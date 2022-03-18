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Атакуючи нас, окупанти знищать усі досягнення російського суспільства за 25 років та повернуться у "лихі 90-ті", - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційного зверення до українського народу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що, атакуючи нас, окупанти знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. І повернуться туди, звідки почали колись підніматися, – у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи", - зауважив глава держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всі ми робимо внесок у нашу перемогу", - Зеленський. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
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18.03.2022 16:05
+8
ЛАПАТНІКІ НАВСЄГДА ВЄРНУЦЦА К ЛАПТЯМ...
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18.03.2022 15:55
+7
вони повертаються в 1937
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18.03.2022 15:57
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ЛАПАТНІКІ НАВСЄГДА ВЄРНУЦЦА К ЛАПТЯМ...
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18.03.2022 15:55 Відповісти
Нашел о чём переживать.
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18.03.2022 15:57 Відповісти
Він не переживає, а лякає їх. Різниця зрозуміла?
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18.03.2022 16:01 Відповісти
Кого лякає? Кацапських зомбаків?
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18.03.2022 16:05 Відповісти
Світ, який їх ніжками Буша годував.
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18.03.2022 16:10 Відповісти
вони повертаються в 1937
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18.03.2022 15:57 Відповісти
Последний раз денацификацию проводил гитлер уничтожая нацию евреев - это уже окончательно ставит позорное клеймо всем рюське. Деды в гробах переворачиваются...
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18.03.2022 15:58 Відповісти
Ви в термінах заплуталися, розберіться.
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18.03.2022 16:02 Відповісти
Денацификацию можно рассматривать и как геноцид против целой нации. Я то в терминах не запутался, а вот рашисты могут осознанно использовать этот термин для очередного геноцида против украинской нации и именно это сейчас происходит.
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18.03.2022 16:10 Відповісти
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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18.03.2022 15:59 Відповісти
Купі говно, но і того не купиш. Жріть лайно
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18.03.2022 16:02 Відповісти
Лучше в лихие 1917-е., ведь грабь награбленное - это так скрепно. А чо, **** мужгия всю жизнь другие, поумнее и пошустрей которые, а тут вроде поквитаться можно и пох, что жизня у мужгия лучше не станет - тупой раб, патамушта.
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18.03.2022 16:03 Відповісти
не в лихі 90-і, а в "благословенний" 37-й.
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18.03.2022 16:04 Відповісти
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18.03.2022 16:05 Відповісти
Яка країна,такий і паркан😏
Даже нормальної червоної фарби не знайшлося.
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18.03.2022 16:12 Відповісти
Зкріпно!
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18.03.2022 16:52 Відповісти
вЯличественно )))))
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18.03.2022 17:07 Відповісти
ну і пішли вони *****!!! рашисти кончені!!!
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18.03.2022 16:10 Відповісти
ЇХ ТРЕБА ПОВЕРНУТИ У Х СТОЛІТТЯ, КОЛИ ВОНИ СИДІЛИ НА МОКШАНСЬКИХ БОЛОТАХ, ЇЛИ КЛЮКВУ І ЖАБ!
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18.03.2022 16:31 Відповісти
Путлер точно дал понять что он дрочит на советский союз, вот и решил все вернуть, правда не географически и не политически, а по уровню технологий и достатка
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18.03.2022 18:39 Відповісти
А чому місто називається "СЕВЕРОДОНЕЦК" ???
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18.03.2022 20:12 Відповісти
 
 