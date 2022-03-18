Окупанти звертаються до ворожок, та обмотуються георгіївськими стрічками, як оберегами, бо бояться ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові вже не вірять у свої техніку та зброю і, щоб вижити в Україні, звертаються до шаманів і ворожок.
Про це свідчить чергова перехоплена СБУ розмова окупанта, інформує Цензор.НЕТ
"Попроси, чтоб она что-то сделала, нас тут минами закидывают, меня чуть не убило сегодня 2 раза", - так, один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в РФ і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди.
"В окопах сидим, нам прям в окопы уже залетает. Это жесть! Они с каждым днем все точнее и точнее бьют", - жаліється окупант на чудову роботу ЗСУ.
У відповідь матір нагадує, щоб "для захисту" загарбник не забував класти георгієвську стрічку у кишеню. А він запевняє, що обмотався стрічками повністю. Але без обряду – нікуди.
"Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів: не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний. Слава Україні!", - впевнені у Службі безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
И тут же речь не про свиноматку, а про ее в#лядка, который обосраный в окопах сидит и колорадками, как оберегами, обматывается.
Ох и народец крепостной
Ну нічьо, зараз Шойгу дивізію шаманів з бубнами вишле, вони допоможуть сратися без печі в сраці 😂😂😂
червоною тряпкою перед биком ще помашіть, тореадори перехромосомні
чи це виріс той хлопчик, якого пуця в пупок цілував на камеру?
Конотопські відьми Волан де Морту з Сауроном двойки ставили.
по лендлізу)))
другий фронт такий собі
https://www.bloomberg.com/.../china-s-tech-rout-deepens...
17.03.2022 16:51
Кадыровские "дон-доны" бегут, бросая технику.
Видео - https://youtu.be/AhTcXdCeCYo
георгієвською стрічкою мошонку
Уявіть собі картинку: сидить в окопі косооке русосвин, підібгавши під себе копита, грає на дримбі, гуде "ую-ую-ая-яя", хитається зі сторони в сторону, входить в транс. А на лобі пов'язана "зачарована" колорадська стрічка. І тут прилітає в окоп русофобська міна: ноги бурята розлітаються в один бік, голова з дримбою - в інший. "Доброго вечора, ми з України!"
І ЙДИ НА *** З УКРАЇНИ!
Помогает от обстрелов на 100%
лучше убегать в сторону россии пока командование не видит.
убегать себе домой и жить дома. пусть армия считает безвести пропавшим.
Вони б, йолопи, ще сушеними жабами обвішались і болота з цвинтаря в кишені понабирали.
Ну, щоб сємкі потім проростали краще.
Кто на Украину ,мечт поднимает ,тот от него и умирает!!