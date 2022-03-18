"Антифриз - яд": Українські військові знайшли кинуту САУ окупанта з табличкою-нагадуванням "для самої "синьої" армії світу". ВIДЕО
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В Миколаївській області українські військові знайшли самохідну артилерійську установку МСТА-С з повним боєкомплектом, яку покинули російські окупанти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Ще один трофей. Кинута російськими окупантами САУ, з табличкою-нагадуванням для "воїнів" самої "синьої" армії світу - " Антифриз - отрута", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+49 Віталій Байрактар
показати весь коментар18.03.2022 11:14
+33 Ksenia VB
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+29 Aleksey NotBad
показати весь коментар18.03.2022 11:14
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Водки нет - пей антифриз!
- Не хотим хорошо жить! Никто не заставит нас хорошо жить! Не подсовывайте нам собственность! Хотим жить без имущества и работать без зарплаты! Пусть за всю жизнь мы накопили шестнадцать рублей и детям ничего не завещаем, кроме рецептов, мы отстаиваем свой гибельный путь и рвем каждого, кто хочет вытащить нас из капкана!
- Не трожь! - И лижем стальные прутья. - Не подходи, не лечи! Оставь как было! Нам нравится как было, когда ничего не было, ибо что-то было. Нас куда-то вели. Мы помним. Мы были в форме. Мы входили в другие страны. Нас боялись. Мы помним. Нас кто-то кормил. Не досыта, но как раз, чтоб мы входили в другие страны. Мы помним. Нас кто-то одевал. Зябко, но как раз, чтоб нас боялись. Наши бабы в желтых жилетах таскали опоки, мы у мартена в черных очках... Помним и никому не дадим забыть.
Умных, образованных, очкастых - вон из страны, со смаком, одного за другим. Пока все не станут одинаковыми взъерошенными, подозрительными. При виде врача - оскал желтых зубов: «Не трожь!»
Подыхаем в тряпье на нарах: «Не трожь!» - и последний пар изо рта.
Копаемся в помоях, проклиная друг друга: «Как лечат, суки! Как строят, гады! Как кормят, падлы!»
Один толчок земли - и нету наших городов.
А не трожь!
Наш способ!
Всего жалко, кроме жизни. Наш способ!
Посреди забора схватил инфаркт. Не докрасил. Наш способ!
Лопата дороже! Держи зубами провода!
Все дороже жизни.
И приучили себя. Умираем, но не отдаем. Ни цепь, ни миску, ни государственную собачью будку!
Это наш путь! И мы на нем лежим, рыча и завывая, в стороне от всего человечества.
Михаил Жванецкий
Водку пропоную назвати "Сібірскоє сіяніє" і в тому ж дусі. В кращому випадку кацап залишиться сліпим на все життя. Генштабу треба взяти цю ідею на озброєння., бо кацапа який не хоче випити алкоголь і природі не існує