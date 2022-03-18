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армія РФ (13443) СБУ (10007) ЗСУ (5690)

Окупанти звертаються до ворожок, та обмотуються георгіївськими стрічками, як оберегами, бо бояться ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові вже не вірять у свої техніку та зброю і, щоб вижити в Україні, звертаються до шаманів і ворожок.

Про це свідчить чергова перехоплена СБУ розмова окупанта, інформує Цензор.НЕТ

"Попроси, чтоб она что-то сделала, нас тут минами закидывают, меня чуть не убило сегодня 2 раза", - так, один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в РФ і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди.

"В окопах сидим, нам прям в окопы уже залетает. Это жесть! Они с каждым днем все точнее и точнее бьют", - жаліється окупант на чудову роботу ЗСУ.

Також дивіться: "Мы сюда приехали нас было 85, а сейчас человек 30 осталось", - СБУ перехопила розмову деморалізованого 18-річного загарбника. АУДIО

У відповідь матір нагадує, щоб "для захисту" загарбник не забував класти георгієвську стрічку у кишеню. А він запевняє, що обмотався стрічками повністю. Але без обряду – нікуди.

"Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів: не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний. Слава Україні!", - впевнені у Службі безпеки України.
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Топ коментарі
+68
Кацапы! Мажтесь свинным говном! Помогает. Инфа 100%.
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18.03.2022 13:55
+48
Их поведение это и есть средневековье даже без амулетов. Все нормальные страны и народы давно поняли, что лучше оставить все границы как есть, прекратить исторические претензии и заняться торговлей, бизнесом и ростом уровня жизни. Уж сколько внутри Европы страны воевали, сколько грызни было и войн было, столетиями дрались без перерыва. Но потом выросли из этого. Рабсиюшка же до сих пор живёт где-то там, в шестнадцатом веке.
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18.03.2022 14:00
+43
Средневековье и мракобесие
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18.03.2022 13:57
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Кацапы! Мажтесь свинным говном! Помогает. Инфа 100%.
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18.03.2022 13:55 Відповісти
и что это за мама что забыла положить в рюкзак бубен
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18.03.2022 14:29 Відповісти
хитрая маман хочет получить за ваньку выплаты
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18.03.2022 14:41 Відповісти
Пусть огурцы в жопу суют. На рашкаТВ говорят помогает.
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18.03.2022 14:44 Відповісти
Не каждой маман тепличный огурец целиком в жопу влезет.
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18.03.2022 15:40 Відповісти
Бутылки влазят, а огурец не влезет?
И тут же речь не про свиноматку, а про ее в#лядка, который обосраный в окопах сидит и колорадками, как оберегами, обматывается.
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18.03.2022 15:49 Відповісти
бутылку на крйняк можно киянкой забить, а огурец - зась.
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18.03.2022 16:23 Відповісти
Средневековье и мракобесие
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18.03.2022 13:57 Відповісти
Их поведение это и есть средневековье даже без амулетов. Все нормальные страны и народы давно поняли, что лучше оставить все границы как есть, прекратить исторические претензии и заняться торговлей, бизнесом и ростом уровня жизни. Уж сколько внутри Европы страны воевали, сколько грызни было и войн было, столетиями дрались без перерыва. Но потом выросли из этого. Рабсиюшка же до сих пор живёт где-то там, в шестнадцатом веке.
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18.03.2022 14:00 Відповісти
Тю, дурні - треба жовто-блакитною срічкою обмотуватись, та репетирувати "Слава Україні!"
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18.03.2022 17:21 Відповісти
сбу, займитесь наконец нашими западными кордонами и тамошней контрабандой, а прикалываться будем после войны...
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18.03.2022 13:57 Відповісти
На стороне украинцев Бог и Аллах в одном лице, никакие ленточки уже русне не помогут.
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18.03.2022 13:58 Відповісти
Po Waszej stronie jest PERUN, kacapy nie mają szans.
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18.03.2022 14:17 Відповісти
ты шота про иегову забыл
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18.03.2022 14:34 Відповісти
Бог один, і Один бог
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18.03.2022 14:41 Відповісти
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18.03.2022 18:59 Відповісти
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18.03.2022 13:58 Відповісти
ленточку мылом надо натереть хорошо, тогда лучше затягивается.
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18.03.2022 13:58 Відповісти
И подлиннее, чтобы до дерева доставала
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18.03.2022 21:14 Відповісти
не обязательно. Если сильно страшно станет, то и сидя в окопе удавится.
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18.03.2022 21:19 Відповісти
Корректировочку по координатам телефона можно????? Погиб с георгиевской лентой в руке- єто так героично, как 28 панфиловцев!
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18.03.2022 13:58 Відповісти
нехай дзвонять і подовше говорять, щоб пеленгували краще, тож так і вираховують. була на якомусь тг каналі розмова орка з мамкою чи ще кимось, і припска, що він вже теж зажмурився.
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18.03.2022 14:44 Відповісти
Колорадскую ленточку пусть привязывают к яйцам и подписывают,что бы потом хоть труп опознали.
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18.03.2022 13:58 Відповісти
28 тыс это 150-200 баксов, и за это они тут дохнут?
Ох и народец крепостной
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18.03.2022 13:58 Відповісти
Нищеброды, сэр.
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18.03.2022 14:13 Відповісти
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18.03.2022 13:58 Відповісти
в Украине безопаснее обмотаться колючей проволокой чем калорадской лентой.
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18.03.2022 13:59 Відповісти
а ну а ну... де тим там шось обмотав "гєоргієвской лентой" ? )))

