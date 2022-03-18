30 273 40
"Пять часов под танком сидели. 200-е есть. Отказников целая рота. Если не будет уголовки - и я отказ напишу", - телефонна розмова російського окупанта з рідними. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Російські окупанти масово пишуть заяви про відмову від участі у війні з Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить телефонна розмова російського загарбника з рідними. Він повідомляє про постійні атаки з боку українських воїнів, про чисельні втрати армії РФ.
"Отказников целая рота. Если не будет уголовки - и я отказ напишу", - зазначає окупант в розмові.
Топ коментарі
+83 Petrov Viktor
показати весь коментар18.03.2022 18:51
+69 Мобильный крематорий
показати весь коментар18.03.2022 18:52
+41 Саша Пончик
показати весь коментар18.03.2022 18:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Там, насправді, проходить межа між казахськими і башкирськими етнічними територіями.
Цілком може бути асимільованим нацменом.
- Я, мам, домой хочу. Тут АД. ***** мне эта война. Всех денег не заработаешь... Я, мама, жить хочу...
- Ты чё? В отказники собрался???!!
Пи*дец! В голове не укладывается...
хто такі бандерівці , які відстоюють право вільно жити на своій землі 😡