - Пологи - Розівка - Маріуполь, і при цьому залишитись головою ОВА Запорізької обл - ось це і є його особисте "досягнення"!
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18.03.2022 15:21 Відповісти
 
 