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ССО знищили російський "Тигр" із високопосадовцем 35-ї армії та БТР-82 з десантом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Група Сил спеціальних операцій Збройних Сил України на світанку ліквідували російський "Тигр" із високопосадовцем 35-ї армії, а також підірвали ТМ-62 та знищили БТР-82 з десантом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційну сторінку Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у Фейсбуці.
"Група ССО України провела засідку на світанку в тилу противника. Влучним вогнем з NLAW, ліквідовано російський "Тигр" з високопосадовцем 35 армії, а також дистанційним підривом ТМ-62 було знищено БТР-82 з десантом", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+45 Ksenia VB
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Будь ласка, зачекайте...
Можливо на відкритій місцевості...
Чи може воно подає сигнал раз на годину тривалістю з кілька мілісекунд...
Тут та же самая шпиономания.
airtag від яблука можна використовувати для стеження
14 айфон зможе мати супутниковий интернет. В Китаї тестують 6G.
Погано що я один такий на міліон
Вдалого полювання !
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=DUO9MC017Xc
Хочеться побільше адреналіну - вступайте в ряди ЗСУ.
Слава нації
Смерть москалям
@Analytic_center
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6 хв
Видалив твіт. Напишу знову. По районам Києва можуть бути такі міни. (1 фото) знайшли вже на Берестейці. (2 фото) знайшли в лісосмузі біля монастиря в Києві. Тому будьте уважні. Дивіться за дітьми. Росія це терористичне угрупування. Але ми переможем, бо правда на нашому боці!
Эта война никому не нужна! Эта война не имеет смысла!
Вы умираете не понятно за что.
путин сошел с ума. Если он хочет повоевать - пусть сам берет автомат и идет воюет.
ПОТОМУ ЧТО КОЛОНИИ НЕ МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ В СОВРЕМЕННОМ ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ!
РУССКИЕ СОЛДАТЫ, ВЫ ПОНИМАЕТЕ ВСЮ БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ВАШИХ СМЕРТЕЙ?! )))))))))))