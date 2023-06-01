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Обстріл Києва: 1 людина загинула, 19 поранено, зокрема 4 дітей. ВІДЕО+ФОТО

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Внаслідок обстрілу Подільського району Києва пошкоджено 6 житлових будинків, школа та дитсадок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує атакувати столицю. Вранці житловий квартал у Подільському районі обстріляно... Одна людина загинула, 19 постраждали, з них четверо дітей", - ідеться у повідомленні мера у телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні зазначається, що пошкоджено шість житлових будинків, дитсадок і школу.

На місці продовжують працювати рятувальники та медики.

Читайте: Ворог обстріляв квартал у Подільському районі Києва, - КМДА

Обстріл Києва: 1 людина загинула, 19 поранено, зокрема 4 дітей 01
Обстріл Києва: 1 людина загинула, 19 поранено, зокрема 4 дітей 02
Обстріл Києва: 1 людина загинула, 19 поранено, зокрема 4 дітей 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
по мнению господина Шольца эта людина тварина, которая выпустила эту ракету(снаряд) или хрен там что, совершенно не виновата, а виноват только путлер, он самый плохой,... но тогда эта людина тварина должна была отказаться выполнять приказ своего фюрера..., а иначе они заодно...
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18.03.2022 11:02
+9
Щольца треба сюди привезти і показати що тут роблять його московські хазяйва.
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18.03.2022 11:03
+5
Теробороні передати, СБУ того хмиря ще захищати буде.
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18.03.2022 11:02
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18.03.2022 10:58 Відповісти
Ну що мій *****-піздюк??? Яж тобі казав не лізь і не трогай Україну.
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18.03.2022 11:21 Відповісти
недавно хакеры ломали телевидение россии, поставьте им по всем каналам "лебединое озеро" вместо всяких сюжетов
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18.03.2022 11:27 Відповісти
суки
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18.03.2022 10:59 Відповісти
активіст шарія в києві

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001909735508

що з такими потрібно робити
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18.03.2022 10:59 Відповісти
Теробороні передати, СБУ того хмиря ще захищати буде.
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18.03.2022 11:02 Відповісти
vimeo.com/ сайт шось лежить
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18.03.2022 11:02 Відповісти
по мнению господина Шольца эта людина тварина, которая выпустила эту ракету(снаряд) или хрен там что, совершенно не виновата, а виноват только путлер, он самый плохой,... но тогда эта людина тварина должна была отказаться выполнять приказ своего фюрера..., а иначе они заодно...
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18.03.2022 11:02 Відповісти
Щольца треба сюди привезти і показати що тут роблять його московські хазяйва.
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18.03.2022 11:03 Відповісти
где было ПВО??
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18.03.2022 11:09 Відповісти
В мире не существует ПВО со 100% эффективностью. Кроме того против снарядов ПВО не работает.
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18.03.2022 14:29 Відповісти
В Киеве более менее норм ПВО-ни одна авиабомба не прилетела. Киев бстреливают только ракетами и снарядами. Против снарадов не существует ПВО а ракеты-почти все сбиваются но обломки падают на город-как и обломки самолетов сбытых ПВО
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18.03.2022 22:51 Відповісти
посл. 4 дня у нас начались большие разрушения. До этого - только 1 дом на Соломенке пострадал за 2 недели. Почему?
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18.03.2022 23:34 Відповісти
Лариса Денисенко ©

Діти повітряних тривог
(книжка вийде невдовзі у видавництві "Видавництво")

Мене звати Мія. Я народилася в бомбосховищі. А точніше - у підвалі пологового будинку в Коломиї, 25 лютого 2022 року, о 19:06, під час повітряної тривоги. Тривав другий день, як Росія стріляла й скидала бомби на народжених і ненароджених - тих, хто були напоготові, як-от я.

Усе минуло добре. З мамою була наша лікарка пані Сюзанна, а тато встиг облаштувати лікарняний підвал, щоб усім було трохи тепліше й безпечніше. В разі чого.

Це «в разі чого» означає, що будь-якої миті небо може стати небезпечним. Повітря починає стогнати - його розриває всяке лихосилля російських військових. Тоді треба швидко ховатися під землю.

Мене називають бойовою дівчиною. У мене є одна сила, про яку знають лише діти повітряних тривог. Я відчуваю, де вони й що роблять, і маю з ними зв'язок. - читати далі https://docs.google.com/document/d/1ppbb2jHyOAZVwN1xJW6PVIX5b5FOew9s/edit

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18.03.2022 11:19 Відповісти
Інформація для біженців з України які мають намір приїхати до Австрії
https://*******.info/threads/uvaga-vazhliva-informacija-dlja-bizhenciv-z-ukrajini-v-avstriji.1327879/
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18.03.2022 11:33 Відповісти
 
 