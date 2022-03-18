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"Антифриз - яд": Українські військові знайшли кинуту САУ окупанта з табличкою-нагадуванням "для самої "синьої" армії світу". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Миколаївській області українські військові знайшли самохідну артилерійську установку МСТА-С з повним боєкомплектом, яку покинули російські окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

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"Ще один трофей. Кинута російськими окупантами САУ, з табличкою-нагадуванням для "воїнів" самої "синьої" армії світу - " Антифриз - отрута", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+49
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18.03.2022 11:14
+33
Жванецкий знал.
- Не хотим хорошо жить! Никто не заставит нас хорошо жить! Не подсовывайте нам собственность! Хотим жить без имущества и работать без зарплаты! Пусть за всю жизнь мы накопили шестнадцать рублей и детям ничего не завещаем, кроме рецептов, мы отстаиваем свой гибельный путь и рвем каждого, кто хочет вытащить нас из капкана!
- Не трожь! - И лижем стальные прутья. - Не подходи, не лечи! Оставь как было! Нам нравится как было, когда ничего не было, ибо что-то было. Нас куда-то вели. Мы помним. Мы были в форме. Мы входили в другие страны. Нас боялись. Мы помним. Нас кто-то кормил. Не досыта, но как раз, чтоб мы входили в другие страны. Мы помним. Нас кто-то одевал. Зябко, но как раз, чтоб нас боялись. Наши бабы в желтых жилетах таскали опоки, мы у мартена в черных очках... Помним и никому не дадим забыть.
Умных, образованных, очкастых - вон из страны, со смаком, одного за другим. Пока все не станут одинаковыми взъерошенными, подозрительными. При виде врача - оскал желтых зубов: «Не трожь!»
Подыхаем в тряпье на нарах: «Не трожь!» - и последний пар изо рта.
Копаемся в помоях, проклиная друг друга: «Как лечат, суки! Как строят, гады! Как кормят, падлы!»
Один толчок земли - и нету наших городов.
А не трожь!
Наш способ!
Всего жалко, кроме жизни. Наш способ!
Посреди забора схватил инфаркт. Не докрасил. Наш способ!
Лопата дороже! Держи зубами провода!
Все дороже жизни.
И приучили себя. Умираем, но не отдаем. Ни цепь, ни миску, ни государственную собачью будку!
Это наш путь! И мы на нем лежим, рыча и завывая, в стороне от всего человечества.
Михаил Жванецкий
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18.03.2022 11:20
+29
Кацап всегда остаётся кацапом
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18.03.2022 11:14
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18.03.2022 11:14 Відповісти
Кацап всегда остаётся кацапом
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18.03.2022 11:14 Відповісти
хороший апарат - дуже пригодиться !
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18.03.2022 11:24 Відповісти
Для нас це смішно. Для них - буденність. Вони навіть не зрозуміють, чого нам смішно.
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18.03.2022 11:28 Відповісти
на всякий случай
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18.03.2022 11:14 Відповісти
ЛАПАТНАЯ ТІПА АРМІЯ НЄПАБЄДІМЯ І ЛЄГЄНДАРНАЯ-ТІЛЬКИ ЗСУ ЦЬОГО НЕ ЗНАЛИ...
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18.03.2022 11:14 Відповісти
Орки пейте антифриз!
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18.03.2022 11:15 Відповісти
- Будете здорові!!!
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18.03.2022 11:30 Відповісти
Gentlemen, I'm sorry! Please:
Водки нет - пей антифриз!
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18.03.2022 11:33 Відповісти
МСТА-С. Нам згодиться.
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18.03.2022 11:17 Відповісти
Мста, - це не абревіатура, а назва річки.
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18.03.2022 11:20 Відповісти
прибрати скрізь те нагадування й воювати з кацапами не буде потреби...
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18.03.2022 11:18 Відповісти
Осторожнее-это(судя по бравурной литературе)любители растяжек!!!.
