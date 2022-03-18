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"Давай! Пальни цих г#ндонів!", - "Та всьо - п#зда їм!, - розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує бронетехніку окупантів. ВIДЕО

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Українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафіксовані моменти роботи розрахунку ПТРК "Стугна-П". Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису дві успішні атаки українських бійців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці знищують дві бронемашини окупантів за допомогою ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+125
Побільше вдалих пострілів нашим Героям! Слава Україні !!
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18.03.2022 11:42
+79
Там мабуть одні копита побігли
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18.03.2022 11:42
+58
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18.03.2022 11:46
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Побільше вдалих пострілів нашим Героям! Слава Україні !!
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18.03.2022 11:42 Відповісти
Там мабуть одні копита побігли
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18.03.2022 11:42 Відповісти
Стугна не хуже джавелинов, а возможно лучьше
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18.03.2022 11:42 Відповісти
Дешевле)
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18.03.2022 11:44 Відповісти
Дальность больше в два раза
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18.03.2022 11:45 Відповісти
Однакова.
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19.03.2022 07:53 Відповісти
дальність вирішує багато- алк у джавелин є свої +
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18.03.2022 11:49 Відповісти
Важча у використанні і не така мобільна.
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18.03.2022 11:52 Відповісти
Важча у використанні і не така мобільна.
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18.03.2022 11:53 Відповісти
Джавелин лучше для мобильных груп.

Стугна лучше для стационарных позиций.

Результат работы практически одинаков. У джавелина мелкая ракета, зато бъёт сверху. У Стугны ракета больше и мощнее. Если правильно попала то каюк без вариантов.
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18.03.2022 11:54 Відповісти
пряма дистанція авто, другий варіант в ручному режимі дистанція до цілі керує оператор, це також потрібно знати і вміти, я гадаю, що наші славні хлопці вже знають як знищувати ворога на моїй землі! Слава Україні!
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18.03.2022 12:03 Відповісти
писали, американці вражені якістю використання Джевелінів, на 112 пусків 100 влучень
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18.03.2022 13:33 Відповісти
Н,лоу - 900 м (самый компактный, одноразовый)
Джавелин - 2,5 км (максимальная 3км,) два вида атаки - прямой и сверху ломит башню
Стугна - 5 км.
Скиф - 5 км (ночью - 3 км)
+ много старых модернизированных ПТРК моделей ссср.

у каждой штучки свое тактическое назначение
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18.03.2022 12:05 Відповісти
Да, Джавелин мобильней
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18.03.2022 11:59 Відповісти
Стугна наводится по лазерному лучу, и если орки начнут ставить лазерные помехи, то стугна превратится в бесполезный фейерверк. У Израильтян есть хорошие системы которые не только фиксируют и глушат лазерную подстветку, но и указывают наводчику источник излучения.
Javelin наводится по изображению и после выстрела в наводке оператора не нуждается, это два его основных преимущества. Оператор может прыгать в укрытие сразу после выстрела, Javelin сам следит за целью и если она не заедет за какое-то укрытие, то не уйдет.
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18.03.2022 12:03 Відповісти
Вы не в курсе как работает Стугна.

Оператор почти всегда в укрытии. Она управляется дистанционно. В этом смысле джавелин даже более рискованный.

Лазером подсвечивает в последний момент перед попаданием. Поэтому все кацапские лазерные защиты тоже идут лесом.
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18.03.2022 12:12 Відповісти
Дистанционное сообщение между установкой и оператором не так удалено, если по месту пуска ведется огонь, например из того же танка, оператору тоже может попасть, ну и установке тоже. Лазерная подстветка довольно легко глушится, другое дело что у рашистов похоже нет такого оборудования, или его очень мало. Я к тому что когда амеры разрабатывали Javelin, целью было устранить все эти недостатки, и сделать ракету по принципу выстрелил-забыл.
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18.03.2022 12:19 Відповісти
Никто не спорит, что джавелин технологичней и значительно лучше для мобильных групп.

