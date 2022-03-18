На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 березня, в центрі Києва на Софіївській площі виклали герб України з квітів на честь жінок, які наближають перемогу України над російськими загарбниками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Акцію присвятили жінкам, які допомагають фронту.

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Після акції волонтери розвезуть ці квіти лікарнями та госпіталями, польовими кухнями та швейними майстернями, щоб підтримати українок, які допомагають армії.















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