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18.03.2022 11:18 Відповісти
Чомусь вся техніка, що нам передають орки, замащена по маківку, таке враження що вона з Хабаровська йшла своїм ходом. і все тайгою.
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18.03.2022 11:18 Відповісти
Так вони до цього місяць у білоруських лісах "тренувалися".
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18.03.2022 11:28 Відповісти
І що, сидушки впадлу під собою помити? Хз як вони їх використовують, зважаючи їх любов до унітазів?
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18.03.2022 11:36 Відповісти
Вони з унітазів чай п'ють.
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18.03.2022 11:40 Відповісти
Это проехало 20 км от Крыма... На сидушку обратите внимание)))) Она так собиралось сотни км ехать) https://www.youtube.com/watch?v=4tUeTkPrwGg
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18.03.2022 15:51 Відповісти
Та в них і дома так само,засранці цілими поколіннями...За сотні років "наснохачились" так,що до сих пір не знають хто кому батько,дід,чи дядько,тому ці мокші та езря І вивели таку дебільну націю,завдяки інцесту,яка знає тілки жерти,с"рти та розмножуватись...
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18.03.2022 13:03 Відповісти
Жванецкий знал.
- Не хотим хорошо жить! Никто не заставит нас хорошо жить! Не подсовывайте нам собственность! Хотим жить без имущества и работать без зарплаты! Пусть за всю жизнь мы накопили шестнадцать рублей и детям ничего не завещаем, кроме рецептов, мы отстаиваем свой гибельный путь и рвем каждого, кто хочет вытащить нас из капкана!
- Не трожь! - И лижем стальные прутья. - Не подходи, не лечи! Оставь как было! Нам нравится как было, когда ничего не было, ибо что-то было. Нас куда-то вели. Мы помним. Мы были в форме. Мы входили в другие страны. Нас боялись. Мы помним. Нас кто-то кормил. Не досыта, но как раз, чтоб мы входили в другие страны. Мы помним. Нас кто-то одевал. Зябко, но как раз, чтоб нас боялись. Наши бабы в желтых жилетах таскали опоки, мы у мартена в черных очках... Помним и никому не дадим забыть.
Умных, образованных, очкастых - вон из страны, со смаком, одного за другим. Пока все не станут одинаковыми взъерошенными, подозрительными. При виде врача - оскал желтых зубов: «Не трожь!»
Подыхаем в тряпье на нарах: «Не трожь!» - и последний пар изо рта.
Копаемся в помоях, проклиная друг друга: «Как лечат, суки! Как строят, гады! Как кормят, падлы!»
Один толчок земли - и нету наших городов.
А не трожь!
Наш способ!
Всего жалко, кроме жизни. Наш способ!
Посреди забора схватил инфаркт. Не докрасил. Наш способ!
Лопата дороже! Держи зубами провода!
Все дороже жизни.
И приучили себя. Умираем, но не отдаем. Ни цепь, ни миску, ни государственную собачью будку!
Это наш путь! И мы на нем лежим, рыча и завывая, в стороне от всего человечества.
Михаил Жванецкий
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18.03.2022 11:20 Відповісти
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18.03.2022 12:47 Відповісти
Слава Богу в Україні! Героям шана! Чекаємо втручання Всевишнього у війну ... у понеділок!
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18.03.2022 11:25 Відповісти
Лебединое озеро по всем каналам кауапии?
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18.03.2022 11:35 Відповісти
Появился такой термин - волотильность российского оружия
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18.03.2022 13:25 Відповісти
Як я вже і казав треба на кацапських блокпостах нібито кидати вантажівки з пивом і водкою ( зробленою з метілового спирту), це дозволить дуже дешево виводити з ладу цілі кацапські дивізії.
Водку пропоную назвати "Сібірскоє сіяніє" і в тому ж дусі. В кращому випадку кацап залишиться сліпим на все життя. Генштабу треба взяти цю ідею на озброєння., бо кацапа який не хоче випити алкоголь і природі не існує
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18.03.2022 19:28 Відповісти
 
 