Но для стационарной позиции лучше стугна. Она вдвое дальше стреляет и можно управлять из блиндажа или бронемашины.
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18.03.2022 12:26 Відповісти
У каждого из этих девайсов, есть свои плюсы. Почему Стугну покупают арабы? Да потому что в условиях пустыни, дальность (а она у Стугны выше, чем у Джавелинов и NLAWов) решает. Попробуй подобраться к противнику, когда вокруг голая пустыня и ни кустика вокруг.
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18.03.2022 12:44 Відповісти
Джавелин часто косячит , если радом может находится уже подбитая горящая техника
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18.03.2022 13:28 Відповісти
річ у тім що у Стугни лазер не підсвічує ціль, а лазер веде ракету, тому виявити джерело випромінювання складніше, тому єдиним портунком може бути тільки димова завіса, але навряд чи допоможе, занадто швидко все відбувається
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18.03.2022 13:36 Відповісти
Лазер светит на саму цель за секунду до попадания ракеты, до этого он ведёт ракету, не попадая лучом на цель. Поэтому даже если сработают датчики лазерного облучения, система защиты не успеет выпустить аэрозольное облако.
Написал и сижу репу чухаю. "датчики лазерного облучения", о чем это я, применительно к кацапскому металлолому
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18.03.2022 14:43 Відповісти
не буду сперечатися, треба мануали доступні в мережі щодо Стугни почитати, але там же суть в тому, що оператор веде ракету, і тому їй підсвітка цілі не потрібна, а може й так, ну таке працює, успішно, то й добре, головне більше зашквареної кацапні і знищеної техніки.
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18.03.2022 14:48 Відповісти
какие споры, я полностью с Вами согласен
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18.03.2022 15:40 Відповісти
у них мяса и железа много а вот ..датчиков.. маловато деньги ******** на виллы хенералам на яхты дружбанам ***** и на дворец ***** в геленжике
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19.03.2022 06:09 Відповісти
Перепрошую... що кацапи будуть ставити?? "...лазерные помехи"!!!
Та у цих клоунів жерти нічого, а ви про технологічне обладнання.
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18.03.2022 14:27 Відповісти
Стугна хуже джевелинов поскольку, джеаелин можно на спине таскать и после выстрела забыть за цель. Стугна неподвижна и надо подсвечивать цель, пока ее не поразит ракета. Джеаелин - это идеальное орудие для мобильной современной войны
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18.03.2022 17:36 Відповісти
Може, не варто плутати тепле з м'яким, бо "Стугна" і "Джавелін" займають різні ніші серед протиьанкового озброєння (різна дальність). Читайте коментарі вище.
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18.03.2022 18:46 Відповісти
ДЯКУЮ СПРАВЖНІМ УКРАЇНСЬКИМ ГЕРОЯМ-НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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18.03.2022 11:43 Відповісти
Красівоє!.
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18.03.2022 11:43 Відповісти
Самые любимые короткометражки
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18.03.2022 11:44 Відповісти
Це не вiн побiг а його голова побiгла.
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18.03.2022 11:44 Відповісти
Курка теж без голови пару хвилин бігає ))
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18.03.2022 17:01 Відповісти
Верим ЗСУ! Хай земля горит под ногами кацапов
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18.03.2022 11:44 Відповісти
Війна стала позиційною, і найголовніше - нам всім не треба впадати у пастку ейфорії швидкої перемоги.
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18.03.2022 11:44 Відповісти
Під їхніми ратицями.
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18.03.2022 11:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=g0eIN_94uFU
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18.03.2022 11:56 Відповісти
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18.03.2022 11:46 Відповісти
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18.03.2022 11:48 Відповісти
Спасибо Пашинскому и Танечке Черновол, СВОЕВРЕМЕННО спасшим ,Стугну и др
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18.03.2022 11:48 Відповісти
А шо, Порошенко продати хтів?
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18.03.2022 11:54 Відповісти
іди *****, чмо
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18.03.2022 12:07 Відповісти
Ти на йому сидиш? Тобі ще й карамелю дають?
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18.03.2022 12:55 Відповісти
Я так і думав, що наші козацькі винахідливі голови додумаються стріляти Стугною по-типу стрільби Джавеліна - по керованій навісній траекторії. Тим паче, що ця система для цього дуже адаптована. Грамотно!
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18.03.2022 11:51 Відповісти
ну так, знаючи дистанцію до цілі - пуляєш в бік від неї або вгору, потім рахуеш час, і в потрібний помент опускаєш візів і, як наслідок, промінь лазеру нижче. Це важко, але якщо разок вийшло то кайф незрівняний
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18.03.2022 17:58 Відповісти
На последних кадрах тушку взрывной волной откинуло
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18.03.2022 11:52 Відповісти
денацификация роССиянина
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18.03.2022 12:07 Відповісти
де-милитаризация
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18.03.2022 12:08 Відповісти
это руССофобия, .. какая то ..
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18.03.2022 12:41 Відповісти
Приємно, що стільки підаросіян з технікою стали хорошими.
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18.03.2022 11:53 Відповісти
парни , вы настоящие профи , так держать
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18.03.2022 12:00 Відповісти
На 0:24 ракета зачепила металоконструкцію ?, але пішла чьотко в ціль .чи здалось ? Хлопці молодці!
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18.03.2022 12:00 Відповісти
Вот ещё работа нашей станции помощи приехавшим на учения - https://t.me/kyivoperativ/91422
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18.03.2022 12:05 Відповісти
Н,лоу - 900 м (самый компактный, одноразовый)
Джавелин - 2,5 км (максимальная 3км,) два вида атаки - прямой и сверху ломит башню
Стугна - 5 км.
Скиф - 5 км (ночью - 3 км)
+ много старых модернизированных ПТРК моделей ссср.

