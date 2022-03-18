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Українські бійці знищують дві бронемашини окупантів за допомогою ПТРК "Стугна". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни знищили дві російські бронемашини за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно, що максимального ефекту наші бійці досягнули після другого пуску ракети, але вже після першого окупанти почали вискакувати з бронемашин. Судячи з запису, можна припусти, що знищено два танки. Прямокутний профіль башти бронемашини, може свідчити про те, що там встановлений так званий "мангал" - спеціальна металева решітка над люком башти, яка, на думку окупантів, має захистити їх від враження ПТРК Javelin.
Топ коментарі
+43 Юрий Новак
показати весь коментар18.03.2022 10:30
+9 Валера Рунов
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+8 fishki
показати весь коментар18.03.2022 10:31
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Будь ласка, зачекайте...
У какой СССРовской или рашистской ПТУР есть такая технология?
Видео- https://youtube.com/shorts/rNW9c7yCsnw
кросівое, конешно, но плодить дезу єто не наш метод
Непонятно отчего башни у них такие квадратные. Вчера смотрел это видео много раз.
А як почали галдіти та прибрехувати! "Воєнспеци"
напевно ні в чому не розбираються. Ви ще
почнить розповідати про то як "Тигр" підбили!
Цей мудак розмістив старе відео з зони АТО!
«Жінка. Голими руками. В полі. Спіймала вовка! Бо він здався трохи сумненьким! Раша, ти проти кого воювати прийшла?»
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Они "мясо", они «не бойцы»
Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно
...
В кажній хаті солдаты сидят
Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть
Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общенье людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ
Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
Пусть чуть дольше они проживут …
Знищення мінометноі обслуги російских терористів біля села Калинівка: Подробиці ВІДЕО. Джерело: https://censor.net/ua/n3858