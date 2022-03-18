Коли ухвалюється рішення про постачання зброї, в цей момент її частина вже перетинає кордон, - Маркарова. ВIДЕО
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Посол України в США Оксана Маркарова розповіла про мінімальний інтервал між прийняттям рішення про постачання зброї американською стороною і самими поставками.
За її словами, в той момент, коли рішення стає публічним, частина зброї вже перетинає кордон. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.
"Я не буду розкривати ті речі, які не потрібно знати нашому ворогу. Але коли приймаються певні рішення, і вони стають публічними, в цей момент деякі речі вже перетинають кордон. Тому насправді це паралельний процес", - зазначила вона.
Топ коментарі
+47 Ksenia VB
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+30 Перехватчик
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+23 Gyro
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І дня не можуть без піару.
@SergejTalk
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7 ч
Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
Из допросов пленных - все они плачут, что их кинули, как пушечное мясо. Их только это угнетает. Но, ни один не сказал, что эта Война принесла кацапской армии только позор! Рухнул весь миф о чести русского солдата, рухнул миф о "русские своих не бросают" "солдат ребенка не обидит". Все рухнуло в одночасье!! Все что они внушали сами себе и остальным.
Ни одна мама или отец в разговоре не спросил у сына - как же так?! Какие обстрелы гражданских мирных людей!? Ты что сынок говоришь, разве такое возможно?!! Наши так не делают!!
Вот и вся мораль. Это не Сирия, они уже все знают все видят. Совесть атрофировалась.
Как и ту запись где мамаша возмущается - да когда же эти хохляки успокоятся?!! Успокояться?!!! Ты **** старая прислала сыночка что бы он грабил насиловал расстреливал младенцев - и спрашиваешь когда украинцы успокоятся?!! Готовься падаль к тому, что твой сыночек успокоится навеки.
Мовчіть.
22 февраля 2022 года путин заявил, что Минские соглашения больше не существуют поскольку россия признала независимость дыныры и лыныры
Де вони й навіщо цих пи#дливих ідіотів набирають!!!
Зняти дуру з посади й у лікарню перев'язувати поранених!
2) курсы продолжают выпуск расчетов ПЗРК, которых становится всё больше.
Ты еще про метки раскажи и про призрак Киева. Идиоты.
А вот эти вот придурки зрадофилы коментаторы, как же вы меня бесите тупицы. Всех тварюк в спам отсылать.