УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15065 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
30 273 40
армія РФ (13443) війна (56174) знищення (4076)

"Пять часов под танком сидели. 200-е есть. Отказников целая рота. Если не будет уголовки - и я отказ напишу", - телефонна розмова російського окупанта з рідними. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські окупанти масово пишуть заяви про відмову від участі у війні з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить телефонна розмова російського загарбника з рідними. Він повідомляє про постійні атаки з боку українських воїнів, про чисельні втрати армії РФ.

"Отказников целая рота. Если не будет уголовки - и я отказ напишу", - зазначає окупант в розмові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кадирівці" втекли з поля бою та покинули справну техніку, зброю та боєприпаси. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+83
Рабсеяне предлагаю ****.ть друг друга, так очередь на квартиру ещё быстрее будет двигаться.
показати весь коментар
18.03.2022 18:51
+69
Понравилась фраза "у нас сейчас армию подчистили, может очередь на квартиру быстрее подойдет"
показати весь коментар
18.03.2022 18:52
+41
Вторая армия мира *****.
показати весь коментар
18.03.2022 18:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вторая армия мира *****.
показати весь коментар
18.03.2022 18:51 Відповісти
На параде, в дворце Оленевода а на остаток...
показати весь коментар
18.03.2022 18:52 Відповісти
Може то якщо з кінця рахувати?...
показати весь коментар
18.03.2022 19:04 Відповісти
из разговора видно по матери, что они там ничего толком не знают про эту войну и их это не колышет, даже судьба сына
показати весь коментар
18.03.2022 19:11 Відповісти
Рабсеяне предлагаю ****.ть друг друга, так очередь на квартиру ещё быстрее будет двигаться.
показати весь коментар
18.03.2022 18:51 Відповісти
Под Тягинкой они так и делали... Было шестеро в БМП... От наших так бежали, что заскочив в село, трое троих своих зафигачили и сбежали в плавни, бросив БМП....
показати весь коментар
18.03.2022 19:09 Відповісти
Живой анекдот )))
показати весь коментар
18.03.2022 19:54 Відповісти
Может,я в этом не очень разбираюсь,флэшмоб организовать,или как там это называется?
показати весь коментар
18.03.2022 20:54 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 18:51 Відповісти
я вот не понимаю, они говорят с акцентом на руском или я, это ******
показати весь коментар
18.03.2022 18:51 Відповісти
Судячи з розмови, орк із Оренбургу.
Там, насправді, проходить межа між казахськими і башкирськими етнічними територіями.
Цілком може бути асимільованим нацменом.
показати весь коментар
18.03.2022 19:06 Відповісти
Ты только сейчас узнал, что украинцы грамотнее всего на русском и говорят, и пишут
показати весь коментар
18.03.2022 19:41 Відповісти
поэтому они пришли нас защищать и спасать, чтоб мы их научили говорить по руски
показати весь коментар
18.03.2022 20:02 Відповісти
Понравилась фраза "у нас сейчас армию подчистили, может очередь на квартиру быстрее подойдет"
показати весь коментар
18.03.2022 18:52 Відповісти
кому квартирка (очередь подвинулась), кому 7 000 000 деревяшек (печатают на швейцарской краске) при наличии тела... все нормально.
показати весь коментар
18.03.2022 18:55 Відповісти
Представьте, как будет счастлива свиноматка, которая опоросилась двумя и более свинами. Один выжил, остальные сдохли: и деньги, и очередь на квартиру
показати весь коментар
18.03.2022 19:03 Відповісти
Я бы посмеялся... но это ведь правда... -Мама, я в плену!!! -Да? А какие еще новости? … ******* страна.
показати весь коментар
18.03.2022 19:05 Відповісти
Це точно. Мамаша якась не дуже сильно розстроєна.
показати весь коментар
18.03.2022 19:39 Відповісти
Да уж...

- Я, мам, домой хочу. Тут АД. ***** мне эта война. Всех денег не заработаешь... Я, мама, жить хочу...
- Ты чё? В отказники собрался???!!

Пи*дец! В голове не укладывается...
показати весь коментар
18.03.2022 19:42 Відповісти
Дебилы,***... )))
показати весь коментар
18.03.2022 19:56 Відповісти
То такі істоти. Вони свої потреби (за пірамідою Маслоу), можуть забеспечувати через страждання та смерть інших. Орки - ось краше порівняння для московіта. Бо тварини вбивають, згідно законів природи. Вони частина ланцюга харчування. А це - моральні виродки.
показати весь коментар
18.03.2022 20:00 Відповісти
бяги, кацапская Лола, бяги.
показати весь коментар
18.03.2022 18:56 Відповісти
Пяток часов под танком сидя дристался ваня, изнемог и если би не позвонили он всех би нах победил
показати весь коментар
18.03.2022 18:58 Відповісти
Як можна більше знищувати ворожих нелюдів, недаремно їх нарекли "орками" !!! Смерть російсько - фашистським окупантам !!!
показати весь коментар
18.03.2022 18:58 Відповісти
Давайте номера цих підерасов дуже діє звоню одні тварі на ніч кажу з одного расчета твоег больше нет одні беррці как гдетєво найті у нас кредіт у мєня заберут избу Водогда матьєвоіті
показати весь коментар
18.03.2022 19:01 Відповісти
Будете , орки , знати якщо хтось чудом залишиться живим ,
хто такі бандерівці , які відстоюють право вільно жити на своій землі 😡
показати весь коментар
18.03.2022 19:02 Відповісти
А вы как думали рашистские скоты с вами тут будут цацкаться? Х.. вам на рыло а не Украину. Смерть рашистсько- фашистським загарбникам. СЛАВА УКРАЇНІ!!
показати весь коментар
18.03.2022 19:04 Відповісти
***** вам тут всем.
показати весь коментар
18.03.2022 19:05 Відповісти
Щось в нього голос надто спокійний як для того хто обсирався п'ять годин підряд під танком. Хоть би це не був черговий люськін кінозал
показати весь коментар
18.03.2022 19:05 Відповісти
очередь на квартиру....замочат какого-удмурта, впаяют тебе юрту, набитую ускоглазыми немытыми бабами с ихними отпрысками, и будешь, ты, лапоть, ягель жрать в тундре да выть на луну, вспоминая маманьку да папаньку.
показати весь коментар
18.03.2022 19:05 Відповісти
В скотомогильнику здохнеш цап!
показати весь коментар
18.03.2022 19:06 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 19:11 Відповісти
Хлопче, куди ти зібрався. Краще нашої землі немає хати. Ти полежи на ній, присипся. Тобі вже не довго чекати залишилось.
показати весь коментар
18.03.2022 19:11 Відповісти
По інтонації в розмові таке враження що пішов хліба купити та дзвонить уточнити якого саме.
показати весь коментар
18.03.2022 19:28 Відповісти
Дон!
показати весь коментар
18.03.2022 19:28 Відповісти
Конченые твари
показати весь коментар
18.03.2022 19:33 Відповісти
В Сирії звикли беззахисних чурбанів в халатах ганяти, а тут конкретних пі*дюлей отримують.
показати весь коментар
18.03.2022 19:43 Відповісти
Кацапи вже ходять "під уголовкою" з того моменту, як перетнули кордон України зі зброєю в руках. Тому, або вони здаються в полон, або їх вбиватимуть. Якщо бояться повертатися туди, звідки прийшли, тоді ляжуть тут назавжди. Гидко слухати вульгарні теревені цих недоумків.

показати весь коментар
18.03.2022 20:26 Відповісти
В сафарі на хохлов щось пішло не так
показати весь коментар
18.03.2022 20:38 Відповісти
 
 