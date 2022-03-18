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Атакуючи нас, окупанти знищать усі досягнення російського суспільства за 25 років та повернуться у "лихі 90-ті", - Зеленський. ВIДЕО
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Окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційного зверення до українського народу, інформує Цензор.НЕТ.
"Я впевнений, що, атакуючи нас, окупанти знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років. І повернуться туди, звідки почали колись підніматися, – у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи", - зауважив глава держави.
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Топ коментарі
+10 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.03.2022 16:05
+8 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар18.03.2022 15:55
+7 A San
показати весь коментар18.03.2022 15:57
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
Даже нормальної червоної фарби не знайшлося.