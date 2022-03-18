"Херсонська народна республіка? Хєр вам!", - репортаж з визволеного від окупантів села Посад-Покровське на Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни вигнали російських окупантів з села Посад-Покровське, що напівдорозі від Миколаєва до Херсона і є першим населеним пунктом Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, село звільнили бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Репортаж про звільнене село підготував нардеп Олексій Гончаренко та опублікував його на своїй сторінці в соцмережі.

Увага! Ненормативна лексика!

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили село Посад-Покровський на Херсонщині від російських окупантів. ФОТО