у каждой штучки свое тактическое назначение
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18.03.2022 12:06 Відповісти
В пятый раз старик закинул невод
anti-colorados 18 Березня, 2022

Разные источники еще вечером сообщили о том, что в Чернобаевке снова собирается российская техника. Правда, на фото, которые это подтверждало, не было видно вертолетов. Их либо стало конкретно меньше и потому, вопреки желанию, в этот раз их не подвезли, либо их подвезли позже, уже после того как был сделан снимок. В общем, было понятно, что они собираются в пятый раз на одном и том же месте. И тут приходит на ум то, что путин усиленно реконструировал совок, хоть не везде и не во всем, но местами ему это удалось. Похоже на то, что его главнокомандующий парнокопытными войсками, генерал-оленевод Шойгу, до дыр насмотрелся фильма «Место встречи изменить нельзя». Именно этот тезис и был положен в эпизод с Чернобаевкой.

Что тут можно сказать? Раз уже так упорно повторяется один и тот же алгоритм действий, мы можем подсказать противнику еще пару эффектны приемов, которые он может запилить на глазах у Одессы. Они тоже будут неким повторением уже пройденного материала, но чтобы это не выглядело сделанным «под копирку», можно добавить экспресии, драматизма и эпичности. Как говорил Чехов: «Если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем, его прикладом забьют насмерть главного героя и режиссера». Понятно, что руZZкий дух засунул бы это ружье себе в известное место, причем - в первом же акте, но против классика не попрешь.
Итак, всем хорошо известно о том, как под Одессой был сброшен воздушный десант врага. Насколько можно понять из скудных описаний события, десант был сброшен всего с одного Ила и это было человек 100, а значит это были разведчики или спецназ ВДВ, то есть их самая махровая элита. В общем, наши военные уже давно показали, что у них нет «ні часу, ні натхнення» разбираться в сортах лайна, вернее в особенностях элит, и потому крошат их с тем же самым темпом, как и обычных скотовозов - их бронебудки с личным составом.
В общем, десант был сброшен под Одессой, но не с той стороны Одессы, с которой бы десант сбрасывали нормальные люди. Его сбросили прямо в море, на скопление морских бычков. Поскольку сбрасывали их со снаряжением, то даже летом все выглядело бы не по фен-шую, ну а когда температура воды 3-4 градуса, то с оружием и БК сильно не поплаваешь. Трудно представить, что элита думала, когда под ногами увидела волны и поняла, что будет дальше, но наверное, им невыносимо захотелось позвонить маме и сказать, что они на учениях. В любом случае, все они разочаровались, а одесситы еще какое-то время говорили о том, как замечательно плавает вон та группа в полосатых купальниках.
В этот раз все можно было обставить более профессионально, но безусловно в парадигме «Место встречи изменить нельзя». Поскольку барахтаться в холодной воде не комильфо, можно было осуществить посадочное десантирование с посадкой аэроплана с десантниками на воду. Жители Одессы наверняка оценили бы этот маневр. А если бы пилот проявил долю артистизма и посадил самолет вертикально, вниз носом, то наверное собрал бы аплодисменты и крики «Бис!».
Что там у нас осталось, корабли? Говорят, что вчера они болтались на горизонте вблизи Одессы и намекали, что могут высадить десант. В этот раз одесситы проявили куда большую выдержку и прошлый инцидент не повторился. Напомним, тогда один из кораблей накрыли РСЗО, после чего тот загорелся и попытался доплыть до Ватостополя, но потом прошла команда на срочное погружение и он отправился на исследование прибрежного шельфа. В этот раз было решено подпустить «непобедимую армаду» поближе, чтобы познакомится сразу со всем кораблями. Но те - поболтались на горизонте, так и не решившись высадить свой морской десант, хотя воздушные десантники уже давно греют воду примерно в этом самом месте.
Как следует из описаний эпопеи сгоревшего корабля, рядом с ним не было замечено ни спасательной авиации, ни спасательных кораблей и с большой долей вероятности, можно сказать о том, что экипаж оказался настолько удивлен вертикальной скоростью своего корабля, что остались досматривать все мероприятие до конца. А в этот раз все можно было бы сделать более основательно и сжечь корабли самостоятельно, без посторонней помощи. Тогда можно было воспользоваться шлюпками и спасательными жилетами.
С одной стороны, зрелище десятка горящих кораблей было бы крайне эстетичным. РоZZийские моряки могли бы сделать неплохие сэлфи для одноглазников и наверняка, это по достоинству оценили бы жители Одессы. А с другой стороны, это было бы очень скрепно и в традициях этого флота. Во время Крымской войны, в которой роZZия огребла по сусалам, свой флот утопил адмирал Нахимов и это стало главным достижением данного флота. Там теперь имеется орден Нахимова, а Ватостополь имеет памятник «Кораблям, утопленным своим пешком». Раз такие подвиги там считаются кошерными, то почему бы и не повторить? А кроме того, все может закончиться намного хуже потому, что:


Ну а если на ситуацию смотреть более глобально, то за пару последних дней в глазах мировой общественности путин прошел путь от притрушенного выродка до военного преступника и кровавого диктатора, с которым на одно гектаре желает встретиться только Ермак, Западляк и янелох, больше - никто. Но тут важно понимать то, что прутин уже получает ровно те же самые эпитеты, что и Гитлер. Все, кто привык обмазываться зеленым, хотя бы подумали на эту тему, хотя с «подумать» там всегда было в режиме «стоп-сигнала».
Так вот, аналогий с Гитлером у прутина становится все больше. Его последняя речь была исполнена в гитлеровском стиле и это отметила буквально вся мировая пресса, кроме Г+Г, конечно, поскольку бородатое существо не разрешает этого делать в принципе. Но главное - не это. Прутин уже достаточно давно живет в бункере, как это было и с фюрером. А как известно, если ты переселился в бункер, то выезд оттуда происходит только вперед ногами.
То как именно Гитлер умер, доподлинно неизвестно. Одни говорят, что он застрелился, другие, что его застрелил охранник, третьи рассказывают о том, что фюрер отравился цианистым калием. Отсюда следует, что практически все ингредиенты последних дней фюрера прутин уже повторил и остается только поближе к нему пододвинуть горсть пилюль с ядом и пистолет. Он даже не представляет, какое облегчение миру он бы принес, если бы повторил тот самый гэг, который выкинул Гитлер в конце войны.
Но это - будет позже, а вот пятый дубль Чернобаевки войдет в анналы военной истории как образец беспримерной и невероятной тупости, на которую способны только руZZкие. Глядя на этот пейзаж, становится понятно то, почему Жуков уложил почти миллион солдат подо Ржевом, которые волнами шли и шли под пулеметы и ложились слоями, даже не пытаясь исполнить какой-то другой маневр. Это у них в крови, иначе они не умеют. Посему, надо просто методично уничтожать эту навалу, как это делают в сельском хозяйстве с вредителями. Просто надо понять, что Чернобаевка стала местом утилизации всего этого хлама. Пускай подвозят, что там у них осталось. Главное, пока не пускать туда цыган, чтобы они не пострадали.
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18.03.2022 12:27 Відповісти
Все, кто привык обмазываться зеленым, хотя бы подумали на эту тему, хотя с «подумать» там всегда было в режиме «стоп-сигнала».
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18.03.2022 13:27 Відповісти
Цензор зовсім відстав від життя:"Увага! Ненормативна лексика!"-це якраз сьогодні нормально і все зрозуміло,без питань
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18.03.2022 12:35 Відповісти
Patrik 778078f1 , все вірно ! ***** - не матюк, а просто адреса...
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18.03.2022 12:45 Відповісти
Напрямок в сторону мокшанських болот, типу як схід, захід, північ ...
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18.03.2022 17:04 Відповісти
!!! !!!
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18.03.2022 17:11 Відповісти
В ГБР мабудь траур від таких кадрів.Їх же коробило,що Стугни нашим воїнам передали,навіть намагались проводити арешти за це
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18.03.2022 12:36 Відповісти
только жечь и убивать этих кацапских гандонов
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18.03.2022 12:37 Відповісти
принуждение рабсиян к миру .. единственно правильный путь.
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18.03.2022 12:42 Відповісти
Молодці хлопці! Героям Слава!!💪💪💛💙💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️✌️✌️✌️
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18.03.2022 12:57 Відповісти
Спасибо за праздник! Слава Украине!!!
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18.03.2022 13:01 Відповісти
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18.03.2022 15:50 Відповісти
Файний постріл. Браво Біс.
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18.03.2022 19:00 Відповісти
А чого і лексика нормативна,мені подобається.
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18.03.2022 19:02 Відповісти
Если мат ,приносит удачу ,почему бы и нет. Мочите г@ндонов ,и чем побольше тем лучше..
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19.03.2022 05:04 Відповісти
як мило для українського вуха звучать слова українських воїнів... м'яко та чаруюче...
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19.03.2022 06:28 Відповісти
Даруй вам БОЖЕ здоров'я!
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19.03.2022 06:40 Відповісти
Жарьте этих сутулых ,***** шастать
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20.03.2022 12:05 Відповісти
А про мене чим жарити москалів все одно-лиш би був результат...
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20.03.2022 13:49 Відповісти
 
 