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18.03.2022 14:00 Відповісти
А уринотерапия? Доколе она будет на задворках рашистской медицины?!
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18.03.2022 14:00 Відповісти
Свіноматкі на рабсії теж ******* повністю!
Ну нічьо, зараз Шойгу дивізію шаманів з бубнами вишле, вони допоможуть сратися без печі в сраці 😂😂😂
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18.03.2022 14:00 Відповісти
Якщо гарно гей-оргіївськими стрічками обмотаються, то їх тельбухи далеко по нашій землі не розлітяться. То ж українським песикам, що їх жертимуть, багато бігати не треба.
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18.03.2022 14:00 Відповісти
Кругом шиї мотайте,і до гіляки,довбо..би
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18.03.2022 14:00 Відповісти
😁✊🇺🇦
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18.03.2022 14:02 Відповісти
***** вже поховали.
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18.03.2022 14:00 Відповісти
після 2014 року георгіївська стрічечка само той оберіг

червоною тряпкою перед биком ще помашіть, тореадори перехромосомні
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18.03.2022 14:01 Відповісти
дебилы, *****
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18.03.2022 14:01 Відповісти
бомж на вухо пуцхену доповідає?
чи це виріс той хлопчик, якого пуця в пупок цілував на камеру?
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18.03.2022 14:03 Відповісти
Хреново что фото ПУТИНАХУЙЛА ВО ВЕСЬ РОСТ НЕТ!Гдеб его дыбилы целовали!
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18.03.2022 14:42 Відповісти
на шию собі нехай зав'яже
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18.03.2022 14:02 Відповісти
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18.03.2022 14:02 Відповісти
а где ты добыл фотку его маманьки?
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18.03.2022 14:36 Відповісти
Фото "русского мира " ...... Не дай Бог !
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18.03.2022 15:01 Відповісти
Насилки з навроченнями конотопських відьом ні у які шаманські бубни не виб'єш.
Конотопські відьми Волан де Морту з Сауроном двойки ставили.
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18.03.2022 14:02 Відповісти
там ще з штатів салемські відьми допомагають троха...
по лендлізу)))
другий фронт такий собі
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18.03.2022 14:05 Відповісти
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18.03.2022 14:06 Відповісти
Справедливе зауваження. Маємо бути вдячними за допомогу топовою зброєю і розвідданними.
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18.03.2022 15:13 Відповісти
Ми дуже вдячні, але люби Боже правду - тим більше, що вони і самі її не приховують. Бояться, і чітко заявляють про це в інтерв'ю та постять в соцмережах.
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18.03.2022 15:26 Відповісти
100%. Афганистан получил немало американского оружия, и в итоге?
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18.03.2022 15:59 Відповісти
Прив'язувате до дупи портрет х&ла, щоб нашим було краще цілитися.
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18.03.2022 14:07 Відповісти
Туалетную бумагу с его фейсом!
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18.03.2022 14:46 Відповісти
Пусть повесится на той ленточке. Сделали оккультный фетиш из куска полосатой тряпки. Дебилы,блеать.🤦
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18.03.2022 14:07 Відповісти
Вони канонізували георгіївську тряпку.
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18.03.2022 15:19 Відповісти
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18.03.2022 14:07 Відповісти
Ранее распространённая рядом СМИ информация о том, что Россия запросила военную помощь у Китая, привела к самому значительному обвалу китайских акций за последние два десятилетия - за несколько часов одни лишь технологические гиганты Китая потеряли 2.1 триллиона долларов.
https://www.bloomberg.com/.../china-s-tech-rout-deepens...

