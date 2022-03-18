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"Зупиніть Путіна!": після матчу Бундесліги на поле вибігли юні вболівальники із плакатом на підтримку України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На футбольних стадіонах продовжуються акції із закликом зупинити фашистський режим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, під час одного із матчів Бундесліги відбувся неймовірний перформанс. Після перемоги франкфуртського "Айнтрахту" на поле вибігли юні вболівальники із плакатом на підтримку України.

Стюарди спочатку хотіли видворити хлопчиків, але ті під захистом футболістів показали своє звернення до стадіону. Арена зустріла відважний вчинок оваціями.
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В цих Чоловіків(саме з великої) більше мужності й хоробрості чим у всього НАТО разом взятого!!!
Шана й подяка
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18.03.2022 17:46 Відповісти
Навіть німецькі діти знають що путін *****
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18.03.2022 17:49 Відповісти
А Шольц ..у роздумах.
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18.03.2022 17:50 Відповісти
Прості люди більше розуміють, ніж деякі політики.
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18.03.2022 17:54 Відповісти
Ніфіга собі, якщо правда! Сьогодні у Чорнобаївці генерала армії кацапського відправити на концерт кобздона!!!

Збройні сили України знищили передовий командний пункт і командира армії РФ на аеродромі у Чорнобаївці Херсонської області, який росіяни використовують під свій командний пункт і місце збору літаків.
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18.03.2022 17:55 Відповісти
Доки старші німці досі показово непокояться комплексом провини за злочини другої світової , і водночас упродовж десятиріччь своїми ж діями непомітно виростили нового рашен-фюрера ... і тут диву даєшся , як їхня молодь їм в лице пред`являє , нехай може і не зовсім до кінця усвідомлюючи , свою вимогу зупинити зло . Схоже на те що молоді німці зрозуміли . що їхні батьки винні в тому що обирали собі владу путін-фірштейнів .
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18.03.2022 17:59 Відповісти
Канцлером Шольц став випадково, за збігом обставин. Його постать не відповідає реаліям сьогодення й запитам німецького суспільства.
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18.03.2022 18:03 Відповісти
***** має здохнути!
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18.03.2022 18:08 Відповісти
 
 