Атакуючи нас, окупанти знищать усі досягнення російського суспільства за 25 років та повернуться у "лихі 90-ті", - Зеленський. ВIДЕО

Окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційного зверення до українського народу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що, атакуючи нас, окупанти знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. І повернуться туди, звідки почали колись підніматися, – у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи", - зауважив глава держави.

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