17.03.2022 16:51
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18.03.2022 14:08 Відповісти
Пускай члена обмотает георгиевской ленточкой,авось поможет
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18.03.2022 14:07 Відповісти
Пусть пришлет свое яйцо той бабке - она его покатает.
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18.03.2022 14:08 Відповісти
Это можно смотреть вечно!
Кадыровские "дон-доны" бегут, бросая технику.
Видео - https://youtu.be/AhTcXdCeCYo
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18.03.2022 14:09 Відповісти
матір нагадує, щоб "для захисту" загарбник не забував обмотати
георгієвською стрічкою мошонку
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18.03.2022 14:11 Відповісти
дикий народ - дикие нравы
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18.03.2022 14:16 Відповісти
На палець ногі привяжи і запригуй у целофановий па кет тоді точно поможе.
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18.03.2022 14:13 Відповісти
Екстрасенси говорять, що в майбутньому Україна буде одна зі самих розвинутих країн світу і її території збільшаться ( Можливо колись Білорусь приєднається до України )
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18.03.2022 14:13 Відповісти
ни 1 из них не предсказал эту войну...
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18.03.2022 21:59 Відповісти
... Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд - сожженіє в мєталургіческом комбінатє ілі бродячі собачки полакомяЦЦА
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18.03.2022 14:15 Відповісти
Нехай мішок свій обмотає тою стрічкою. А що, - дієвий засіб🤣🤣🤣
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18.03.2022 14:16 Відповісти
****, ленточку на член намотать надо, мама забіла скзать
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18.03.2022 14:16 Відповісти
Не інакше, як "рюзькє" салдат із калмико-бурятії. Там шаманство і кізяколіпнина процвітають.
Уявіть собі картинку: сидить в окопі косооке русосвин, підібгавши під себе копита, грає на дримбі, гуде "ую-ую-ая-яя", хитається зі сторони в сторону, входить в транс. А на лобі пов'язана "зачарована" колорадська стрічка. І тут прилітає в окоп русофобська міна: ноги бурята розлітаються в один бік, голова з дримбою - в інший. "Доброго вечора, ми з України!"
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18.03.2022 14:17 Відповісти
Логіка залізна : щоб вберегтись від розлюченого бика, треба обмотатись в червоне ганчір'я)))))
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18.03.2022 14:18 Відповісти
Георивская стричка есть самая мерзенная вещь на земле!
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18.03.2022 14:19 Відповісти
Син їй каже шо здохне скоро, а вона йому про грощі- господи, які ж вони жалюгіжні істоти!!
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18.03.2022 14:24 Відповісти
ЧЕРЕПОК ОБМОТАЙ!
І ЙДИ НА *** З УКРАЇНИ!
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18.03.2022 14:24 Відповісти
Сразу цепляйте похоронный венок на шею, перевязанный черной лентой с эпитафией.
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18.03.2022 14:27 Відповісти
Пацан раскрыл гениальный план х@ла - "сидеть и ждать когда они отступят..."
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18.03.2022 14:30 Відповісти
военная тайна
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18.03.2022 14:38 Відповісти
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18.03.2022 14:33 Відповісти
Украинец выгнал российских солдат со своего двораhttps://www.youtube.com/watch?v=30swli9bq-A
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18.03.2022 14:33 Відповісти
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18.03.2022 14:35 Відповісти
А сдаться мракобесный не пробовал? Это бы ему точно помогло. Бежать обратно - ну там понятно, кадыровцы прихлопнут.
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18.03.2022 14:36 Відповісти
Є дієвій засіб. Завяжи лєнточку навколо шиї, а інший кінець за гілку і вільно гойдайся. Через пять хвилин жоден бандеровець вже не буде для тебе мати значення. Перевірено на власовцях.
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18.03.2022 14:36 Відповісти
Для кацапов по секрету: самый лучший оберег - примотать к ногам трак, кардан, люк... и пригнуть в речку !
Помогает от обстрелов на 100%
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18.03.2022 14:42 Відповісти
Найкращий оберіг для кацапа - бірка з прізвищем на великому пальці ноги.
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18.03.2022 15:00 Відповісти
гадалки не помогут!

лучше убегать в сторону россии пока командование не видит.

убегать себе домой и жить дома. пусть армия считает безвести пропавшим.
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18.03.2022 15:09 Відповісти
да не поможет ничего. это смертники.
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18.03.2022 15:12 Відповісти
И еще хер изолентой обмотать...
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18.03.2022 15:49 Відповісти
Шапочку из фольги пусть еще попробует. Авось от мин сбережет. Вот же идиоты! Тьфу!🤑
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18.03.2022 16:52 Відповісти
Ее сына чуть гранатой не разорвало, а у мамаши хоть бы голос дрогнул, ноль эмоций...свиноматка
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18.03.2022 16:59 Відповісти
та ну это же трешак...
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18.03.2022 17:27 Відповісти
А мать только о зарплате беспокоиться ))))) ей вообще по.уй на сына
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18.03.2022 17:27 Відповісти
А-а-а-а!! Подерло на хом'ячків.
Вони б, йолопи, ще сушеними жабами обвішались і болота з цвинтаря в кишені понабирали.
Ну, щоб сємкі потім проростали краще.
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18.03.2022 18:57 Відповісти
є ще дуже помічний обряд - здача в полон, але для дієвості потребує принесення в жертву кацапа, але краще два або більше, або дировців, або командира, а потім здача в полон.
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18.03.2022 19:35 Відповісти
Скушай заячий помёт, он ядрёный, он проймёт - руская сказка.
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18.03.2022 20:55 Відповісти
ГИВИ, МОТОРОЛЕ,и.т.д . Шаманы не помогли. .

Кто на Украину ,мечт поднимает ,тот от него и умирает!!
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19.03.2022 05:17 Відповісти
 
 