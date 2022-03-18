УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11532 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Допомога Україні Війна
23 707 57
війна (56124) зброя (5740) США (14432) Маркарова (255)

Коли ухвалюється рішення про постачання зброї, в цей момент її частина вже перетинає кордон, - Маркарова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла про мінімальний інтервал між прийняттям рішення про постачання зброї американською стороною і самими поставками.

За її словами, в той момент, коли рішення стає публічним, частина зброї вже перетинає кордон. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Я не буду розкривати ті речі, які не потрібно знати нашому ворогу. Але коли приймаються певні рішення, і вони стають публічними, в цей момент деякі речі вже перетинають кордон. Тому насправді це паралельний процес", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ встановила рекорд ефективності використання Javelin: на 112 пострілів - 100 влучань, - Пентагон
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+47
Навіщо триндіти ?
І дня не можуть без піару.
показати весь коментар
18.03.2022 08:59
+30
Профессор Талк


@SergejTalk

·
7 ч



Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
показати весь коментар
18.03.2022 08:59
+23
Макаровна, помовч про логістику((
показати весь коментар
18.03.2022 08:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо триндіти ?
І дня не можуть без піару.
показати весь коментар
18.03.2022 08:59 Відповісти
" А я все знаю, все знаю! А тобі нічого не скажу !!! " Феєрична ідіотка !
показати весь коментар
18.03.2022 09:11 Відповісти
Щоб підтримати бойовий дух українців. Ви як вередлива бабуся, котрій усе не подобається, аби пробурчати
показати весь коментар
18.03.2022 09:21 Відповісти
язик мій, ворог мій. потрібно думати що молотиш і які наслідки можуть бути для експортерів!
показати весь коментар
18.03.2022 10:01 Відповісти
Это же не Порошенко пиарится, по этому она и воняет ))))
показати весь коментар
18.03.2022 11:05 Відповісти
В тюрму її
показати весь коментар
18.03.2022 08:59 Відповісти
Макаровна, помовч про логістику((
показати весь коментар
18.03.2022 08:59 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
7 ч



Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
показати весь коментар
18.03.2022 08:59 Відповісти
А шо такоє? Царю фігу показали, а вони, бач, не хочуть всі як один полягти за образу царя.
показати весь коментар
18.03.2022 09:06 Відповісти
За мораль у касапов мы вообще не говорим.
Из допросов пленных - все они плачут, что их кинули, как пушечное мясо. Их только это угнетает. Но, ни один не сказал, что эта Война принесла кацапской армии только позор! Рухнул весь миф о чести русского солдата, рухнул миф о "русские своих не бросают" "солдат ребенка не обидит". Все рухнуло в одночасье!! Все что они внушали сами себе и остальным.
Ни одна мама или отец в разговоре не спросил у сына - как же так?! Какие обстрелы гражданских мирных людей!? Ты что сынок говоришь, разве такое возможно?!! Наши так не делают!!
Вот и вся мораль. Это не Сирия, они уже все знают все видят. Совесть атрофировалась.
показати весь коментар
18.03.2022 09:14 Відповісти
У них всі злочини проти України та й людства виправдані самими ж. Це як само собою належне. Ось маленький клаптик розмови самки "вас там кормят" - " да, дома грабим", "А, ну и хорошо"
показати весь коментар
18.03.2022 09:20 Відповісти
Да, тоже помню эту запись.
Как и ту запись где мамаша возмущается - да когда же эти хохляки успокоятся?!! Успокояться?!!! Ты **** старая прислала сыночка что бы он грабил насиловал расстреливал младенцев - и спрашиваешь когда украинцы успокоятся?!! Готовься падаль к тому, что твой сыночек успокоится навеки.
показати весь коментар
18.03.2022 10:27 Відповісти
дура
показати весь коментар
18.03.2022 09:01 Відповісти
Читай между строк: когда решение стало публичным, оружие уже завезено в Украину ! Война, вся информация росчитана на противника, на его противодействие в первую очередь.
показати весь коментар
18.03.2022 09:10 Відповісти
Люто плюсую. Золотые слова. Маркарова далеко не дура. Пусть у кацапов коленки трясутся, и непроизвольно выделяется кал
показати весь коментар
18.03.2022 10:29 Відповісти
зачем это говорит? рога выйдет у вас после этого? надо в секрете хранит все до победы
показати весь коментар
18.03.2022 09:01 Відповісти
Пізд.ти-не мішки носити.
Мовчіть.
показати весь коментар
18.03.2022 09:01 Відповісти
Идиотка!!!!!!!
показати весь коментар
18.03.2022 09:01 Відповісти
это и есть блазнева влада
показати весь коментар
18.03.2022 09:03 Відповісти
Для тих, хто думає, це і так зрозуміло. Це видно по ефективності військових дій. Літакопад кацапських вже Не космонавтів останніми днями, зростаючи ефективність протитанкових засобів - це все видно. Сае тому кацапня поспішає. За тиждень-два у них не залишиться ні можливості літати, ні можливості їздити танками. Від слова "зовсім". І це правда.
показати весь коментар
18.03.2022 09:03 Відповісти
Да, уже как дня два - три перестали массово просить закрыть небо на фоне роста количества сбитых воздушных целей.
показати весь коментар
18.03.2022 09:45 Відповісти
как были дебилы блд, так и остались. Говорящая туша без мозгов
показати весь коментар
18.03.2022 09:04 Відповісти
Пздец повний...ви ще координати вкажіть
показати весь коментар
18.03.2022 09:08 Відповісти
а Геращенко відосіки знімає..ніби навмисто..координує удари ..
показати весь коментар
18.03.2022 09:09 Відповісти
Сегодня постпред кассабии при ООН небензя заявил, что Запад поставляет Украине наступательное вооружение, игнорируя при этом Минские соглашения.

