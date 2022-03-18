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війна (56124) Мелітополь (734) полон (1294) Федоров Іван (559)

Перша спроба обміну була невдалою: возили понад сім годин з мішком на голові, потім повернули назад у камеру, - мер Мелітополя Федоров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Визволений із полону російських агресорів міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що обміняти його пробували двічі.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.

"Це була друга спроба обміну. Перша спроба обміну була невдалою, вона проходила у понеділок, мене возили понад сім годин у машині, після чого повідомили про те, що обмін не відбудеться. Повернули назад у камеру… Це досить важке випробування, коли сім годин тебе возять із мішком на голові, не розуміючи, де, куди, ті особи, які тебе возять, ти їм абсолютно не довіряєш. Ще добу, півтори доби я перебував у камері", – сказав Федоров.

Друга спроба обміну, за його словами, "також була досить складною", але успішною.

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Федоров повідомив, що в полоні його не били, проте був тиск психологічний.

"Коли від мене треба було щось отримати, часом п’ять, шість, сім військових навколо мене було зі зброєю. Вони мене руками не чіпали, але повірте, що сім людей зі зброєю, які перебувають поряд, достатньо, щоб переконливо довести свою позицію. Або в сусідній камері когось катували – і було чути ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском, тортурами... Тому всі ці шість днів були досить тяжкі", – розповів міський голова.

Федоров уточнив, що утримували його у СІЗО в Мелітополі. Він вважає, що лише завдяки розголосу та великій увазі до ситуації навколо нього йому вдалося вціліти.

"Зараз я перебуваю в Києві, сьогодні (17 березня. - Ред.) я мав зустріч із Президентом Зеленським, після цього ми обговорили всю поточну ситуацію, перспективи розвитку ситуації, і вже завтра я буду на території Запорізької області. Є певний план дій, який я за дорученням Президента маю виконувати", – сказав Федоров.
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Топ коментарі
+20
Отец Солдата



@uspenovka19632

·
6 ч



@ZelenskyyUa
Нагородити мера,який здав місто ворогу-це ницність,на тлі жертовності інших мерів та захисників Маріуполя.А перед цим-голову ДонОВЦА,бункерного Пашу.Про відкати до ОПУ,мер Мелітополю встиг розповісти ворогу на допитах.Ви йому ще посаду в Києаі дайте,в Самобороні...

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18.03.2022 07:42
+13
Катували когось за стіною, а орден дали Фьодорову. 🤔 Якщо двічі на обмін возили, то обміняли явно не на 9 строковиків. Цікаво, кого кацапам насправді віддали? Яку сволоч?
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18.03.2022 07:47
+12
Пи.Си. Я не з Мелітополя, тому не можу давати оцінку діям мера. Я просто висловлюю свою думку щодо неоднозначності цієї ситуації, коли в полоні ворога знаходиться не один мер, а ще декілька, навіть військовий пілот і відомий волонтер, яких точно катують, а обмінюють саме цього і цим займається цілий голова ОП особисто, та ще й міняють на непропорційно великий обмінний фонд. Потім нагороджують бойовим орденом, який не вручали навіть нашим військовим, які реально життям ризикують, а дехто і віддає це життя за Україну. Що це таке? Як це пояснити? Чим ця людина так заслужила перед Україною?
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18.03.2022 07:59
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это не армия, а настоящие терористы
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18.03.2022 07:35 Відповісти
Промолчим и молча одобрим это сомнительное награждение и у Зеленского опять начнется звездная болезнь, если уже не началась. А он аплодисменты, ох как любит. А, если, еще премию за мир...тушите свет.
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18.03.2022 08:32 Відповісти
Отец Солдата



@uspenovka19632

·
6 ч



@ZelenskyyUa
Нагородити мера,який здав місто ворогу-це ницність,на тлі жертовності інших мерів та захисників Маріуполя.А перед цим-голову ДонОВЦА,бункерного Пашу.Про відкати до ОПУ,мер Мелітополю встиг розповісти ворогу на допитах.Ви йому ще посаду в Києаі дайте,в Самобороні...

