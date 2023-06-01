Обстріл Києва: 1 людина загинула, 19 поранено, зокрема 4 дітей. ВІДЕО+ФОТО

Внаслідок обстрілу Подільського району Києва пошкоджено 6 житлових будинків, школа та дитсадок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ворог продовжує атакувати столицю. Вранці житловий квартал у Подільському районі обстріляно... Одна людина загинула, 19 постраждали, з них четверо дітей", - ідеться у повідомленні мера у телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні зазначається, що пошкоджено шість житлових будинків, дитсадок і школу.

На місці продовжують працювати рятувальники та медики.

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