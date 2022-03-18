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Українські бійці знищують дві бронемашини окупантів за допомогою ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили дві російські бронемашини за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно, що максимального ефекту наші бійці досягнули після другого пуску ракети, але вже після першого окупанти почали вискакувати з бронемашин. Судячи з запису, можна припусти, що знищено два танки. Прямокутний профіль башти бронемашини, може свідчити про те, що там встановлений так званий "мангал" - спеціальна металева решітка над люком башти, яка, на думку окупантів, має захистити їх від враження ПТРК Javelin.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бригада наша уже небоеготовна. Если нападут - нас всех завалят. Ищем патроны украинские - 7.62, друг другу ноги прострелить. Чтобы вернуться в госпиталь", - російський окупант. АУДIО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+43
Боже, яка краса...
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18.03.2022 10:30
+9
заворожуєче відео
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18.03.2022 10:31
+8
Старе відео з АТО.
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18.03.2022 10:31
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Боже, яка краса...
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18.03.2022 10:30 Відповісти
дуже красиво - тільки відео 2014 - і це не стугна а ще радянський метис
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18.03.2022 10:34 Відповісти
Та хоть з Грузії чи Молдови, головне що око тішить палаючий оркотанк)
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18.03.2022 10:44 Відповісти
це швидше за все урал из снарядами..тому так красиво і рвануло
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18.03.2022 10:54 Відповісти
Разве у "метисов" есть технология подлётного изменения траектории?
У какой СССРовской или рашистской ПТУР есть такая технология?
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18.03.2022 10:50 Відповісти
це обірвався провід - тому така і траекторія.. тому перша і непопала ..вони ж старі
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18.03.2022 10:53 Відповісти
В в ручную такую траекторию оператор может задавать. Видел подобное видео с испытаний. Но эффективность плохая. Это все же не джавелин .
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18.03.2022 11:42 Відповісти
Фагот, у першої ракети дроти зачепили траву, другою знищено 2 урали з бк.
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18.03.2022 10:53 Відповісти
Фагот.
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18.03.2022 10:58 Відповісти
Россияне дерутся за продукты в супермаркетах: дефицит растет, скупают даже антидепрессанты.
Видео- https://youtube.com/shorts/rNW9c7yCsnw
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18.03.2022 10:30 Відповісти
Я не розумію чого в них паніка-іх ще не бьють -деж ваше побідобєсіє? ви краіна загарбників сцикунів і пройдисвітів- ви себе самі хороните АМІНЬ
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18.03.2022 13:53 Відповісти
заворожуєче відео
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18.03.2022 10:31 Відповісти
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18.03.2022 10:31 Відповісти
Старе відео з АТО.
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18.03.2022 10:31 Відповісти
К сожалению, да
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18.03.2022 10:34 Відповісти
+1
кросівое, конешно, но плодить дезу єто не наш метод
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18.03.2022 11:10 Відповісти
Файно, хлопці. Залийте їм сала за шкіру.
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18.03.2022 10:32 Відповісти
ДЯКУЮ УКРАЇНСЬКІ СПРАВЖНІ ВОЇНИ-НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ ДОКИ ОСТАННІЙ КАЦАП НЕ ЗДОХНЕ НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ....
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18.03.2022 10:32 Відповісти
В первой попытке наш хлопака решил применить лаф-хак, когда ракета направляется вверх а потом в цель, что бы нанести удар в крышу. Но видимо не успел свестись)) Ничего, бывает когда естьь час та натхнення)) Вторым ударом уже влупил просто и без затей - в результате подрыв БК))
Непонятно отчего башни у них такие квадратные. Вчера смотрел это видео много раз.
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18.03.2022 10:32 Відповісти
Мангали поналіплювали, від джавелінів і нлав, "біда" в тому, що це все було теоретично, у них не має чим випробувати, ну ось тут и побували на справжніх випробуваннях Десь навіть бачив відево як мєх. вод за 1 сек насьоби, а кеп и навідних - так під мангалом и повиздихували.
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18.03.2022 10:36 Відповісти
Це не танки, Тигри мабуть.
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18.03.2022 10:57 Відповісти
Так, більш ймовірно.
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18.03.2022 12:51 Відповісти
Красота неймовірна) Слава ВСУ!
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18.03.2022 10:32 Відповісти
Древнее видео с АТО
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18.03.2022 10:33 Відповісти
***** вы заливаете видео 15-16 года?
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18.03.2022 10:33 Відповісти
Чим би дитя не тішилося,або не скиглило!
А як почали галдіти та прибрехувати! "Воєнспеци"
напевно ні в чому не розбираються. Ви ще
почнить розповідати про то як "Тигр" підбили!
Цей мудак розмістив старе відео з зони АТО!
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18.03.2022 11:51 Відповісти
кра!!!си!!!во!!!Е!!!!!!
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18.03.2022 10:34 Відповісти
Атаку з гори треба нашим спецап допрацювати пілся цієї війни, не перше відео де така атака не вдається, прямі влучають майже всі, і дуже ефективно і ефектно.
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18.03.2022 10:34 Відповісти
Мамки, рожайте нових під.расів. Ці вже довоювалися.
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18.03.2022 10:34 Відповісти
«Під Сумами бігала хаскі, мабуть хазяї кинули. Трохи сумна і тому трохи агресивна, - повідомила жінка ветеринарам. - Але шкода, ганялася за нею по полю, насилу впіймала, заберіть, будь ласка, до себе». Коли ж ветеринар заглянув у машину, то отетерів: на задньому сидінні був справжнісінький вовк! І ошелешено дивився на нього.

