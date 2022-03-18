Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано приміщення Харківського інституту держуправління при президентові України. ВIДЕО

Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по Харкову. Внаслідок одного з них було зруйновано приміщення місцевого інституту.

Про це повідомив у телеграм-каналі член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові внаслідок ракетного обстрілу окупантів зруйновано приміщення Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України", - повідомив він.

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