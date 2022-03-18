Байрактари знищують ворожу техніку на Південному напрямку. ВIДЕО
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Оперативне командування "Південь" виклало кадри нищення ворожої техніки за допомогою Байрактарів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці командування.
Топ коментарі
+55 Green sheet
показати весь коментар18.03.2022 19:47
+32 Валдис Унар
показати весь коментар18.03.2022 19:35
+23 Ksenia VB
показати весь коментар18.03.2022 19:36
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Будь ласка, зачекайте...
Начеб-тр їх максимальна дальність польоту дозволяє... Чи у орків там сильні "глушилки" (не знаю, як правильно це називаються) і є ризик примусового приземлення і захоплення Байрактарів?
У кого є інформація, поділіться будь ласка.