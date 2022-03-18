"Ми 15 днів живемо в підвалі. Води та їжі майже немає. Готуємо на вогні. Між обстрілами", - мешканці Маріуполя. ВIДЕО
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В мережі опубліковане відео, на якому мешканці Маріуполя розповідають про свої існування в заблокованому місці. Телеканал Донеччина TV. ДTV
Яу повідомляє Цензор.НЕТ, опубліковане воно на сторінці телеканал Донеччина TV в соцмережі.
Перші кадри - людина копає землю лопатою.
"Люди выкапывают, если можно это так назвать, могилу для своей 5-летней дочери", - каже чоловік за кадром.
Далі на запису руйнація в навколишніх будинках, згорілі під час обстрілів автомобілі і пусті магазини.
"Подъезды превратились в склады для дров, бумаги для растопки мангалов, костров - для приготовления пищи" - розповідає автор відео.
На вогні зазвичай готують суп. Мешканці кажуть, що за добу вдається поїсти один-два рази - все залежить від інтенсивності обстрілів.
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А насчет вашей подоплеки в вопросе-так чего ж кацапня не сражалась с всу на луггандонии в первые дни?Потому что там укрепления эшелонированные и войска обстрелянные , хорошо обученные и вооружены-вот и полезли сразу в охваты через мирные города
https://youtu.be/wKrXavIWPjk
Он там совсем что-ли?
@SaakashviliM
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2 ч
Грузинское правительство позволило российской военно-транспортной авиации использовать грузинское воздушное пространство. Это означает, что они включились в войну против Украины на стороне России. Народ Грузии их уберет от власти!
Завязывали бы вы с риторикой 2014 года...
Люди там нормальные, просто им делугандонизация не помешает...)
Ты рашистский скотомразийский говносос если сравниваешь как воевали ВСУ в АТО-ООС и как утюжит Мариуполь вонбчая говнорусня.