22 февраля 2022 года путин заявил, что Минские соглашения больше не существуют поскольку россия признала независимость дыныры и лыныры
показати весь коментар
18.03.2022 09:10 Відповісти
Вже всім пох#й що заявляють рашиссти!
показати весь коментар
18.03.2022 09:11 Відповісти
у них своя логика дебилов
показати весь коментар
18.03.2022 09:16 Відповісти
дело не в логике. Просто небензя с 22-го не был в расии, и поэтому не в курсах.
показати весь коментар
18.03.2022 09:24 Відповісти
Ещё бы вспомнил договор о дружбе между Украиной и рф
показати весь коментар
18.03.2022 10:03 Відповісти
Кадрова політика Зеленського дуже погана, Окрім Залужного.
Де вони й навіщо цих пи#дливих ідіотів набирають!!!
Зняти дуру з посади й у лікарню перев'язувати поранених!
показати весь коментар
18.03.2022 09:10 Відповісти
Не дай Боже тій курві поранених довірити !
показати весь коментар
18.03.2022 09:13 Відповісти
Ви не уважно читаєте.... я писав НЕ лікувати а перев'язувати.
показати весь коментар
18.03.2022 09:25 Відповісти
популісти навіть на війні не можуть тримати язик за зубами...
показати весь коментар
18.03.2022 09:11 Відповісти
я вчора вночі на сепарських і рашистських стрімах лазив...там Хєр шо дізнаєшся.. одне і те ж саме крутять відео .шоб ніхто нічого не знав..Задавав провокаційні питання ...хрен там взаєш де і шо вони знаходяться....У Нас Як Завжди Бардак--Бомби куди хош ..відео фото..геолокація
показати весь коментар
18.03.2022 09:12 Відповісти
Довгий язик знахідка для шпиона
показати весь коментар
18.03.2022 09:16 Відповісти
То то я смотрю кацапских говнолётов стало заметно больше сбиваться...
показати весь коментар
18.03.2022 09:19 Відповісти
1) на борта села новая свежая волна необстрелянных кацолётчиков, в надежде на звания
2) курсы продолжают выпуск расчетов ПЗРК, которых становится всё больше.
показати весь коментар
18.03.2022 09:32 Відповісти
КОЛИ РОАЗДАВАЛИ РОЗУМ-МАРКАРОВА БУЛА ВІДСУТНЯ...
показати весь коментар
18.03.2022 09:27 Відповісти
в неї був обід
показати весь коментар
18.03.2022 09:59 Відповісти
Накуя таку інформацію оголошувати, тупі піарщики, уже про драмтеатр в Маріуполі розказали, ще розкажи про маршрути і точний час перевезення озброєння 🤦🤦
показати весь коментар
18.03.2022 09:29 Відповісти
А ничего что там было ограмными буквами "дети" написано и картинка была задолго до "розказали"? Как можно быть таким тупоголовым?

Ты еще про метки раскажи и про призрак Киева. Идиоты.
показати весь коментар
18.03.2022 10:22 Відповісти
Все досить заплутано, коли зброя прибула і працює, то говорять просто про збиті літаки. Коли все складно то говорять про секретність, завуальованість і "ви нічого не знаєте, а ми класно попрацювали" і все в тумані. Щось мені здається що піар замінює реальні справи. Я очікую не круглі вгодовані самозакохані харі побачити, а лише читати в новинах, що ні один вилетівший літак мордора до цілі не долетів і назад не повернувся. Ось тоді їм подяка за роботу.
показати весь коментар
18.03.2022 09:34 Відповісти
Дуже сумно. почитала про волонтерство, послухала Бутусова. як, як можна було вибрати зекоманду, в такі часи... отепер і мучаться люди в Маріуполі, Харкові, Чернігові...
показати весь коментар
18.03.2022 09:35 Відповісти
Это не Бутусов за эту команду агитировал и выставлял свое фото из офиса каломойского в обнимку с ними?
показати весь коментар
18.03.2022 09:54 Відповісти
запретить всем пихдеть сэкранов,только генштабу или с его разрешения
показати весь коментар
18.03.2022 09:42 Відповісти
*****, потворо, ЗСУ самі просили тримати язика за зубами про поставки будь-якої допомоги! закрий писка лярво!
показати весь коментар
18.03.2022 09:57 Відповісти
Хрюсский ,идешь вслед за хрюсским кораблем! Жду полыхающей сраки....
показати весь коментар
18.03.2022 10:27 Відповісти
Долбо@****
показати весь коментар
18.03.2022 10:06 Відповісти
Снова тупорылые зрадофилы идиоты тупоголовые подтянулись. Сказала что поставляется когда и принимается решение одновременно, эта инфа должна быть сказана, даже если не так, это напряжет москальню.

А вот эти вот придурки зрадофилы коментаторы, как же вы меня бесите тупицы. Всех тварюк в спам отсылать.
показати весь коментар
18.03.2022 10:20 Відповісти
чем и занимаюсь
показати весь коментар
18.03.2022 10:28 Відповісти
***.... Нехай ще й маршрути озвучить! Майонез в голові...
показати весь коментар
18.03.2022 10:39 Відповісти
Наконец то делает правильно. Руссонацистам не важно знать от чего они получит билет на Кобзона.
показати весь коментар
18.03.2022 10:56 Відповісти
От ДУРЕПА!
показати весь коментар
18.03.2022 11:08 Відповісти
Вона знає що говорить, це робиться щоб ввести в оману противника.
показати весь коментар
18.03.2022 12:07 Відповісти
 
 