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18.03.2022 07:42 Відповісти
Катували когось за стіною, а орден дали Фьодорову. 🤔 Якщо двічі на обмін возили, то обміняли явно не на 9 строковиків. Цікаво, кого кацапам насправді віддали? Яку сволоч?
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18.03.2022 07:47 Відповісти
Пи.Си. Я не з Мелітополя, тому не можу давати оцінку діям мера. Я просто висловлюю свою думку щодо неоднозначності цієї ситуації, коли в полоні ворога знаходиться не один мер, а ще декілька, навіть військовий пілот і відомий волонтер, яких точно катують, а обмінюють саме цього і цим займається цілий голова ОП особисто, та ще й міняють на непропорційно великий обмінний фонд. Потім нагороджують бойовим орденом, який не вручали навіть нашим військовим, які реально життям ризикують, а дехто і віддає це життя за Україну. Що це таке? Як це пояснити? Чим ця людина так заслужила перед Україною?
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18.03.2022 07:59 Відповісти
Міняють своїх. Вони ж поєднані великим будівництвом.
А наші військові і досі не побратими для зелених.
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18.03.2022 08:53 Відповісти
Цей орден він отримав ще 7 березня. Разом з ним такі ордени отримали мери Харкова, Сум, Херсона, Каховка і ще хтось, не пам'ятаю. Раніше не було змоги віддати його особисто, бо мер був в окупованому Мелітополь.
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18.03.2022 09:51 Відповісти
Мені цікаво, як цей орден саме цьому меру оцінять самі мелітопольці. Це і закриє всі запитання.
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18.03.2022 09:55 Відповісти
Мелитопольцам плевать, есть орден или нет, как и самому Федорову. Мы все видели своими глазами и знаем, как работал Федоров, поэтому к нему вопросов нет.
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18.03.2022 16:57 Відповісти
Я взагалі не розумію, як можна на один щабель ставити дії мерів Сум та Харкова, з діями мерів Херсона, Каховки та Мелітополя, міста які були здані ворогу фактично без опору?
А у цього "федорова" навіть ума не хватило піти в підпілля і вести свою діяльність партизаном...
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18.03.2022 15:37 Відповісти
Обміняли ватніка на 9 абивць
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18.03.2022 07:51 Відповісти
Теперь они вольются в армию оккупантов , вероятно уже влились, там острая нехватка головорезов, и у кого то заберут жизнь, у ребенка, у военного, у гражданского, может уже и забрали. Пленные должны всегда сидеть до конца войны, а обмен всегда идет по принципу 1:1, солдата на солдата, генерала на генерала, гражданских же никто не меняет, посколько во время войны наивысшую ценность имеет солдат
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18.03.2022 08:41 Відповісти
7 часов с мешком на голове это очень и очень пытка."Федоров рассказал, что подписал ряд документов, и благодаря этому ему удалось "остаться целиком"...
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18.03.2022 07:53 Відповісти
Кому цей мер-клоун цікавий?! Краще б поміняли 9 кацапських виродків на полонених воїнів ЗСУ та волонтерів.
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18.03.2022 08:37 Відповісти
За что героя? Разведчик хренов. Он что, тероборону создал в Мелитополе? Коктейли Молотова изготовляли и поезда с Крыма под откос пускали? На 120 тыс город 200-300 протестантов, остальные в очереди за гум помощью от оккупантов.
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18.03.2022 08:42 Відповісти
С такими "друзьями", как вы, и врагов ненужно. Вы явно не из Мелитополя и не знаете, как тут все происходило. Думаю, что вам это и не интересно, ваша цель в жизни, просто бросить какаху в кого угодно. Так вы говорите неправду про мелитопольцев, их выходило тысячи и они не боялись ходить под дулами автоматов. Вы уже задолбали, диванные критики. Языком чесать все умеют, а когда придёт время проявить себя, так вы первые полезет в беби-боксы, чтобы ваши жены вывозили вас, как трусов.
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18.03.2022 09:47 Відповісти
а чому народ не озброєний ?
де ваше ТРО ? Чому мокші зайшли без спротиву ?
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18.03.2022 10:18 Відповісти
А як там все траплялося? Будь ласка розкажiть всiм нам
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18.03.2022 11:28 Відповісти
Конечно расскажу. Город был сдан и это было военное стратегическое решение, принятое на высшем уровне ( т. е. не Федоров принимал это решение). 24 февраля, утром бомбанули аэродром, локаторы. А в пять часов вечера орки уже были в Мелитополе. Вся тероборона и полиция была отправлена на оборону областного города, то бишь Запорожья. В городе оставались только диверсионные группы. Они потрепали орком, примерно, один день. Но силы были несопоставимы, плюс орки обошли город и окружили его. Не забывайте, что они двигались с Крыма и техники их была дофига. Такова была тактика наших военных, оборонять крупные города. А те, кто считает, что такие города, как Мелитополь или Херсон сдали мэры, просто идиоты, которые показывают и транслируют свою глупость.
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18.03.2022 17:07 Відповісти
Ante Gotovina


@antegotovina69

·
11 год



До-речі ,ніхто не знає,чому мера Гостомиля за відмову від співпраці з окупантами вбили ,а мера Мелітополя відпустили неушкодженим та ще й нагородили?
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18.03.2022 10:17 Відповісти
 
 