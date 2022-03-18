Росія кинула у бій в Ізюмі навчальні підрозділи, які зазнали поразки: частково знищені, частково взяті в полон, частково розсіяні, - Арестович. ВIДЕО
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Росія кинула в бій у місті Ізюм на Харківщині навчальні підрозділи, які зазнали поразки.
Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, який транслювався у Телеграмі ОП, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, він зауважив, що цієї та попередньої доби відбувається укріплення противника на позиціях, які він займає, намагання поповнити матеріальні запаси, малі тактичні дії на покращення своїх позицій, які своєчасно припиняються Збройними силами України.
"Це стосується напрямків Києва, Сум, Чернігова, Харкова, зони ООС і місто Маріуполь, напрямки Херсона та Миколаєва залишаються основними напрямками зусиль противника, хоча і там активних дій не велося, окрім міста Ізюм, де росіяни кинули в бій навчальні підрозділи збройних сил Російської Федерації, які зазнали поразки: частково знищені, частково взяті в полон, частково розсіяні", – зауважив Арестович.
Він додав, що в історії військової справи, коли кидають курсантів, представників школи молодших спеціалістів на основні напрямки – це означає "майже розгром".
Арестович додав, що керівництво країни, сил оборони і Збройних сил України контролює ситуацію на фронтах російсько-української війни і воєнно-політичну обстановку довкола України.
Будь ласка, зачекайте...
однако, несмотря на то, что к 4 июля 1941 года в Красной армии после мобилизации уже было 14(четырнадцать) миллионов бойцов и командиров, 3-х миллионный Вермахт, уступавший советским войскам в численности солдат в 4,7 раза, в танках в 8 раз, в самолётах в 6 раз, бил в хвост и гриву эту "непобедимую и легендарную" Красную орду и гнал её аж до калмыцких степей и до Каспийского моря, захватив плен невиданное в истории количество пленных, равное по численности 580 дивизиям.
Вояки, мля, московские: забыли, тупые, древнюю военную мудрость"Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати":
вот и обосрались по полной в Украине со своим кацапским "блицкригом"...
Он же сам заявляет, что только во вступлении в НАТО наше спасение, но об этом не нужно кричать или закреплять в Конституции (что абсолютно бессмысленно и никак не сопосбствует продвижению Украины в НАТО) - об этом нужно договариваться со старанми НАТО, а публично все отрицать до тех пор, пока вступление Украины в НАТО не будет полностью согласовано.
@Anri__Tina
Пиддец,потеряшка..
Вторая армия мира 💩
https://twitter.com/Anri__Tina/status/1504861928295960615
Потом, наверное, мамки с колясками.