"Мы, #бать, в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице. Как укропы живут, бл#дь!", - окупанти грабують житло українців. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому російські загарбники показують захоплене ними житло "укроповское". Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно трьох загарбників, які перебувають в квартирі.

"Мы в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице", - каже один з них і дивується рівню життя українців.

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