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На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 18 березня, в центрі Києва на Софіївській площі виклали герб України з квітів на честь жінок, які наближають перемогу України над російськими загарбниками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Акцію присвятили жінкам, які допомагають фронту.

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Після акції волонтери розвезуть ці квіти лікарнями та госпіталями, польовими кухнями та швейними майстернями, щоб підтримати українок, які допомагають армії.

На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 01
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 02
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 03
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 04
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 05
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 06
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 07
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 08
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 09
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 10
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 11
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 12
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 13
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 14
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 15
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 16
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 17
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 18
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 19
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 20
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 21
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 22
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+10
УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ НАЙКРАЩІ В СВІТІ-ДЯКУЄМО ВАМ НАШІ УКРАЇНСЬКІ КРАСУНІ...
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18.03.2022 15:49
+10
Мдаа, за чий рахунок цей бенкет, а плачуть волонтери то кадрокоптер, то кардіостимулятор, то прибор нічного баення. Б л я знову нічого не вчить. Реальні "деньги на вєтєр"."
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18.03.2022 16:07
+7
Дивна акція. Совком *******.
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18.03.2022 16:00
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УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ НАЙКРАЩІ В СВІТІ-ДЯКУЄМО ВАМ НАШІ УКРАЇНСЬКІ КРАСУНІ...
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18.03.2022 15:49 Відповісти
Можливо краще би ці квіти просто собі росли.
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18.03.2022 15:49 Відповісти
Їх же не з корінням вирвали.
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18.03.2022 15:52 Відповісти
Не треба псувать квіти. Це зіпсується за пару днів. Краще було фарбой герб намалювать - це б було на роки!
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18.03.2022 16:37 Відповісти
Корінь тюльпана (цибулина ) буде ще сильніший ,коли зрізати квітку. На наступний рік вони будуть ще гарніші . Невже вам шкода квітів для наших жінок ? Або ви не українці ?
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18.03.2022 20:38 Відповісти
мелишь как провокатор
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18.03.2022 16:05 Відповісти
радянські люди саме і виграли війну, бо був девіз: все для фронту, все для оборони. А у нас хоч одне рило з можновладців пустило біженців до себе на віли в Європі?
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18.03.2022 16:11 Відповісти
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19.03.2022 00:02 Відповісти
я тебя расстрою - савецкие люди войну проиграли! почему "день победы" аж 20 лет спустя начали праздновать, знаешь?
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18.03.2022 21:32 Відповісти
а хто ж по твоєму ту війну виграв?
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18.03.2022 22:44 Відповісти
Антигітлерівська коаліція.
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19.03.2022 00:03 Відповісти
ця коаліція не могла з Японією справитися.....а другий фронт відкрила лише в 1944 році. Звичайно не потрібно применшувати матеріальну допомогу коаліції, але рушниці та гармати самі по собі не стріляють, а під Москвою, в Сталінграді, на Курській дузі гинули саме радянські люди, а не військові коаліції.
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19.03.2022 19:14 Відповісти
Дивна акція. Совком *******.
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18.03.2022 16:00 Відповісти
Мдаа, за чий рахунок цей бенкет, а плачуть волонтери то кадрокоптер, то кардіостимулятор, то прибор нічного баення. Б л я знову нічого не вчить. Реальні "деньги на вєтєр"."
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18.03.2022 16:07 Відповісти
Люди , які залишились в Києві , підтримують один одного , як можуть.
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18.03.2022 16:09 Відповісти
А може хлібом, водою та ліками потрібно підтримувати, чи туалеткою, дивні ці Столичні.
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18.03.2022 16:11 Відповісти
Так може тоді і воювати не будем , аби була туалетка , а там і трава не рости
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18.03.2022 20:35 Відповісти
Треба фото з дрона.
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18.03.2022 16:09 Відповісти
Вам хтось сказав , що за квіти платили ?
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18.03.2022 20:43 Відповісти
Краще викласти герб України очима москалів...
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18.03.2022 16:12 Відповісти
КРАСОТИЩА!КИЕВ ЖИВЕТ!УКРАИНА ЖИВЕТ!
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18.03.2022 17:16 Відповісти
кому війна, а кому квіточки.
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18.03.2022 17:21 Відповісти
Шедеврально - красота!
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18.03.2022 17:41 Відповісти
Хорошо конечно, но зачем столько цветов убивать?
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18.03.2022 17:43 Відповісти
Дійсно ! Краще б ліки купили для госпіталів !!!
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18.03.2022 17:47 Відповісти
Заспокойтесь. Ці квіти все- одно тепер в Києві ніхто не купляє- не до того. А після флеш- мобу їх відвезуть в лікарні, госпіталі. P.S. А тюльпати після цвітіння треба зрізати і викопувати, тому нічого страшного, виростимо ще.
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18.03.2022 17:56 Відповісти
Тим хто розказує про гроші, окопи та марнотратство..
Квіти або пропадуть, або ні. Вони не пропали..
Окопи риє техніка, а мішки з піском є кому носити.
Та й що під час війни не буває красивих патріотичних акцій?
А розказувати, сидячі на дивані, хто що має робити ******* трохи в інший країні..
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18.03.2022 18:23 Відповісти
Читаю коментарі - ви боти чи дійсно не розумієте? Думаю це квіти які вирощували до 8 березня (і які відповідно садили задовго до вторгнення). В теперішніх умовах їх просто викинути. Ну або зробити таку от акцію.
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18.03.2022 20:48 Відповісти
кому война а кому повестку феминизма продвигать надо
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18.03.2022 21:31 Відповісти
В країні, де досі йде війна, подібні акції я вважаю не дуже доречними. От після перемоги - будь ласка. Тим більше, що це було не дуже безпечно.
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19.03.2022 00:07 Відповісти
 
 