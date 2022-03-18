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"Херсонська народна республіка? Хєр вам!", - репортаж з визволеного від окупантів села Посад-Покровське на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни вигнали російських окупантів з села Посад-Покровське, що напівдорозі від Миколаєва до Херсона і є першим населеним пунктом Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, село звільнили бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. 

Репортаж про звільнене село підготував нардеп Олексій Гончаренко та опублікував його на своїй сторінці в соцмережі.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили село Посад-Покровський на Херсонщині від російських окупантів. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+35
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18.03.2022 13:31
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18.03.2022 13:29
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18.03.2022 13:31 Відповісти
Гуд!
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18.03.2022 13:20 Відповісти
"Так бывает, когда приходишь на украинскую землю".
Видео- https://www.youtube.com/shorts/lIxZ9RUTNz4
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18.03.2022 13:20 Відповісти
Це старе, з під Миколаїва.
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18.03.2022 13:22 Відповісти
Мдя, ніколи б не подумав що Гончаренко буде так уйкати москалів.
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18.03.2022 13:21 Відповісти
Ви що, не з України? Ні разу не чули , що москалям Гончаренко творив в ПАРЕ та раді Європи? І не тільки. Чи мусарчук на Г+Г цікавіша?
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18.03.2022 14:06 Відповісти
Та все ми чули:і як п"тіна звав,і як Україну принижував.А тепер такий от патріот.Ви вірите в те,що людина,яка ненавиділа Україну,раптово її полюбила?
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18.03.2022 14:24 Відповісти
Так ты Алексей?Чи ти Олексiй
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18.03.2022 14:40 Відповісти
Тебе все надо по 2 раза,потому ты Толя-Толя?/Тобі все потрібно по 2 рази,тому ти Толя-Толя?
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18.03.2022 15:35 Відповісти
Йолопе! ты шо бухоэ?!или на таблетах?
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18.03.2022 15:37 Відповісти
Що таке "таблеты"? І "бухоЭ")))))))
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18.03.2022 15:49 Відповісти
А все убийцы воры, бандиты, насильники и фсбшные кроты во власти сейчас- все в твоей конченной зелоеножопой мафии, с тобой падаль в том числе. Напишешь мне урод еще раз- скажу побратимам в Сумах. Хотя об такое дерьмо руки и пачкать не хочется, иди на хрен урод
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18.03.2022 17:49 Відповісти
Какие у тебя "побратимы",чучело? Дружки по шоколадной секте,перекрашенных рыго-медведчуковцев? Побратимы у него...Сявка ты дешевая)))
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18.03.2022 18:04 Відповісти
А твои "побратимы" ********** суки. Идешь на йух урод , путинская подстилка. Почему меня не удивляет, что зеленогнойные мрази ВСЕГДА вещают один в один как ********* и ***** . Ты тоже *****. Идешь **** в бан
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18.03.2022 18:51 Відповісти
А что же ты про "побратимов" заглох,шакаленок медведчуковский?
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18.03.2022 20:34 Відповісти
с ********** дерьмом не буду общатьтся- ИДИ НА ХРЕН, утырок!
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18.03.2022 21:04 Відповісти
Это мне о Х"йле пишет поклонник перекрашенного(ДВАЖДЫ!!!) медведчуковца? Ну-ну))
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18.03.2022 22:42 Відповісти
Гончаренко принижал украину? Где можно прочитать или посмотреть
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18.03.2022 23:49 Відповісти
В нього зараз на ютубі орки в коментах на гівно зиходять, мріючи як будуть на 9 травня парад в Києві проводити...
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18.03.2022 14:12 Відповісти
Не буде, це несовок, все буде поступово.
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18.03.2022 13:23 Відповісти
Хех, ви і не уявляєте, скільки і ще чого у нас є. Просте питання, де наші Оплоти? А їх трохи є.
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18.03.2022 13:36 Відповісти
Браво хлопці! Слава Україні!
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18.03.2022 13:23 Відповісти
УКРАЇНСЬКА СІЛА-ЛАПАТНІКАВ ПАКАСІЛА...
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18.03.2022 13:27 Відповісти
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18.03.2022 13:29 Відповісти
Ну скільки ж повторювати - ***** в цьому випадку то є напрямок, а тому пишеться разом! Вперед, назад, вниз, вверх, вліво, вправо, *****...
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18.03.2022 14:04 Відповісти
зачем же так категорично, в данном случае расее предлагается пойти на *** присесть Пишется раздельно
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18.03.2022 14:07 Відповісти
Ну хіба...
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18.03.2022 14:12 Відповісти
Шойга Кужугет Куйлу - мы взяли Херсон
Куйло - шо весь?
Нет , только Хер
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18.03.2022 13:31 Відповісти
Дядьки, раздолбавшие технику, просто неимоверные! Типа "я, ось він, та ще один ( не иначе як кум 😄)" Украинцы - бесподобная нация.
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18.03.2022 13:39 Відповісти
Тероборону представить к наградам!
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18.03.2022 13:52 Відповісти
На якому блокпосту Льошик стоїть? )))
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18.03.2022 13:59 Відповісти
Пост "Перефарбований риг")))
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18.03.2022 14:25 Відповісти
Во первих - це красіво.
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18.03.2022 14:00 Відповісти
Екстрасенси і провидці говорять, що в майбутньому Україна буде одна зі самих розвинутих країн світу і її території збільшаться ( Можливо колись Білорусь приєднається до України )
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18.03.2022 14:14 Відповісти
Білорусь приєднається дуже скоро, український колоніалізм є неминучим наслідком збільшення військової потуги. Москва ж не просто так боїться, насправді.
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18.03.2022 14:53 Відповісти
Тут зрозуміло а баба юля в якій ванні на якому поверсі тримає оборону? Сєня, Ляшко тай ще купа піздаболів
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18.03.2022 14:18 Відповісти
Ляшко себе за булки двома руками тримає.
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18.03.2022 14:31 Відповісти
А більше тебе нічого не цікавить крім ЮВТ !! Других проблем у тебе нема !! Умієш гавкать з підворіття !! Ти не він і не вона а паскудне --воно-- !!
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18.03.2022 18:01 Відповісти
Ти звідки гавкаєш епоха баби юлі пройшла
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18.03.2022 18:28 Відповісти
Пояснюю для тупорилих бери ба.у юлю і приїзжай до нас голь-поле я вас тут чекаю
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18.03.2022 19:17 Відповісти
МОЛОДЦЫ ребята!Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТЕ!СЛАВА ГЕРОЯМ!
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18.03.2022 14:22 Відповісти
Принаймні тепер ясно, чому нашим пейзанам не дають зброю. Бо вони тими мухами всю Європу попалять, од Ла-Маншу до Уральских гір.
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18.03.2022 14:40 Відповісти
Респект!
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18.03.2022 15:30 Відповісти
Шановний депутат ! Не показуйте облич місцевих Героїв !
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18.03.2022 17:31 Відповісти
ХНР - ХЕР НА рОССИЮ
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18.03.2022 18:13 Відповісти
орки там прискорено закопуютьс, бо втікати з України на Перекоп вони будуть, як барон Врангель з движухи "Єдіная і неделімая, інших доріг не має. Хоча барон там шастав біля 2 місяців.
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18.03.2022 18:18 Відповісти
Пам'ятаєте, як раніше погано ставились до Гончаренка і називали його популістом і клоуном, але війна показує хто є хто.
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18.03.2022 18:59 Відповісти
 
 