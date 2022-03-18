УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15134 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
42 071 65
армія РФ (13443) війна (56174) Ізюм (280) Арестович Олексій (372)

Росія кинула у бій в Ізюмі навчальні підрозділи, які зазнали поразки: частково знищені, частково взяті в полон, частково розсіяні, - Арестович. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія кинула в бій у місті Ізюм на Харківщині навчальні підрозділи, які зазнали поразки.

Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, який транслювався у Телеграмі ОП, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, він зауважив, що цієї та попередньої доби відбувається укріплення противника на позиціях, які він займає, намагання поповнити матеріальні запаси, малі тактичні дії на покращення своїх позицій, які своєчасно припиняються Збройними силами України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У напрямку Ізюму ворог намагається відновити наступальні дії, - Генштаб ЗСУ

"Це стосується напрямків Києва, Сум, Чернігова, Харкова, зони ООС і місто Маріуполь, напрямки Херсона та Миколаєва залишаються основними напрямками зусиль противника, хоча і там активних дій не велося, окрім міста Ізюм, де росіяни кинули в бій навчальні підрозділи збройних сил Російської Федерації, які зазнали поразки: частково знищені, частково взяті в полон, частково розсіяні", – зауважив Арестович.

Він додав, що в історії військової справи, коли кидають курсантів, представників школи молодших спеціалістів на основні напрямки – це означає "майже розгром".

Арестович додав, що керівництво країни, сил оборони і Збройних сил України контролює ситуацію на фронтах російсько-української війни і воєнно-політичну обстановку довкола України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+93
Вспомнился характерный ответ ватаноидов, когда им говоришь, что видел регулярные войска РФ на Донбассе в 14/15: "Да если бы там были регулярные российские войска, они бы до Львова за два дня дошли". Ну и как прогулка, ватнички
показати весь коментар
18.03.2022 18:51
+49
Вони не можуть відповісти- б'ються в чергах за цукром.
показати весь коментар
18.03.2022 18:54
+44
показати весь коментар
18.03.2022 18:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось по таких епізодах видно, наскільки ми близькі до перемоги.
показати весь коментар
18.03.2022 18:51 Відповісти
тiльки я Люсi не вiрю
показати весь коментар
18.03.2022 18:54 Відповісти
Ваша справа- читайте Генштаб.
показати весь коментар
18.03.2022 18:55 Відповісти
Офіцери кажуть ще НІ.
показати весь коментар
18.03.2022 18:57 Відповісти
дякую,пошукаю там
показати весь коментар
18.03.2022 18:57 Відповісти
До перемоги ще дуже далеко
показати весь коментар
18.03.2022 19:15 Відповісти
Ми вже перемогли.
показати весь коментар
18.03.2022 19:31 Відповісти
Вспомнился характерный ответ ватаноидов, когда им говоришь, что видел регулярные войска РФ на Донбассе в 14/15: "Да если бы там были регулярные российские войска, они бы до Львова за два дня дошли". Ну и как прогулка, ватнички
показати весь коментар
18.03.2022 18:51 Відповісти
Вони не можуть відповісти- б'ються в чергах за цукром.
показати весь коментар
18.03.2022 18:54 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 19:24 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 19:26 Відповісти
Є інші відомості
показати весь коментар
18.03.2022 19:36 Відповісти
Пацани з ТрО бату просили цукру. Якщо в когось є, зателефонуйте 0971900410.
показати весь коментар
18.03.2022 20:19 Відповісти
Ну дык они и сейчас расскажут что эти три недели- это шутки. А ужо через два дня как "дадут прикурить",так спасайся кто может))
показати весь коментар
18.03.2022 18:56 Відповісти
Ні, в них зараз нова версія: "Просто нашим воєнним сказалі бєрєчь мірноє насєлєніє, а біндери прячуцца за німі."
показати весь коментар
18.03.2022 19:05 Відповісти
Видел в телевизоре похороны командира танкового полка, которого зажмурили под Киевом. Так вот там какая-то самка из кацапии, родственница трупака, размазывала сопли и рассказывала, где воевал козел. Так вот она перечислила- Чечня, Украина, Сирия, опять Украина. Вот и ответ на вопрос об "ихтамнетах" на Донбассе, уже можно не скрывать.
показати весь коментар
18.03.2022 19:16 Відповісти
Совковая вата конца 1930-х годов была на 100 % уверена , что на войне всё будет, как в их хвастливой песне "И на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью могучим ударом":

однако, несмотря на то, что к 4 июля 1941 года в Красной армии после мобилизации уже было 14(четырнадцать) миллионов бойцов и командиров, 3-х миллионный Вермахт, уступавший советским войскам в численности солдат в 4,7 раза, в танках в 8 раз, в самолётах в 6 раз, бил в хвост и гриву эту "непобедимую и легендарную" Красную орду и гнал её аж до калмыцких степей и до Каспийского моря, захватив плен невиданное в истории количество пленных, равное по численности 580 дивизиям.

