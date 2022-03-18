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"Кадирівці" втекли з поля бою та покинули справну техніку, зброю та боєприпаси. ВIДЕО
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"Кадирівці" втекли з поля бою та покинули справну техніку, зброю та боєприпаси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть на сторінці одного з підрозділів ЗСУ і публікують фрагмент відеозапису, на якому розпочинається бій з окупантами, техніка яких позначена латинською літерою "V".
"Внаслідок ганебної втечі з поля бою кадирівських супергероїв. Українські захисники отримали чергову партію трофейної техніки та озброєння. Під час її огляду встановлено, що стан та комплектність озброєння та військової техніки відповідає нашим наявним потребам", - пишуть автори в коментарі до запису.
Топ коментарі
+87 1sarmat
показати весь коментар18.03.2022 14:49
+80 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.03.2022 14:53
+65 Віталій Байрактар
показати весь коментар18.03.2022 14:50
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ступив на землю Украины, превратилась в банальных убийц и мародеров.
Во-первых, вроде как у кадытовцев знак "Х". Во вторых - бегают какие-то с георгиевскими ленточками, что это видео иллюстрирует?