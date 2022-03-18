Росія націоналізує завод Volkswagen та переназве автомобіль на "Буратіно", - депутат Держдуми РФ Толстой. ВIДЕО
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Віце-спікер Держдуми Петро Толстой в ефірі програми видання "Комсомольская правда" запропонував низку змін щодо націоналізації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
"Так буде з автомобільними підприємствами, які локалізовані на території Росії в разі, якщо їх іноземні власники зроблять якийсь крок з країни. Так, вони будуть націоналізовані, будуть випускати ті ж самі "Фольксвагени", але ми назвемо їх якось інакше, я не знаю, "Буратіно". І поїдемо", - сказав Толстой.
Нагадаємо, найбільший європейський автобудівник Volkswagen Group зупиняє виробництво на своїх російських заводах і припиняє експорт до Росії. Це рішення стосується і підрозділів концерну, зокрема Skoda, Porsche. Виробничі майданчики у Калузі та Нижньому Новгороді зупинять.
Загалом працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже 200 компаній.
Будь ласка, зачекайте...
Производство - это не здание. Здание - это не производство.
Золотоордынцы своего автомобиля не могут создать.
Они могу только отжимать.
Золотоордынцы это же нация кочевников грабителей.
Минпромторг России, Госкорпорация «Росатом», «Автотор Холдинг» и правительство Калининградской области подписали соглашение о взаимодействии в области развития электромобилей.
Соглашение предполагает организацию и развитие производства электромобилей и отечественных тяговых аккумуляторных батарей, модулей и ячеек на базе современных интеллектуальных технологий на территории региона.
❗️Правительство РФ утвердило правовой режим для эксперимента по беспилотному транспорту, испытания такси пройдут в Москве в районе Ясенево - Кабмин РФ
аби щось скіздєть..
Лаптєногіє фсьо схавають
*********** - самое то!
Ни одно автопроизводство в россии не имеет 100% локализации. Только Буратино и получится, но не машина . . .
"Взять все и поделить!" (с)
Автомобілі випускати, це не півнів з гімна ліпити
Все предприятия, построенные на территории российской империи иностранными инвесторами, были национализированы.
Вопрос в том, что у кацапов нет мозгов на модернизацию и обновление западного оборудования. Что они захватили, то и будут клепать годами.
Запад совершил ошибку, когда спустя 70 лет после кидалова опять пустил свиней в свою орбиту в надежде на их коллективное исправление. Совершил ошибку, когда дал зеленый свет мировым компаниям инвестировать в страну озлобленного антизападного быдла. Совершил ошибку, когда открыл миру рынки для российской продукции. Совершил ошибку, когда насытил нищий и серый быт россиянина изобилием своих товаров.
Совершил ошибку, потому что свиньи не исправились, а наоборот, выйдя из кризиса 90-х, окрепли и вернулись к своей старой доброй имперской фашистской антизападной идеологии.
І так аж до 1930 х. Зате Савдепія слала на Захід дешеві корисні копалини і ліс з природними
ресурсами, вигода була двубічна.
Це після 1945 Савдепія вивезла з Німеччини підприємство тіпа "Опель" і почала випускати
Москвічі
Нехай, у них мізок не хватить, та і багато чого іншого.
Діло в тому що росія не самодостатня держава, це просто бензоколонка, а все інше завезене
Нормальный бы не клепал детей как швейная машинка и после этого попер бы на станцию помирать.
Какие автомобили без технологий и запчастей?
Лапти - вот ваш транспорт!
Матрёшка - бывший Форд
Чебурашка - бывший Опель
Skoda - посрать
Volkswagen - посцать
Porsche - ниваДон
Страна ( территория ) говна и *******.