Вояки, мля, московские: забыли, тупые, древнюю военную мудрость"Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати":

вот и обосрались по полной в Украине со своим кацапским "блицкригом"...
показати весь коментар
19.03.2022 09:48 Відповісти
розсіяних зібрати і приєднати до знищених.
показати весь коментар
18.03.2022 18:51 Відповісти
Топаз, дай команду))
показати весь коментар
18.03.2022 18:55 Відповісти
Как говорил товарищь жюков: Тяжело в учении - легко в гробу
показати весь коментар
18.03.2022 18:53 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 18:57 Відповісти
Рашку обовязково треба денацифікувати..тому що вони вже дітей і школярів настроїли проти людяності..згадайте "отряди путинюгент" це вже росте майбутнє покоління людиноненавистників..і в подальшою наші діти та внуки змушені будуть знову пережити війну
показати весь коментар
18.03.2022 19:16 Відповісти
Суворов
показати весь коментар
18.03.2022 19:19 Відповісти
Влучно,але не жюков,а суворов це сказав)
показати весь коментар
18.03.2022 20:42 Відповісти
Як можна більше знищувати ворожих нелюдів, недаремно їх нарекли "орками" !!! Смерть російсько - фашистським окупантам !!!
показати весь коментар
18.03.2022 18:55 Відповісти
Только не щадите вурдалачков! Отбрасывайте все мысли "Они же дети.". Это твари, которые приехали уничтожать украинский народ. И делали бы это с большим удовольствием, если бы получилось. Нулевая толерантность к кацапам.
показати весь коментар
18.03.2022 18:55 Відповісти
Пам'ятаєте, як ми раніше гнали на Арестовича, що він нібито тупий і ймовірний агент Кремля.
показати весь коментар
18.03.2022 18:56 Відповісти
а що змінилося?
показати весь коментар
18.03.2022 18:57 Відповісти
Он уже вбрасывает,что прописанное в Конституции Украины вступление в НАТО стало причиной нападения кацапни. И пора быть нейтральными. Очень "остроумно".
показати весь коментар
18.03.2022 18:59 Відповісти
А он пояснял почему он так считает.
Он же сам заявляет, что только во вступлении в НАТО наше спасение, но об этом не нужно кричать или закреплять в Конституции (что абсолютно бессмысленно и никак не сопосбствует продвижению Украины в НАТО) - об этом нужно договариваться со старанми НАТО, а публично все отрицать до тех пор, пока вступление Украины в НАТО не будет полностью согласовано.
показати весь коментар
18.03.2022 19:10 Відповісти
а він такий і є...хіба що хитрість трошки врівноважує тупість
показати весь коментар
18.03.2022 18:59 Відповісти
Я йому не вірив до війни і зараз не дуже довіряю
показати весь коментар
18.03.2022 19:03 Відповісти
А я йому вірю, а до війни не вірив.
показати весь коментар
18.03.2022 22:14 Відповісти
після отої муйні, що воно сьогодні наговорило, я почав сприймати його росповіді про подвиги ЗСУ, як тупо піар козліни на святій крові Воїнів
показати весь коментар
18.03.2022 18:56 Відповісти
та ще й вигадати може
показати весь коментар
18.03.2022 18:58 Відповісти
Чорнобаївка: Полізли, получили звідюлей, знову полізли, знову получили звідюлей, ще раз полізли, ще раз получили звідюлей...Жесть!!!
показати весь коментар
18.03.2022 18:56 Відповісти
Бурятский народ помогает украинским артиллеристам набивать руку.
показати весь коментар
18.03.2022 18:58 Відповісти
набивать руку и отбивать бошки )))
показати весь коментар
18.03.2022 19:17 Відповісти
главное чтоб это не помножили на ноль в каком небуть договоре с ардой......
показати весь коментар
18.03.2022 18:57 Відповісти
ЗСУ пох что молоть молодую баранину или старую свинину. Слава Украине!
показати весь коментар
18.03.2022 18:58 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 19:03 Відповісти
новина хороша, але в поганому виконанні. Заберіть цього довбика з-перед камери. нехай би якась розумна людина сказала
показати весь коментар
18.03.2022 18:59 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 19:00 Відповісти
********** вон не жалеет своих желторотиков, а мы чего должны, идут - будем уничтожать.
показати весь коментар
18.03.2022 19:00 Відповісти
"Даром преподаватели время с тобою тратили" пісня в тему.
показати весь коментар
18.03.2022 19:00 Відповісти
Учиться, учиться да не виучиться вам козлюкі
показати весь коментар
18.03.2022 19:01 Відповісти
Anri Tina
@Anri__Tina
Пиддец,потеряшка..
Вторая армия мира 💩
https://twitter.com/Anri__Tina/status/1504861928295960615
показати весь коментар
18.03.2022 19:04 Відповісти
Следующие начальные классы школы пойдут?
Потом, наверное, мамки с колясками.
показати весь коментар
18.03.2022 19:11 Відповісти
а есть у них еще военные оркестры?? Нужна валторна и флигель-горн. Только аккуратно, не повредите футляры.
показати весь коментар
18.03.2022 19:19 Відповісти
Не викосимо зараз, прийдуть потім.
показати весь коментар
18.03.2022 19:31 Відповісти
Сейчас балалайня гребёт в на войну с нами лучших:

показати весь коментар
18.03.2022 19:49 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 19:53 Відповісти
Ані жи дєті!
показати весь коментар
18.03.2022 19:52 Відповісти
Так-так... На корм хробакам ********* відрядило вже учебки. На черзі путлєр-юґенд.
показати весь коментар
18.03.2022 19:56 Відповісти
.
показати весь коментар
18.03.2022 20:12 Відповісти
А их самки гордятся этим. Самки потому что это не матери, а именно самки которые еще нарожают.
показати весь коментар
18.03.2022 20:21 Відповісти
"Частково розсіяні" - частичные расияне рассеяны на частицы. На атомы.
показати весь коментар
18.03.2022 20:23 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 20:27 Відповісти
Меня одного беспокоит вопрос как их командование оддело в зеленку во вре я зимы, когда все вокруг черно- серого цвета?
показати весь коментар
18.03.2022 21:20 Відповісти
На рассее есть такая поговорка - "Готовь сани летом, а телегу - зимой." Так и поступают...
показати весь коментар
18.03.2022 21:49 Відповісти
Шо было в то и одели, один фиг здохут
показати весь коментар
18.03.2022 22:28 Відповісти
Так март месяц... юг...
показати весь коментар
19.03.2022 01:00 Відповісти
 
 