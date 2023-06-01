Обстріл Києва: 1 людина загинула, 19 поранено, зокрема 4 дітей. ВІДЕО+ФОТО
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Внаслідок обстрілу Подільського району Києва пошкоджено 6 житлових будинків, школа та дитсадок.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує атакувати столицю. Вранці житловий квартал у Подільському районі обстріляно... Одна людина загинула, 19 постраждали, з них четверо дітей", - ідеться у повідомленні мера у телеграм-каналі у п'ятницю.
У повідомленні зазначається, що пошкоджено шість житлових будинків, дитсадок і школу.
На місці продовжують працювати рятувальники та медики.
Топ коментарі
+12 Hanka Panyanka
показати весь коментар18.03.2022 11:02
+9 Микола Мазуренко
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+5 Юрий Новак
показати весь коментар18.03.2022 11:02
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що з такими потрібно робити
людинатварина, которая выпустила эту ракету(снаряд) или хрен там что, совершенно не виновата, а виноват только путлер, он самый плохой,... но тогда эта людинатварина должна была отказаться выполнять приказ своего фюрера..., а иначе они заодно...
Діти повітряних тривог
(книжка вийде невдовзі у видавництві "Видавництво")
Мене звати Мія. Я народилася в бомбосховищі. А точніше - у підвалі пологового будинку в Коломиї, 25 лютого 2022 року, о 19:06, під час повітряної тривоги. Тривав другий день, як Росія стріляла й скидала бомби на народжених і ненароджених - тих, хто були напоготові, як-от я.
Усе минуло добре. З мамою була наша лікарка пані Сюзанна, а тато встиг облаштувати лікарняний підвал, щоб усім було трохи тепліше й безпечніше. В разі чого.
Це «в разі чого» означає, що будь-якої миті небо може стати небезпечним. Повітря починає стогнати - його розриває всяке лихосилля російських військових. Тоді треба швидко ховатися під землю.
Мене називають бойовою дівчиною. У мене є одна сила, про яку знають лише діти повітряних тривог. Я відчуваю, де вони й що роблять, і маю з ними зв'язок. - читати далі https://docs.google.com/document/d/1ppbb2jHyOAZVwN1xJW6PVIX5b5FOew9s/edit
https://*******.info/threads/uvaga-vazhliva-informacija-dlja-bizhenciv-z-ukrajini-v-avstriji.1327879/