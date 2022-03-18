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війна (56174) Ізраїль (1226) Олена Зеленська (225)

Нам зле від гуманітарної катастрофи, що розгортається на очах всього світу. Наші серця з вами, - перша леді Ізраїлю Міхаль Герцог. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перша леді Ізраїлю Міхаль Герцог записала відеозвернення на підтримку України.

Про це повідомила у фейсбуці перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші серця з вами. Ми бачимо сумні фото дітей, які шукають батьків, матерів. Ми думаємо про команди медиків, які роблять усе, що в їхніх силах і наші серця з вами. Ми бачимо громадян, чиї життя різко змінилися...Наші серця з вами і нам зле від гуманітарної катастрофи, що розгортається на очах всього світу... Я молюсь, щоб ця сторінка історії швидко закінчилася. Наші думки з вами, наші серця з вами", - сказала вона.

"Продовжують надходити слова підтримки від перших леді всього світу. Сьогодні тепле звернення надіслала Міхаль Герцог, перша леді Ізраїлю. Торік Україна та Ізраїль відзначили 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. Дякуємо за підтримку та сподіваємося на поглиблення співпраці для захисту наших громадян", - написала Зеленська.

Також читайте: Польща добре потурбується про українських дітей, яких війна вигнала з дому, - перша леді Польщі Агата Дуда. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
от в плані притворства і показухи їм кращих немає))) і через таке співчуття ви потвори ввели візовий режим ?
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18.03.2022 18:07
+27
Поэтому эти "братья" отказали в продаже железного купола!
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18.03.2022 18:07
+26
справді???? Визнайте ГОЛОДОМОР для початку.
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18.03.2022 18:07
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я еврей они нас в первые дни войны( не обращайте на впн) в Харьков . им веры нет
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18.03.2022 19:31 Відповісти
бросили
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18.03.2022 19:32 Відповісти
не подобається правда? тоді геть з форуму.
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18.03.2022 19:35 Відповісти
З вдячністю до тих хто реально допомагає і з ненавистю до тих хто лицемірить. Тому краще мовчати. А відносно воювати, так вас про це ніхто і не запитує. Свою хуцпу тримайте для своїх.
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18.03.2022 20:21 Відповісти
Нас от вашего "нам плохо..." уже тошнит.
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18.03.2022 19:55 Відповісти
Спасибо за приятные слова.
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18.03.2022 20:08 Відповісти
Таки да.Надо понимать все пишущие коменты жители иэраиля в данный момент находятся с оружием на боевом посту а не на диване.Только имею вам сказать шо наши диваны сейчас в бомбоубежищах шоб вы себе понимали.И да мы просим помощи у всех адекватных мира сего и да в нашей ситуации это нормально.Только шоб вы себе знали что даже если мы все массово бросимся с голыми руками на фронт не перстанут гибнуть под российскими бомбами наши старики и дети. К сожалению тут не помогут песни пляски охи вэдохи и митинги.Лично меня ваш безвиз мало интересует.От войны войны не ищут.А чем вам собственно говоря не нравится нашеСлава Украине.?
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18.03.2022 20:25 Відповісти
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