«Жінка. Голими руками. В полі. Спіймала вовка! Бо він здався трохи сумненьким! Раша, ти проти кого воювати прийшла?»
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18.03.2022 10:35 Відповісти
Какие кефиры? откуда такое слово зацепили ?
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18.03.2022 10:36 Відповісти
Жалко что с первого раза промахнулся. Успели кацапоиды убежать
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18.03.2022 10:37 Відповісти
"іще" - это в мордорских разговорниках украинского так напечатано?
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18.03.2022 10:47 Відповісти
Вторая попытка было очень гут ..
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18.03.2022 10:39 Відповісти
. .
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18.03.2022 10:44 Відповісти
ЭТОМУ ВИДЕО ГОДА 3
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18.03.2022 10:45 Відповісти
Доказательства?
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18.03.2022 10:48 Відповісти
Опис.
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18.03.2022 10:56 Відповісти
Це відео давно на Цензорі описано.
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18.03.2022 10:49 Відповісти
Не похоже на танки. Дулы не торчат + горб сверху, похожий на пакет ракет + куча огня при попадании. Я бы поставил на то, что это "Буратины". И чуваки всё бросили и побежали потому, что прекрасно понимали что щас будет, когда хоть что-то попадёт в заряженную термобарическую ракету в количестве 24 штук.
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18.03.2022 10:56 Відповісти
к сожалегию это старые кадры
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18.03.2022 10:57 Відповісти
Так, дійсно, це старе відео з зони ООС.
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18.03.2022 10:59 Відповісти
Жены, матери, дети России
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Они "мясо", они «не бойцы»

Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно
...
В кажній хаті солдаты сидят

Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть

Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общенье людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ

Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
Пусть чуть дольше они проживут …
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18.03.2022 11:06 Відповісти
все добре, але потрібно було музло підкласти ось таке https://youtu.be/N93byPp4L8k
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18.03.2022 11:19 Відповісти
йди *****
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18.03.2022 11:24 Відповісти
Це старе відео, приблизно 2016-17 рік. Перша ракета заципилась проводами , а друга влучила в манину із снарядами.
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18.03.2022 11:31 Відповісти
знищення ворожої техніки під наш гопак, це є щось! Хлопці, самі подивіться відео, під цей звукоряд! я в захваті! редактори, до Вас звертаюсь
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18.03.2022 11:37 Відповісти
шашлычок, точнее руснячок.
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18.03.2022 11:39 Відповісти
не хочу никого обвинять но это видеопо моему уже было на цензоре больше года назад
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18.03.2022 11:50 Відповісти
****** красавцы!!!
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18.03.2022 12:38 Відповісти
ЦензорНет 23.04.16 15:46 Бутусов Юрій

Знищення мінометноі обслуги російских терористів біля села Калинівка: Подробиці ВІДЕО. Джерело: https://censor.net/ua/n3858
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18.03.2022 13:21 Відповісти
 
 