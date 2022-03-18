"Кадирівці" втекли з поля бою та покинули справну техніку, зброю та боєприпаси. ВIДЕО

"Кадирівці" втекли з поля бою та покинули справну техніку, зброю та боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть на сторінці одного з підрозділів ЗСУ і публікують фрагмент відеозапису, на якому розпочинається бій з окупантами, техніка яких позначена латинською літерою "V".

"Внаслідок ганебної втечі з поля бою кадирівських супергероїв. Українські захисники отримали чергову партію трофейної техніки та озброєння. Під час її огляду встановлено, що стан та комплектність озброєння та військової техніки відповідає нашим наявним потребам", - пишуть автори в коментарі до запису.

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