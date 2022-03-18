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армія РФ (13428) Лещенко (477) обстріл (20945) Харків (3874)

Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано приміщення Харківського інституту держуправління при президентові України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по Харкову. Внаслідок одного з них було зруйновано приміщення місцевого інституту.

Про це повідомив у телеграм-каналі член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові внаслідок ракетного обстрілу окупантів зруйновано приміщення Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України", - повідомив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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В ходе войны много, что будет разрушено (по тем или иным причинам намеренно или случайно), хватит уже ныть, лить слезы и перечислять список разрушеных объектов (это все дела и заботы послевоенные), пора уже переходить к конструктивным вопросам: что делать, чтоб полностью разгромить групировку агрессора и оккупанта в Украине, как физически уничтожить главного бенефициара и выгодополучателя этой войны (кремлевского УПЫРЯ), как перестрелять холуев и шавок преспупного режима в их собственых конурах!?
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18.03.2022 10:24 Відповісти
 
 