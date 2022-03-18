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Байрактари знищують ворожу техніку на Південному напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативне командування "Південь" виклало кадри нищення ворожої техніки за допомогою Байрактарів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці командування. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+55
Потому что над Мариком господствует авиация врага и ПВО. Нужно сначала подтягивать ПВО а потом запускать Байрактары. Деблокировать Марик можно только освободив Херсонскую область и Бердянск перекрыв кацапоидам подход с крыма. Конечно нужно было раньше башкой думать и взрывать все мосты и копать рвы с крымом а не строить дороги в том числе ж/д и комфортные переходы в Джанкое для тамженашихлюдей
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18.03.2022 19:47
+32
Четкая работа арты, при корректировке с дрона.
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18.03.2022 19:35
+23
Байрахтари то янголи смерті.
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18.03.2022 19:36
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18.03.2022 19:35 Відповісти
Четкая работа арты, при корректировке с дрона.
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18.03.2022 19:35 Відповісти
Никто в Россию Байрактары не поставлял, за это Турция была бы таким же изгоем как и Россия.
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18.03.2022 19:37 Відповісти
А може 100 000?
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18.03.2022 19:44 Відповісти
Байрахтари то янголи смерті.
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18.03.2022 19:36 Відповісти
Для рашиського фашиста Так! Для нас Янголи Миру!
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18.03.2022 22:16 Відповісти
Vultures Of War Зловісні Грифи Війни
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19.03.2022 20:41 Відповісти
Видео недоступно
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18.03.2022 19:40 Відповісти
Снизу есть ссылка на фб.
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18.03.2022 19:41 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=1140374843463461
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18.03.2022 19:44 Відповісти
На черном экране) написано смотрите на Фейсбук- нажимаем).
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18.03.2022 19:45 Відповісти
там тоже нету
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18.03.2022 19:44 Відповісти
Видео недоступно
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18.03.2022 19:42 Відповісти
Чому Байрактари не допомагають розблокувати Маріуполь?
Начеб-тр їх максимальна дальність польоту дозволяє... Чи у орків там сильні "глушилки" (не знаю, як правильно це називаються) і є ризик примусового приземлення і захоплення Байрактарів?
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18.03.2022 19:43 Відповісти
Там кодированный сигнал. Его невозможно захватить
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18.03.2022 19:45 Відповісти
Потому что над Мариком господствует авиация врага и ПВО. Нужно сначала подтягивать ПВО а потом запускать Байрактары. Деблокировать Марик можно только освободив Херсонскую область и Бердянск перекрыв кацапоидам подход с крыма. Конечно нужно было раньше башкой думать и взрывать все мосты и копать рвы с крымом а не строить дороги в том числе ж/д и комфортные переходы в Джанкое для тамженашихлюдей
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18.03.2022 19:47 Відповісти
радиус действия по ТТХ 150 км!
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19.03.2022 14:40 Відповісти
В Одесі, хвилин 20 назад, було чутно постріли.

У кого є інформація, поділіться будь ласка.
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18.03.2022 19:44 Відповісти
Сирены не было, значит ВСУ посчитало, что опасности не было. Сбивали беспилотник судя по всему.
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18.03.2022 19:46 Відповісти
Знову стріляють.
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18.03.2022 19:46 Відповісти
так залезь в подвал и сиди там до завтра!
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18.03.2022 21:02 Відповісти
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18.03.2022 19:48 Відповісти
WOW!КРАСАВА!!
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18.03.2022 19:49 Відповісти
Как видео то посмотреть? Никакой ссылки в упор не вижу.
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18.03.2022 19:49 Відповісти
на буквы нажми Смотрите на Facebook
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18.03.2022 19:55 Відповісти
Жми на видео.
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18.03.2022 19:56 Відповісти
Zashtita brauzera meshaet Firefox... Nado menjat nastroiki.
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18.03.2022 20:01 Відповісти
https://fb.watch/bQwi_ylS30/
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18.03.2022 19:55 Відповісти
Таки робота артилерії.
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18.03.2022 19:56 Відповісти
Там тільки спочатку кілька секунд відео від 15 березня. Все інше знято 25 лютого. Видно дати на моніторі.
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18.03.2022 20:10 Відповісти
и байрактары и артиллерия оба бют точечные байрактар шквалный артиллерия
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18.03.2022 20:09 Відповісти
Яке прекрасне відео. Дивився і дивився б!
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18.03.2022 20:09 Відповісти
Одуреть. Последние 10 секунд это что такое было?
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18.03.2022 20:10 Відповісти
Курва яка файна гирлянда
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18.03.2022 20:11 Відповісти
15марта декілька секунд,потім 25 фев.,але добре що ще відпрацьовують Байраки.
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18.03.2022 20:12 Відповісти
Це хіт !!! Так класно !
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18.03.2022 20:26 Відповісти
Там 20-30 Байрактаров лупят одномоментно и всё точно в цель.
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18.03.2022 20:47 Відповісти
та не, то еще артиллерия стреляет - при корректировки беспилотника (и байрактара в том числе)
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19.03.2022 10:03 Відповісти
Езжай на передову, усе побачишь онлайн
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19.03.2022 12:05 Відповісти
ну шо, кацапе?, поплямкав "вареньица" в україньській хаті?
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19.03.2022 00:07 Відповісти
красиво, как на дискотеке... одни ошметки козломордых свинорылов разлетаются... побольше таких видео... душу услаждает...
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19.03.2022 09:38 Відповісти
******* хлопці пилять аж гай гуде́ 😜
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19.03.2022 12:03 Відповісти
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19.03.2022 13:02 Відповісти
Грады наверное.
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19.03.2022 13:12 Відповісти
Мій вираз обличчя, коли починається відео за участі Байрактарів:

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19.03.2022 20:44 Відповісти
 
 