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"Мы, #бать, в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице. Как укропы живут, бл#дь!", - окупанти грабують житло українців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковане відео, на якому російські загарбники показують захоплене ними житло "укроповское". Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно трьох загарбників, які перебувають в квартирі

"Мы в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице", - каже один з них і дивується рівню життя українців.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+137
КАЧАПСЬКІ СМЕРДЮЧІ СВИНІ-ПОЖЕРІТЬ В ОСТАННЄ ПЕРЕД СМЕРТЮ...
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18.03.2022 10:00
+124
Москаль не людина...
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18.03.2022 09:59
+119
Жріть, тварі. Це одна з останніх ваших жрачок, ********. Дзвоніть своїм самкам та личинкам, щоб встигнути попрощатися.
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18.03.2022 10:01
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Распознать и уничтожить! МОСАД в этом спец, придётся у них Вам получится.
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18.03.2022 17:10 Відповісти
Кочені болотяні свині, по іншому кацапи
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18.03.2022 19:08 Відповісти
как представлю что это моя квартира и мое варенье....
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18.03.2022 22:22 Відповісти
черти.нет слов.
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19.03.2022 01:31 Відповісти
МАРОДЕРЫ ***** ВО ВСЕЙ КРАСЕ ..АСВАБОДИТЕЛИ.. ГРЕБАНЫЕ --- ШОБ ТЕБЕ ПАДЛО ОТО ВАРЕНЬЕ ЧЕРЕЗ РАЗОРВАННОЕ БРЮХО ВЫЛЕЗЛО И МАМЕ ТВОЕЙ ФОТО ОТПРАВИТЬ
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19.03.2022 07:01 Відповісти
говорит вареньице укроповское шамает... падел... щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали вам поперек горла, москалі *бучі...
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19.03.2022 09:40 Відповісти
Асвабадители, тупые орки, принесли свои скрепы на чужую землю, а нам рассказывают что ехали на учения. Семечки в карман положите *****, в плен вас больше не берут
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19.03.2022 10:19 Відповісти
https://myrotvorets.center/criminal/dryomov-anatolij-aleksandrovich/
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20.03.2022 00:13 Відповісти
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