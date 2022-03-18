"Мы, #бать, в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице. Как укропы живут, бл#дь!", - окупанти грабують житло українців. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опубліковане відео, на якому російські загарбники показують захоплене ними житло "укроповское". Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно трьох загарбників, які перебувають в квартирі.
"Мы в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице", - каже один з них і дивується рівню життя українців.
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